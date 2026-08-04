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Таня Боброва
Крипто

Путин подписал закон о регулировании криптовалют в России

Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением некоторых положений.

  • На это обратило внимание «РИА Новости». Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» опубликовали на сайте правовых актов. Госдума приняла его сразу во втором и третьем, окончательном чтении в конце июля 2026 года.
  • В ЦБ поясняли, что неквалифицированные и квалифицированные инвесторы смогут совершать сделки с криптовалютами через посредников. Первые смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита — до 300 тысяч рублей в год через одного посредника.
  • Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптовалюты без лимита по сумме. Обе группы должны пройти тестирование.
  • Для обращения криптовалют создадут «регулируемую инфраструктуру»: в неё войдут действующие финансовые организации, криптообменники и цифровые депозитарии. В обменниках можно будет покупать или продавать валюту, а в депозитариях будут учитывать права по таким активам. Реестр депозитариев будет вести ЦБ, уточняет «РИА Новости».
  • Совершать сделки можно будет и через брокеров и управляющих, в том числе на организованных торгах. Инвесторы также смогут обменивать криптовалюту на ценные бумаги и цифровые инструменты. Расплачиваться криптовалютой внутри России запрещено.
  • К обращению на российских биржах допустят только монеты с высокой капитализацией, ликвидностью и длительной историей ценообразования, уточняет РБК. В ЦБ говорили, что под эти критерии подходят биткоин, Ethereum и USDT.
  • Экспортёры и импортёры смогут использовать криптовалюту для трансграничных расчётов без ограничений.
  • Резиденты смогут совершать операции с криптовалютой за рубежом — с использованием иностранных банковских счетов. Также можно переводить купленную в России криптовалюту за границу через регулируемых посредников. О наличии валюты, которая учитывается за рубежом, нужно уведомлять налоговую.
  • Регулирование и надзор — за ЦБ. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением некоторых положений. Для участников рынка есть переходный период — до 1 июля 2027 года.

#новости #криптовалюты

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