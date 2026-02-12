Coinbase запустила кошельки для ИИ-агентов — они смогут торговать без участия пользователей

Но можно установить ограничения: например, на сумму сделки. Источник: CoinbaseКриптобиржа представила Agentic Wallets — инфраструктуру для ИИ-агентов. Инструмент позволяет им оперировать цифровыми активами, совершать транзакции и взаимодействовать с децентрализованными протоколами без прямого участия человека.В основе Agentic Wallets лежит протокол x402, который разработала Coinbase. Он позволяет интегрировать финансовые функции в любого ИИ-агента. Несмотря на высокий уровень автономности, система предусматривает ограничения — пользователь может заранее установить лимиты для ИИ-агента.Например, можно ограничить максимальную сумму трат за сессию и размер отдельных транзакций. Кроме того, по умолчанию запрещены переводы с «высоким уровнем риска».#новости #coinbase