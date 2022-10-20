Stack Overflow запустил офлайн-версию форума объёмом около 80 Гб Статьи редакции
Автономную версию можно было загрузить и раньше через сервис Kiwix, но она не обновлялась с 2018 года.
- Stack Overflow объявил о запуске проекта Overflow Offline. Через сервис Kiwix можно скачать последнюю версию архива форума.
- Её можно было скачать и раньше, но только в версии 2018 года, у Kiwix не хватало мощностей, чтобы обновить её. Это был второй по популярности набор данных в библиотеке сервиса, на первом месте — «Википедия».
- Офлайн-версию Stack Overflow используют Unlocked Labs, Bard Prison Initiative и Code4000 — это общественные организации, которые помогают получить образование в тюрьме. Также архив нужен в работе The Ice Cube Lab, исследовательской станции на Южном полюсе, и учебным заведениям в странах, где есть проблемы с доступом к интернету.
- Компания будет улучшать автономную версию на основе отзывов партнёров и пользователей и, возможно, уменьшит её размер. Пока она занимает 80 Гб. Почти столько же «весит» почти 6,5 млн статей в англоязычной версии «Википедии», пишет The Verge. Предыдущий архив на Kiwix был объёмом около 134 Гб.
- В июне 2021 года Stack Overflow сменил владельца. Основатели форума продали его за $1,8 млрд инвестиционной группе Prosus.
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Для РФ пригодится
Скачай, разверни и давай сам себе ою"офигиьельные" советы!
так ето ж, скорее, для того чтобы искать чужие советы в условиях безинтернетного существования :—( точнее, надеяться, что кто-то уже задавал там волнующий тебя вопрос. с версией за 2018 год шансов найти то, что нужно, было, вероятно, не так-то много, есть учесть, как быстро развивается разработка
2018 раньше была, теперь они там на той же платформе будут держать постоянно обновляемую актуальную версию
Ну учитывая что многое в англоязычной версии и так ведет на мертвые библиотеки и посты 2-3 летней давности, не вижу особой проблемы. Особенно если нужно понять концепцию, а не надеяться найти решения для тупой копипасты.
Да я понимаю. Я себе википедию когда-то так ставил, поиграться. Но в условиях "безинтернетного" сие мероприятие бессмысленно. Ну посмотрел, локально сделал, протестировал, а дальше что?
Когда - нибудь на основе его натренируют первого ИИ-программиста
Так уже
https://github.com/features/copilot
Я хоть и атеист, но храни господь stack overflow. Много раз выручали тамошние ответы.