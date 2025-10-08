S&P запустит индекс S&P Digital Markets 50 — он будет отслеживать динамику криптовалют и криптокомпаний

Инвестировать в активы предложат через токенизированную версию индекса.Источник: iStockКорпорация S&P Global объявила о планах запустить S&P Digital Markets 50 Index — с его помощью можно будет отслеживать динамику 15 криптовалют из индекса, S&P Cryptocurrency Broad Digital Market, а также 35 компаний, которые работают с цифровыми активами и развивают децентрализованные сервисы.Точную дату запуска и состав индекса корпорация не уточнила. По данным Barron's, для попадания в него криптовалюты должны иметь рыночную капитализацию минимум в $300 млн, а компании — в $100 млн.Каждый актив займёт меньше 5% объёма от общей структуры. Digital Markets 50 будут пересматривать и обновлять как и остальные индексы S&P — ежеквартально.В корпорации отметили, что «бенчмарк привнесёт ясность и доступность в сферу цифровых активов». На его основе банки и фонды могут создавать свои финансовые продукты. Версия S&P Digital Markets 50 на блокчейне появится к концу 2025 года — на платформе Dinari. Она позволит инвестировать в компании и криптовалюты из индекса — через токены dShares.#новости