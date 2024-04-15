Дизайн
Полина Лааксо

«Магнит» показал визуальное оформление «Магнит Маркета», который развивают на базе KazanExpress Статьи редакции

По итогам ребрендинга сайт, приложение, пункты выдачи заказов, автопарк и внутренние сервисы компании будут оформлены в едином стиле.

  • Оформление разрабатывали при участии брендингового агентства Linii, сообщил «Магнит».
  • Коралловый цвет в дизайне маркетплейса по задумке должен отсылать к фирменному красному цвету самого «Магнита», а вместе с жёлтым, белым и графитовым «создавать узнаваемое сочетание», которое выделит бренд на фоне конкурентов.
  • В основу айдентики заложили идею «движения и скорости» — по словам компании, она отражает преимущество «Магнит Маркета»: бесплатную доставку на следующий день и возможность забрать товары в «Магните» при походе за продуктами.
  • KazanExpress заработал в 2017 году. Ежемесячная аудитория превышала 5 млн человек в месяц на октябрь 2023 года, а сеть ПВЗ состояла из более чем 500 точек в 120 городах, сообщал «Магнит».
  • Последний закрыл сделку по покупке KazanExpress в ноябре 2023 года. Свои доли в маркетплейсе продали его основатели Линар Хуснуллин и Кевин Ханде, «AliExpress Россия» и владелец холдинга Fix Сергей Еремеев.
  • В феврале 2024 года компания открыла первый пункт выдачи «Магнит Маркета» в Казани и возобновила регистрацию продавцов. В марте начала тестировать ПВЗ в Москве, где у KazanExpress не было пунктов.
  • На апрель оформлять заказы можно на старом сайте выкупленного маркетплейса. В будущем заработает обновлённый сайт — mm.ru.

#новости #магнит #магнитмаркет #kazanexpress

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50 комментариев
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 Anton Maslow

Айдентику.. почему нельзя по-Рузке написать) айдентика, митапы, месседж.) зае..))

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Микс из мусоровоза

Мидл, эйчар, хантерить, оффер

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Anton Maslow

🤣😂

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Данил Соколов

Мб дело в том, что это корректное название?

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Alexey Ivanov

Да это просто свежую порцию "нинужния" подвезли. Потихоньку прогревают население) Сначала слово не нужно, потом айдентики все эти забугорные тоже не нужны: Светофор вон без всяких айдентиков обходится и растет быстрее прочих :)

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Вадим Трушин

Английские слова написанные кирилицей без перевода - еботня какая-то

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Невероятный Блондин

Ты про агентство linii, конечно же?

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NikZh

А идентификация - это русское или английское на русский лад?
Айдентика - может быть производным от идентификации?

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Запопу Кусь

Айдентика это обличье 💁‍♀️

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Репин

А как это по-Рузке будет, кстати?

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Невероятный Блондин

Фирменный стиль.

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Ale K

По моему мнению уже пошло перенасыщение маркетплейсами. Думаю наиграться и закроют проект

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Максим

Конкуренция это хорошо, потому что в соседней статье статье селлер пишет что отдаёт озону 65%, а себе оставляет 35%.
https://vc.ru/tribuna/1126655-kak-ya-delayu-i-prodayu-kamni-na-marketpleysah-na-1-35-mln-v-mesyac

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Укладчик стекловаты

Интересно, когда Озон будет 99% себе забирать, селлеры так и будут дальше его кормить?)

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Максим

Мне сложно понять чем руководствуются селлеры. Я непродолжительное время работал в конторе которая продавала некий товар на всю страну через сайт, но основным каналом сбыта был Авито. На БВ и Озон они даже не совались. При это коллцентер работал не переставая.

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Kit

Это как казино, заходишь на озон или вб, у тебя сразу обороты бешеные, крышу сносит. Видишь конкурента, ставишь цену ниже, обходишь его по оборотам, такой весь на кураже и тд, а потом приходит реальность, когда все просрал. И ты такой ¯\_(ツ)_/¯

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Yakov But

произошло перенасыщение конкретно ВБ, именно поэтому сейчас самое время открывать новые. Онлайн покупки уже всегда будут в топе

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Ale K

Зачем их такое количество, именно разных маркетплейсов

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Анна Липская

А зачем нам такое количество сотовых операторов, которые еще и перетягивают друг у друга клиентов постоянно? Затем, что конкуренция помогает сдерживать цены. Примеры стран, в которых интернет-провайдер и сотовый оператор всего один на страну - найдете сами)

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Ale K

Сотовых операторов 4, и этого достаточно.
Маркетплейсов тоже 4, зачем нам ещё магнит экспресс

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Александр Пустовалов

Не надо тут возмущаться. Где есть конкуренция, там есть и выгода для обычного покупателя

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Wittgenstein

Маркетплейсы набирают массу чтобы сразиться в решающей битве за умы и кошельки покупателей =) Так что главная битва еще в переди!

