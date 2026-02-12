Популярное
Евгения Евсеева
AI

Coinbase запустила кошельки для ИИ-агентов — они смогут торговать без участия пользователей

Но можно установить ограничения: например, на сумму сделки.

Источник: Coinbase
  • Криптобиржа представила Agentic Wallets — инфраструктуру для ИИ-агентов. Инструмент позволяет им оперировать цифровыми активами, совершать транзакции и взаимодействовать с децентрализованными протоколами без прямого участия человека.
  • В основе Agentic Wallets лежит протокол x402, который разработала Coinbase. Он позволяет интегрировать финансовые функции в любого ИИ-агента.
  • Несмотря на высокий уровень автономности, система предусматривает ограничения — пользователь может заранее установить лимиты для ИИ-агента.
  • Например, можно ограничить максимальную сумму трат за сессию и размер отдельных транзакций. Кроме того, по умолчанию запрещены переводы с «высоким уровнем риска».

#новости #coinbase

