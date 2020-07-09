Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Помог запуск переводов с кредиток, «самоизоляция» россиян и введение комиссий за переводы свыше 50 тысяч рублей.
Во втором квартале 2020 года «Сбербанк» получил рекордные 16,2 млрд рублей благодаря комиссиям за денежные переводы между физлицами. Это на 52,5% больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на отчётность банка по РСБУ.
Всего за первую половину 2020 года банк получил от комиссий за переводы 31 млрд рублей, в первом квартале рост составил 49,8%. В «Сбербанке» пояснили, что рост доходов связан, в первую очередь, с запуском переводов с кредитных карт в 2019 году.
В 2020 году из-за требований законодательства «Сбербанк» отменил «банковский роуминг» — плату в размере 1% от суммы перевода между региональными офисами одного банка, отмечает издание.
Вместо этого госбанк ввёл комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц суммарно по всем дебетовым картам клиента вне зависимости от региона. В июне «Сбербанк» также ввёл комиссию в размере 1% за переводы через банкоматы.
Весной «Сбербанк» был вынужден подключиться к Системе быстрых платежей от Центробанка— она позволяет бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц между счетами банков-участников. У самого банка комиссия за такой перевод составляет 1,5%, но не менее 30 рублей, указывает издание.
Опрошенные РБК экспреты считают, что СБП не могла отобрать у «Сбербанка» существенную долю комиссионного дохода, поскольку банк подключился недавно и ничего не делает для продвижения системы.
По данным ЦБ, в 2019 году россияне совершили 6,4 млрд переводов на 35,6 трлн рублей, указывает РБК. Согласно последним открытым данным ФАС за 2018 год, доля «Сбербанка» на рынке переводов составила 94%.
Ну это конченными уродами нужно быть, чтобы этим хвастаться.
Нет, чтобы экзитами в ит стартапах столько заработать - они на детях, которые родителям деньги переводят, наживаются. (Не только на них, конечно, но и таких кейсов там много)
Алоэ, греф, это днище 'эффективного менеджмента'
Так они не хвастаются. Они опубликовали отчётность за 2 квартал 2020 года, как от них требует закон.
Нет, чтобы экзитами в ит стартапах столько заработать
хуекзитами, вась
это банк, транзакционные комиссии - это его основной бизнес, а не экзиты
Раньше на них Почта России наживалась еще больше.
Они оказывают услугу беря за это смешные деньги, в чем проблема?
Стоимость перевода – от 80 руб. до 290 руб. + 1,5% - 5% от суммы перевода.
https://www.pochta.ru/support/money-transfer/mail-transfer
Шах и мат, СБП, ЦБ и Эльвира Сапхизадовна!
Странно, что наша верхушка любящая китайский опыт, решила изобретать колесо.
Большие вещи могут делаться только большими компаниями, типа wechat, visa и mastercard, а не импотентными гос. шарашками типа ЦБ.
Ну хз, для тех, у кого нет сбера, жизнь стала легче. Если надо перевести на сбер, сам объясняю, куда зайти и нажать в Сбер Онлайне, чтобы я мог перевести. Раньше или комиссия, или наличку искать.
Хватит кормить Сбербанк!
Корми Альфабанк
1,95% (минимум 30 руб) — с дебетовой карты Альфа-Банка Россия на карту другого банка РФ или между картами разных банков.
СБП до 100000 у них, а еще есть тинькофф
да это все понятно, просто к чему сер обдирать если комисси у всех, и предлагать уйти от Сбера в другой банк?
Не пойму, что до сих пор заставляет сидеть людей на Сбербанке? Хочешь без комиссий - иди в другой банк. Остался в Сбере - плоти, не ной.
К сожалению, пока это единственный способ оплаты за огромное число услуг. Очень много самозанятых (парикмахеры / таксисты / уборщицы / няни / дизайнеры / программисты / строители / далее везде), которые не принимают карты, но принимают переводы на Сбер.
Так есть же сбп
Буквально неделю назад пытался объяснить таксисту что такое сбп — он мне просто не поверил, сказал не бывает переводов без комиссий и наверное потом что-нибудь ещё снимут. Вот что с людьми жизнь в сбермире делает.
Не подтягивается история переводов из Сбера, не показывает имени-отчества.
Со временем, конечно, наладится.
Зарплата — это всего лишь зарплата, а ещё есть другие источники денег. У меня зарплата 40 000, а я в июле из своего зарплатного Рокетбанка уже сделал переводов на 74 000, и это только начало месяца. За последние полгода сумма переводов за месяц не опускалась ниже 80 000, в два раза больше зарплаты. Доходило и до 150 000.
Так что про тех людей точнее сказать не зарплата, а больше денег за месяц у них не бывает. Жить можно, но очень грустно.
Зачем делать столько переводов?
Меня, вот, например, заставили написать заявление на получение карты МИР Сбера на работе, она также действует в качестве пропуска. Первое, что я делаю, как только получаю ЗП - все снимаю и перевожу на нормальную карту в основном банке.
А деньги где хранить?
В банке.
Можно трехлитровой. Есть ещё жёлтые красные банки
Лол.
Альфа всё пытается продаться выгодно.
Тинькофф сегодня есть, завтра нет.
Открытие я уже проходил, спасибо, не надо.
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Уже давно ушел от них. Альфа и Тинькофф форева.
Тинькофф хорош?
и платишь им, какая разница?
Карты полностью бесплатные. Переводы хоть миллион в день переводи, БАСПЛАТНО КАРЛ!!
Не вижу препятствий сейчас переводить деньги в Сбере бесплатно, так как отменили роуминг и подключили СБП.
СБП хитро запрятали, но инструкция от Тинькофф мне сильно помогла. На прошлой неделе двум курьерам подключил СБП, они были сильно удивлены, что можно теперь без комиссии переводить.
Тролли, ау!!!
- 1,95% (минимум 30 руб) — с дебетовой карты Альфа-Банка Россия на карту другого банка РФ или между картами разных банков.
- Тинькофф За перевод между картами других банков взимается фиксированная комиссия 1,5%, минимум 30 ₽.
- Перевод с карт Райффайзенбанка:
с дебетовой карты Райффайзенбанка на любую карту Райффайзенбанка – 0%;
с дебетовой карты Райффайзенбанка на карты других банков – 1.5%, мин. 50₽ или 1.5$/€;
с кредитной карты Райффайзенбанка на любые карты - 3% + 300₽.
Еще вопросы есть?
Во всех примерах ключевой момент: картами других банков. При таких переводах есть комиссии МПС, некоторые банки в каком-то объеме ее берут на себя. Внутренние переводы в основной массе бесплатны + у кого есть СБП не прячут его.
сбербанк занимает 52% рынка услуг, самое большое число выпущенных карт, вот вам аналитика бизнеса https://journal.open-broker.ru/visit-card/sberbank-rossii/
при таких цифрах, они делают так потому что могут, не кто же не упрекает Майкрософт за то что они свои продукты дорого продают?
Так я не понял. Сбп платные у Сбера или нет?
Уже минимум двум людям помог подключить СБП на Сбере. Когда переводил кому-то на Сбер, то Тинькофф предложил очень простую инструкция с картинками, которую я скидываю своим ретроградам :)
В целом и общем - помогайте людям включить СБП, мир, надеюсь, станет немного проще.
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