Хакеры похитили больше 1300 биткоинов с 4500 аппаратных кошельков Coldcard из-за уязвимости в ПО

Ошибка привела к генерации seed‑фраз «с низкой степенью случайности». Об инциденте рассказала исследовательская компания Galaxy Research. По данным на 2 августа 2026 года, примерно с 4500 «холодных» кошельков Coldcard похитили около 1367 биткоинов ($88,6 млн), но сумма может увеличиться, пишет Decrypt.К взлому кошельков привела ошибка в ПО Coldcard, выпущенном в 2021 году. Из-за неё система генерировала seed‑фразы с недостаточным уровнем случайности, что сделало их уязвимыми для перебора.Кто стоит за взломом, пока неизвестно. По оценкам Galaxy Research, для поиска и использования уязвимости хакеры могли использовать ИИ.В компании Coinkite, которая выпускает кошельки Coldcard, заявили, что проблема затронула только некоторые модели. Пользователям, которые сгенерировали seed-фразу на уязвимой прошивке, посоветовали сменить кошелёк.Данные о кошельках, на которые злоумышленники выводили похищенную криптовалюту, передали правоохранительным органам, сообщили в Galaxy Research.Инцидент спровоцировал в криптосообществе обсуждения по поводу безопасности аппаратных кошельков, которые до этого считались наиболее надёжным способом хранения криптовалюты. Сооснователь Binance Чанпэн Чжао заявил, что старые устройства могут содержать ошибки и посоветовал распределять монеты между несколькими кошельками. При этом он добавил, что ни одна система не может гарантировать полную защиту средств.#новости