Помог запуск переводов с кредиток, «самоизоляция» россиян и введение комиссий за переводы свыше 50 тысяч рублей.

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Во втором квартале 2020 года «Сбербанк» получил рекордные 16,2 млрд рублей благодаря комиссиям за денежные переводы между физлицами. Это на 52,5% больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на отчётность банка по РСБУ.

Всего за первую половину 2020 года банк получил от комиссий за переводы 31 млрд рублей, в первом квартале рост составил 49,8%. В «Сбербанке» пояснили, что рост доходов связан, в первую очередь, с запуском переводов с кредитных карт в 2019 году.

В 2020 году из-за требований законодательства «Сбербанк» отменил «банковский роуминг» — плату в размере 1% от суммы перевода между региональными офисами одного банка, отмечает издание.

Вместо этого госбанк ввёл комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц суммарно по всем дебетовым картам клиента вне зависимости от региона. В июне «Сбербанк» также ввёл комиссию в размере 1% за переводы через банкоматы.

Весной «Сбербанк» был вынужден подключиться к Системе быстрых платежей от Центробанка— она позволяет бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц между счетами банков-участников. У самого банка комиссия за такой перевод составляет 1,5%, но не менее 30 рублей, указывает издание.

Опрошенные РБК экспреты считают, что СБП не могла отобрать у «Сбербанка» существенную долю комиссионного дохода, поскольку банк подключился недавно и ничего не делает для продвижения системы.