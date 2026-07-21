Госдума приняла законопроект о регулировании криптовалют в России

Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Он описывает основные правила будущего регулирования крипторынка. Теперь его должен согласовать Совфед и подписать президент.Сделки через посредников смогут совершать как неквалифицированные, так и квалифицированные инвесторы, рассказал ЦБ. Первая группа сможет покупать наиболее ликвидные криптовалюты и в пределах лимита — не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Второй доступны любые криптовалюты без лимита по сумме. Обеим нужно пройти тестирование.В «регулируемую инфраструктуру» войдут действующие финансовые организации, криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, в цифровых депозитариях будут учитывать права по активам. Совершать сделки можно будет также через брокеров и управляющих.Инвесторы смогут обменивать криптовалюту на ценные бумаги и цифровые инструменты, «которые выпускаются по российскому законодательству». К иностранным стейблкоинам применят те же требования, что и к криптовалютам. Расплачиваться такой валютой в России нельзя.Экспортёры и импортёры смогут использовать криптовалюту для трансграничных расчётов без ограничений — операции доступны для всех типов кошельков и валют.Резиденты смогут совершать операции с криптовалютой за рубежом, используя иностранные банковские счета, и переводить купленную в России криптовалюту за границу через регулируемых посредников. О наличии валюты, которая учитывается за рубежом, нужно уведомлять налоговую.До 1 июля 2027 года участники рынка должны получить лицензии и привести работу в соответствие с требованиями.Таня БоброваКрипто8 июляГосдума поддержала в первом чтении законопроекты о штрафах и уголовном наказании за незаконное обращение криптовалют Оба проекта в случае принятия должны вступить в силу 1 июля 2027 года.Первый законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьёй о незаконной организации обращения цифровой валюты с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству или с получением крупного дохода. Об этом пишет ТАСС.#новости