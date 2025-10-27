Bloomberg: реклама в «Картах» Apple появится в 2026 году — компании смогут платить за продвижение в результатах поиска

Она может напоминать рекламу в App Store. Источник: AppleИнсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple запланировала запуск рекламы в «Картах» в 2026 году. Компания позволит ресторанам и другим организациям с физическими локациями платить за продвижение в результатах поиска.По данным Гурмана, это будет напоминать рекламу в App Store, где разработчики также могут платить за продвижение своих приложений. Apple попытается отличиться от Google и других конкурентов за счёт «лучшего» интерфейса и использования ИИ для показа «полезных и релевантных» результатов.Главным риском для Apple остаётся возможная негативная реакция пользователей, предполагает инсайдер. Часть из них уже недовольна, что iPhone превратились в «цифровые билборды» — особенно на фоне «высокой» цены на устройства компании.#новости #apple