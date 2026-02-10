Криптобиржа, созданная выходцами из FTX и Alameda, запланировала привлечь $50 млн при оценке в $1 млрд — Axios

В 2025 году Backpack Exchange купила европейское подразделение FTX.Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Переговоры пока на начальном этапе, сумму инвестиций могут увеличить.Речь о компании Backpack Exchange — это экосистема, куда входят криптокошелёк Backpack и одноимённая криптобиржаЕё основали Армани Ферранте, бывший сотрудник Alameda, и Кан Сан, бывший главный юрисконсульт FTX.О запуске платформы они задумались ещё в 2023 году. В феврале 2024 года Backpack привлекла $17 млн при оценке в $120 млн. Деньги потратили на запуск криптобиржи. В 2025 году Backpack Exchange купила европейское подразделение FTX.В начале ноября 2022 года у криптобиржи FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, основатель Сэм Бэнкман-Фрид пытался найти $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.11 ноября FTX подала заявление о банкротстве в США. Через день СМИ сообщили, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств. После — что у неё не было даже собственной бухгалтерии, а а траты подтверждались с помощью реакций в мессенджере.12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Предприниматель согласился на экстрадицию, а двое бывших руководителей FTX и связанной с биржей платформы Alameda, включая Эллисон, заключили сделку со следствием.В январе 2024 года новое руководство FTX отказалось от попыток возобновить работу, решив ликвидировать все активы и вернуть средства клиентам. В марте суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре.Ключевым свидетелем по делу Бэнкмана-Фрида была Кэролайн Эллисон. Она возглавляла связанную с биржей компанию Alameda Research, СМИ также называли её бывшей девушкой Бэнкмана-Фрида.Евгения ЕвсееваПраво17.12.2025Бывшего гендиректора Alameda Research Кэролайн Эллисон «выпустили» из тюрьмы — её перевели в исправительное учреждение открытого типа В ноябре 2024-го её приговорили к двум годам тюрьмы за участие в обмане инвесторов FTX.#новости