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Финансы
Татьяна Боброва
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«Сбербанк» на 52,5% увеличил выручку от комиссий за переводы во втором квартале — до рекордных 16,2 млрд рублей Материал редакции

Помог запуск переводов с кредиток, «самоизоляция» россиян и введение комиссий за переводы свыше 50 тысяч рублей.

46 комментариев
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Во втором квартале 2020 года «Сбербанк» получил рекордные 16,2 млрд рублей благодаря комиссиям за денежные переводы между физлицами. Это на 52,5% больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на отчётность банка по РСБУ.

Всего за первую половину 2020 года банк получил от комиссий за переводы 31 млрд рублей, в первом квартале рост составил 49,8%. В «Сбербанке» пояснили, что рост доходов связан, в первую очередь, с запуском переводов с кредитных карт в 2019 году.

В 2020 году из-за требований законодательства «Сбербанк» отменил «банковский роуминг» — плату в размере 1% от суммы перевода между региональными офисами одного банка, отмечает издание.

Вместо этого госбанк ввёл комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц суммарно по всем дебетовым картам клиента вне зависимости от региона. В июне «Сбербанк» также ввёл комиссию в размере 1% за переводы через банкоматы.

Весной «Сбербанк» был вынужден подключиться к Системе быстрых платежей от Центробанка— она позволяет бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц между счетами банков-участников. У самого банка комиссия за такой перевод составляет 1,5%, но не менее 30 рублей, указывает издание.

Опрошенные РБК экспреты считают, что СБП не могла отобрать у «Сбербанка» существенную долю комиссионного дохода, поскольку банк подключился недавно и ничего не делает для продвижения системы.

По данным ЦБ, в 2019 году россияне совершили 6,4 млрд переводов на 35,6 трлн рублей, указывает РБК. Согласно последним открытым данным ФАС за 2018 год, доля «Сбербанка» на рынке переводов составила 94%.

#новость #сбербанк #комиссии

Татьяна Боброва
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46 комментариев
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Сергей Щукин

12

Ну это конченными уродами нужно быть, чтобы этим хвастаться.

Нет, чтобы экзитами в ит стартапах столько заработать - они на детях, которые родителям деньги переводят, наживаются. (Не только на них, конечно, но и таких кейсов там много)

Алоэ, греф, это днище 'эффективного менеджмента'

Ответить

new_comment

Сергей
11

Так они не хвастаются. Они опубликовали отчётность за 2 квартал 2020 года, как от них требует закон.

Ответить

Кирилл Макеев

Сергей
7

Нет, чтобы экзитами в ит стартапах столько заработать

хуекзитами, вась
это банк, транзакционные комиссии - это его основной бизнес, а не экзиты

Ответить

Артур

Сергей
3

Что днище "эффективного менеджмента"? То что сбер увеличил на 52,5% выручку от комиссий?

Ответить

Денис Демидов

Сергей
2

Раньше на них Почта России наживалась еще больше.
Они оказывают услугу беря за это смешные деньги, в чем проблема?
Стоимость перевода – от 80 руб. до 290 руб. + 1,5% - 5% от суммы перевода.

https://www.pochta.ru/support/money-transfer/mail-transfer

Ответить

Александр Пересветов

9

Шах и мат, СБП, ЦБ и Эльвира Сапхизадовна!

Ответить

Денис Демидов

Александр
1

Странно, что наша верхушка любящая китайский опыт, решила изобретать колесо.
Большие вещи могут делаться только большими компаниями, типа wechat, visa и mastercard, а не импотентными гос. шарашками типа ЦБ.

Ответить

Никита Иванов

Александр
0

Ну хз, для тех, у кого нет сбера, жизнь стала легче. Если надо перевести на сбер, сам объясняю, куда зайти и нажать в Сбер Онлайне, чтобы я мог перевести. Раньше или комиссия, или наличку искать.

Ответить

Вася Пражкин

6

Хватит кормить Сбербанк!

Ответить

Александр Якунин

Вася
0

Корми Альфабанк 

 1,95% (минимум 30 руб) — с дебетовой карты Альфа-Банка Россия на карту другого банка РФ или между картами разных банков.

Ответить

Peter Dmitrienko

Александр
1

СБП до 100000 у них, а еще есть тинькофф

Ответить

Александр Якунин

Peter
0

да это все понятно, просто к чему сер обдирать если комисси у всех,  и предлагать уйти от Сбера в другой банк?

Ответить

Василий Гуров

3

Не пойму, что до сих пор заставляет сидеть людей на Сбербанке? Хочешь без комиссий - иди в другой банк. Остался в Сбере - плоти, не ной.

Ответить

Denis Bystruev

Василий
2

К сожалению, пока это единственный способ оплаты за огромное число услуг. Очень много самозанятых (парикмахеры / таксисты / уборщицы / няни / дизайнеры / программисты / строители / далее везде), которые не принимают карты, но принимают переводы на Сбер.

Ответить

Даниил Лепетков

Denis
9

Так есть же сбп

Ответить

Тарас Мукин

Даниил
4

Буквально неделю назад пытался объяснить таксисту что такое сбп — он мне просто не поверил, сказал не бывает переводов без комиссий и наверное потом что-нибудь ещё снимут. Вот что с людьми жизнь в сбермире делает.

Ответить

Denis Bystruev

Даниил
0

Не подтягивается история переводов из Сбера, не показывает имени-отчества.

Со временем, конечно, наладится.

Ответить

Kot Wild

Василий
3

Открою секрет,у большинства люде зп меньше 50 000 руб.,так что они чисто физически не могут выполнять переводов на сумму больше 50 тыщ,поэтому сидят на Сбере и ничего не платят.вообще.

