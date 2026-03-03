Google выпустила превью-версию «самой экономичной и быстрой» модели семейства Gemini 3

Gemini 3.1 Flash-Lite доступна в API Gemini, Google AI Studio и Vertex AI.Показатели Gemini 3.1 Flash-Lite в тестах. Источник: GoogleКомпания представила предварительную версию модели Gemini 3.1 Flash-Lite. Она самая дешёвая в линейке Gemini 3 — стоит $0,25 за 1 млн входных токенов и $1,50 за 1 млн выходных токенов (около 19 и 116 рублей по курсу ЦБ на 3 марта 2026 года).Модель оптимизирована для создания ИИ-агентов и масштабирования: может справляться с переводом больших объёмов данных, модерацией контента, генерировать пользовательские интерфейсы.По данным независимых исследователей Artificial Analysis, модель обрабатывает информацию в 2,5 раза быстрее Gemini Flash 2.5.Версия 3.1 Flash-Lite в режиме предварительного просмотра доступна для разработчиков через API Gemini и в Google AI Studio, а для бизнеса — в Vertex AI.#новости