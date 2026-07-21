Госдума приняла законопроект о регулировании криптовалют в России

Госдума поддержала в первом чтении законопроекты о штрафах и уголовном наказании за незаконное обращение криптовалют

Оба проекта в случае принятия должны вступить в силу 1 июля 2027 года. Первый законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьёй о незаконной организации обращения цифровой валюты с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству или с получением крупного дохода. Об этом пишет ТАСС.