Данила Бычков
Apple

Bloomberg: реклама в «Картах» Apple появится в 2026 году — компании смогут платить за продвижение в результатах поиска

Она может напоминать рекламу в App Store.

Источник: Apple
  • Инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple запланировала запуск рекламы в «Картах» в 2026 году. Компания позволит ресторанам и другим организациям с физическими локациями платить за продвижение в результатах поиска.
  • По данным Гурмана, это будет напоминать рекламу в App Store, где разработчики также могут платить за продвижение своих приложений. Apple попытается отличиться от Google и других конкурентов за счёт «лучшего» интерфейса и использования ИИ для показа «полезных и релевантных» результатов.
  • Главным риском для Apple остаётся возможная негативная реакция пользователей, предполагает инсайдер. Часть из них уже недовольна, что iPhone превратились в «цифровые билборды» — особенно на фоне «высокой» цены на устройства компании.

#новости #apple

5 комментариев