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Татьяна Сухова

ну ты думаешь, а маркетплейсы развиваются и делают очень хорошую прибыль

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Ale K

Нет, некоторые из них в минус работают

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Boris Lovchev

Ну по дизайну у меня лично вопросов нет, все соответствует бренду, специфике услуге и концепция движения и скорости тоже вполне логичная

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Kirill Kirillov

Вопросов к положительному комментарию новорега, создающего инфошум, тоже нет. Хотя нет, один вопрос есть, почему подобные заинтересанты думают, что все остальные читатели vc дураки и по стилю и содержанию ну никак не догадаются, кто, что и зачем.

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Глеб Мельников

Показал "айдентику"🤣

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Полина Лааксо
Автор

справедливо! только не хохочите!

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Вишняковский

Что-то очень напоминает, не могу вспомнить...вспомнил

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Ale K

Мне АлиЭкспресс напомнило

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Alex Bond

Мои ❤️

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Вадим Д.

Могли бы и феррари приспособить, по фирцвету очень подходит.

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Тоже хочу

Выглядит, это как из 90х

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Тоже хочу

Ощущение, что в России все дизайнеры вымерли, а на их место сажают бездарных секретарш

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Alexey Ivanov
Ощущение, что в России все дизайнеры вымерли, а на их место сажают бездарных секретарш

Доля истины в этом есть: самые квалифицированные кадры ускорили отток (а что случилось?). Оставшиеся... ну делают как умеют. Кто-то хорошо (и станет новым топом), кто-то не очень...

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неформат

надеюсь хотя бы не в магнитах у дома в коих уже просто в проходах невозможно пройти из за того что всё завалено и заставлено товарными тележками и наваленым товаром, ощущение что у них в принципе негде хранить товар кроме как всё свалить в торговый зал

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Я сказал свое имя машине

Вполне норм

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Григорий Лепсин

И тут маркетплейс. Что-то всё в это стали подаваться. Даже не знаю, конкуренция конечно хорошо, но перенасыщение рынка как думаю не приведёт ни к чему хорошему.

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Укладчик стекловаты

Нет никакого перенасыщения. Офлайн убили. Мелкие интернет шопы тоже. Теперь только МП

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nochnoy.ru

К снижению цен например?

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Роман Славутин

ну мне кажется такой ребрендинг магнита намного Лучше смотрится

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Griby Lenina
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Максим

Сколько процентов Магнит будет забирать себе а сколько оставлять селлеру?
Продуктовые Магниты будут работать в качестве ПВЗ? Потому что в Пятерочках на кассах выдают небольшие посылки.
Торговать в Магните можно будет тем же ассортиментом что и на ВБ, Озон и т.д.?

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Слегка Придурковатый

Могло быть хуже.

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Станислав

Да все думаю по буям какой то дизайн. Главное чтобы сервис был нормальный. Судя по тому, что это хозяйство продали с сервисом там проблемки были.

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Илья Дёмин

Надеюсь, что Магнит поднимет свой маркетплейс на должный уровень.

KazanExpress был не очень: ассортимент очень узкий. В 95% случаях я оттуда уходил, т.к. нужного товара там не было. Фишка "доставка всегда за один день" оказалась неудачной. Так как хранить редкие товары во всех складах невозможно.

Например, на прошлой неделе я заказал аккумулятор для своего робота-пылесоса. За год аккумулятор покупают не более 30 раз. И понятно, что продавец не может в каждый склад привезти свой аккумулятор, т.к. спрос низкий. Хранение дорого стоит. То же самое с запчастями для авто\велосипедов.

Фишка "доставка за 1 день" подходит только для наиболее популярных товаров с большими оборотами. Но и тут в KE были проблемы. Например, у еды, бытовой химии тоже выбор был узкий.

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lakoros

лого чот как-то не очень. У меня всё сливается в одно пятно. Надписи слишком близко, да еще и под наклоном. Буква Г еще кажется кривой.

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Mikhail Kookooshkine

Сочетание русского и английского слова а одном названии - непорядок. Предлагаю «Магнет Маркет» или «Магнит Рынок». Не благодарите.

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Анна Липская

Магнит - не русское слово, древнегреческое

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Невероятный Блондин

Какая же невзрачная хуйня из начала 2000-х, типа Медиамаркт или Эльдорадо. Или в лучшем случае телеканал пятница

Что за старпёры в этом брендинговом агентстве сидят.

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