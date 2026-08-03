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Артур Томилко
Крипто

Хакеры похитили больше 1300 биткоинов с 4500 аппаратных кошельков Coldcard из-за уязвимости в ПО

Ошибка привела к генерации seed‑фраз «с низкой степенью случайности».

  • Об инциденте рассказала исследовательская компания Galaxy Research. По данным на 2 августа 2026 года, примерно с 4500 «холодных» кошельков Coldcard похитили около 1367 биткоинов ($88,6 млн), но сумма может увеличиться, пишет Decrypt.
  • К взлому кошельков привела ошибка в ПО Coldcard, выпущенном в 2021 году. Из-за неё система генерировала seed‑фразы с недостаточным уровнем случайности, что сделало их уязвимыми для перебора.
  • Кто стоит за взломом, пока неизвестно. По оценкам Galaxy Research, для поиска и использования уязвимости хакеры могли использовать ИИ.
  • В компании Coinkite, которая выпускает кошельки Coldcard, заявили, что проблема затронула только некоторые модели. Пользователям, которые сгенерировали seed-фразу на уязвимой прошивке, посоветовали сменить кошелёк.
  • Данные о кошельках, на которые злоумышленники выводили похищенную криптовалюту, передали правоохранительным органам, сообщили в Galaxy Research.
  • Инцидент спровоцировал в криптосообществе обсуждения по поводу безопасности аппаратных кошельков, которые до этого считались наиболее надёжным способом хранения криптовалюты. Сооснователь Binance Чанпэн Чжао заявил, что старые устройства могут содержать ошибки и посоветовал распределять монеты между несколькими кошельками. При этом он добавил, что ни одна система не может гарантировать полную защиту средств.

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