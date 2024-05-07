Крипто
Таня Боброва

Revolut объявил о запуске криптобиржи Статьи редакции

Комиссии фиксированные и не зависят от объёма торгов.

  • Финтех-сервис представил криптобиржу Revolut X для профессиональных трейдеров. The Block пишет, что хотя площадка и ориентирована на профессионалов, она доступна всем розничным клиентам в Великобритании. Они могут использовать те же данные для входа, что и для аккаунта в Revolut. О том, что криптобиржу запустили в Великобритании, пишет и Bloomberg.
  • Комиссия не зависит от объёма торгов и для мейкера составит 0%, для тейкера — 0,09%. На площадке представлено более 100 токенов.
  • Пользователи могут проводить сделки с фиатной валютой и криптовалютой между Revolut X и Revolut без ограничений и комиссий.
  • Осенью 2023 года сервис заявил, что полностью закроет доступ к криптовалютным услугам в США: клиенты не смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы. В компании объясняли, что приняли решение «из-за изменений в нормативно-правовой базе и неопределённости на американском рынке криптовалют».
  • В начале 2024 года Revolut ввёл ограничения в торговле криптовалютами для бизнес-клиентов из Великобритании, писало Forklog. Они могут хранить и продавать их, но не покупать.
Источник: Revolut

#новости #revolut

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2 комментария
Вадим Д.

Что это, слышите? Криптоликование с островов доносится!

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Joulupukki

Ух ты! Я так рад очередному безпонтовому событию😍

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