Ответить

selecadm

Kot
0

Зарплата — это всего лишь зарплата, а ещё есть другие источники денег. У меня зарплата 40 000, а я в июле из своего зарплатного Рокетбанка уже сделал переводов на 74 000, и это только начало месяца. За последние полгода сумма переводов за месяц не опускалась ниже 80 000, в два раза больше зарплаты. Доходило и до 150 000.

Так что про тех людей точнее сказать не зарплата, а больше денег за месяц у них не бывает. Жить можно, но очень грустно.

Ответить

Pavel Voronkov

selecadm
0

Зачем делать столько переводов?

Ответить

selecadm

Pavel
1

Переводы другим людям, переводы себе в другой банк, каждый день туда-сюда, вот и увеличивается число в аналитике. Но я ничего не делаю специально, просто так получается.

Ответить

Philipp Novikov

Василий
3

Меня, вот, например, заставили написать заявление на получение карты МИР Сбера на работе, она также действует в качестве пропуска. Первое, что я делаю, как только получаю ЗП - все снимаю и перевожу на нормальную карту в основном банке.

Ответить

Иван Иванов

Василий
0

А деньги где хранить?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Иван
0

В банке.
Можно трехлитровой. Есть ещё жёлтые красные банки 

Ответить

Иван Иванов

Я
0

Лол.

Альфа всё пытается продаться выгодно.

Тинькофф сегодня есть, завтра нет.

Открытие я уже проходил, спасибо, не надо.

Ответить

Arthur N

Иван
0

Ого, вы такой эксперт

Ответить

selecadm

Иван
0

Альфа и Тинькофф одни из самых надёжных, вероятность отзыва лицензии и даже проблем помельче крайне мала. А вот Открытие да, их бы вообще сейчас не было, если бы не санация.

Ответить

Комментарий удален

Игорь Крафт

3

Уже давно ушел от них. Альфа и Тинькофф форева.

Ответить

Michael Shramko

Игорь
–1

Тинькофф хорош?

Ответить

Евгений Симутин

Michael
3

Тинькофф хорош.

Ответить

Александр Якунин

Игорь
0

и платишь им, какая разница?

Ответить

Игорь Крафт

Александр
0

Карты полностью бесплатные. Переводы хоть миллион в день переводи, БАСПЛАТНО КАРЛ!!

Ответить

Александр Якунин

Игорь
0

Банк какой сказочник?

Ответить

Светослав Димитров

2

Не вижу препятствий сейчас переводить деньги в Сбере бесплатно, так как отменили роуминг и подключили СБП.
СБП хитро запрятали, но инструкция от Тинькофф мне сильно помогла. На прошлой неделе двум курьерам подключил СБП, они были сильно удивлены, что можно теперь без комиссии переводить.

Ответить

Frederick Barbarossa

1

К успеху идут: таки вынудили меня к дропу в пользу другого банка.

Ответить

Александр Якунин

1

Тролли, ау!!!

- 1,95% (минимум 30 руб) — с дебетовой карты Альфа-Банка Россия на карту другого банка РФ или между картами разных банков.

- Тинькофф За перевод между картами других банков взимается фиксированная комиссия 1,5%, минимум 30 ₽.

- Перевод с карт Райффайзенбанка:
с дебетовой карты Райффайзенбанка на любую карту Райффайзенбанка – 0%;
с дебетовой карты Райффайзенбанка на карты других банков – 1.5%, мин. 50₽ или 1.5$/€;
с кредитной карты Райффайзенбанка на любые карты - 3% + 300₽.

Еще вопросы есть?

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Алексей Щербаков

Александр
1

Во всех примерах ключевой момент: картами других банков. При таких переводах есть комиссии МПС, некоторые банки в каком-то объеме ее берут на себя. Внутренние переводы в основной массе бесплатны + у кого есть СБП не прячут его.

Ответить

Александр Якунин

Алексей
0

сбербанк занимает 52% рынка услуг, самое большое число выпущенных карт, вот вам аналитика бизнеса https://journal.open-broker.ru/visit-card/sberbank-rossii/

при таких цифрах, они делают так потому что могут, не кто же не упрекает Майкрософт за то что они свои продукты дорого продают?

Ответить

Leha Shum

Александр
1

Сбербанк берет за переводы между своими картами. Т.е. просто за уменьшение в одном регистре и за увеличение в другом. 
Это круче чем брать деньги за СМС

Ответить

Александра Тимошенко

1

Наживаются за счёт других. Как всегда

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Григорий Догонин

1

да неужели) одну комиссию убрали, ввели 10 других новых

Ответить

Максим Ляпцев

1

Дешевле курьером деньги отправить чем через переводом от Сбербанка.

Ответить

Taz Hate

0

Так я не понял. Сбп платные у Сбера или нет?

Ответить

selecadm

Taz
0

Во всех банках до 100 тысяч в месяц без комиссии. Отдельно на каждый банк, то есть из 5 банков в сумме можно 500 тысяч без комиссии перевести. Потом уже комиссия.

Ответить

Igor Sergeev

0

сборище рваных контрацептивов этот ваш сбербанк.
вот и вся недолга.

Ответить

Максим Киселев

0

Уже минимум двум людям помог подключить СБП на Сбере. Когда переводил кому-то на Сбер, то Тинькофф предложил очень простую инструкция с картинками, которую я скидываю своим ретроградам :)

В целом и общем - помогайте людям включить СБП, мир, надеюсь, станет немного проще.

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