Apple добавит вырез Dynamic Island на сенсорные MacBook — Bloomberg

Выход устройств запланирован на осень 2026 года. Источник: BloombergИнтерфейс Mac с выходом сенсорных MacBook получит «серьёзные» изменения, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. В частности, в верхней части монитора появится Dynamic Island, который с 2022 года есть в iPhone. Устройства будут оснащены OLED-дисплеями на 14 и 16 дюймов.Внутри Dynamic Island разместят камеру. На нём также будут отображаться и другие элементы интерфейса — например, статус доставки.Сенсорный дисплей устройств будет поддерживать стандартные для iPhone и iPad функции, включая быструю прокрутку и возможность увеличивать и уменьшать изображения.Apple тестировала прототипы MacBook с сенсорным экраном с 2008 года, писало 9to5mac, но каждый раз отказывалась от этой идеи. Стив Джобс, Джонни Айв и Тим Кук в разные годы заявляли, что Apple не будет выпускать Mac с сенсорным дисплеем.#новости #macbook