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Финансы
Таня Боброва

Чем была Mail.ru Group 10-20 лет назад и к чему пришла в 2021-м Статьи редакции

Реклама и игры всё ещё приносят существенную часть выручки, но фокус сместился на соцсети и появились офлайн-сервисы.

7 7 комментариев
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12 октября Mail.ru Group объявила о смене названия группы на VK. Компания, которая начинала с почты Mail.ru, более чем за 20 лет выросла до экосистемы с соцсетями, играми и другими сервисами.

Гендиректор VK Борис Добродеев на презентации 12 октября Скриншот vc.ru

1998-2010 годы: почта Mail.ru и другие онлайн-сервисы, выручка растёт за счёт рекламы и игр

Mail.ru Group начиналась как почтовый сервис в 1998 году: Mail.ru стал центральным активом компании Port.ru, которую создали программист Алексей Кривенков и его партнёр, основной владелец разработчика ПО DataArt Евгений Голанд.

За пару лет при аудитории 2,5 млн человек Port.ru привлёк суммарно $5,5 млн. Тогда же компания объединилась с NetBridge инвестора Юрия Мильнера и Григория Фингера.

Долгое время основным источником выручки Mail.ru была баннерная реклама, писал «Коммерсантъ». В 2003 году компания купила лицензию у Google и запустила поиск: так она смогла продавать контекстную рекламу. К 2009 году вся реклама приносила 44% выручки.

Сама группа образовалась в 2005 году (до 2010 года — фонд Digital Sky Technologies; DST) и объединила новостной раздел, сервисы «Путешествия», «Недвижимость», «Афиша», «Леди», «Авто» и другие. С тех пор она только росла:

  • В 2007 году DST приобрела 24,99% «ВКонтакте» за $16,3 млн (то есть вся компания оценивалась в $65,2 млн) и 28,5% «Одноклассников» за $17,1 млн (оценка — около $60 млн).
  • В 2010-м «Одноклассники» перешли под контроль компании (всего $129,9 млн инвестиций за получение контроля).
  • В DST также вошёл игровой холдинг Astrum, объединивший игровые инвестиции Юрия Мильнера: компании IT Territory, NIKITA, Nival Online и TimeZero.

Игры стали важным источником дохода: например, одна из игр IT Territory — многопользовательская «Легенда: Наследие драконов» — быстро стала получать $1 млн ежемесячной выручки, а через полгода — $5 млн. По итогам 2009 года игры приносили группе ещё около 47% выручки — почти $65 млн.

Общая выручка компании вместе с соцсетью «Одноклассники» составила $182,3 млн в 2009 году.

В этот же период в компанию пришли большие инвесторы:

  • В начале 2007 года 30% Mail.ru за $165 млн купил южноафриканский холдинг Naspers, а позже увеличил долю до 32,6%.
  • В 2008-2009 годах около 30% в самом DST получили структуры Алишера Усманова. Это открыло дорогу к масштабным инвестициям, отмечал «Коммерсантъ».
Старый логотип Mail.ru Group на офисе компании в Москве Mail.ru Group

2010-2021 годы: игры и реклама всё ещё приносят существенную часть выручки, появилась экосистема с онлайн- и офлайн-сервисами

В 2010 году DST сменила название на Mail.ru Group — по имени своего самого крупного российского актива. Два месяца спустя группа вышла на Лондонскую биржу и начала активно пополнять портфель активов:

  • В 2014-м полностью под контроль Mail.ru Group перешла «ВКонтакте» (всего компания потратила на сделки $2,07 млрд).
  • С 2016 года группа инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн (около 7,3 млрд рублей). У неё есть доли в Skillbox, Geekbrains, «Учи.ру» и других проектах.
  • Продолжали инвестировать в игры: с 2017-го инвестфонд My.Games Venture Capital вложил в создание видеоигр 6 млрд рублей. Игровые проекты объединены под брендом My.Games.
  • В 2019-м группа создала совместное предприятие со «Сбером» в сфере транспорта и еды: оно позволило связать онлайн-сервисы с офлайновым бизнесом. У «О2О» (online-to-offline) есть доли в Delivery Club (98%), «Самокате» (85%), «Кухне на районе» (85%), r_keeper (99%), Performance Group (25%), «Ситимобиле» (97%), «Ситидрайве» (77%) и «2ГИС» (3%).
  • В том же году ещё одно СП — «AliExpress Россия» (в партнёрстве с Alibaba, «Мегафоном» и РФПИ; в июне 2021-го долю «Мегафона» купил акционер оператора USM International).
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Как публичная компания Mail.ru Group начала раскрывать финансовые показатели. В 2010-м выручка группы составляла $324 млн (около 9,98 млрд рублей по курсу на ноябрь 2010 года), прибыль — $76,7 млн (2,36 млрд рублей по курсу ноября 2010-го). В 2020-м показатели выросли до 107,4 млрд рублей выручки и 10 млрд рублей прибыли.

При этом соцсети принесли компании около 49% выручки, из которых примерно 60% — онлайн-реклама. На игры пришлось около 37,9% выручки.

Летом 2018 года «ВКонтакте» запустила платформу VK Mini Apps: во втором квартале 2021-го на ней было 34,2 тысячи мини-приложений, сервисами пользовались 38,4 млн человек в месяц. Чаще всего — мини-приложениями AliExpress, «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте» и другими.

Вместо почтового сервиса на первое место вышли соцсети: «ВКонтакте» в России пользовались 47 млн человек в день. Ежемесячная российская аудитория «Одноклассников» достигает 40 млн. «Почтой Mail.ru» в 2015 году пользовались около 19 млн человек в день, отчитывались аналитики TNS.

В 2020 году Mail.ru Group провела вторичный листинг в Москве, а также привлекла $600 млн на развитие через размещение ГДР и конвертируемых бондов.

#mailrugroup #vk

7 7 комментариев
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Игорь Рачук

Помойкой была!
На дно пришла!

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2
3216q114

Не тревож Рамблер

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0
Направленный супер_стар

Амиго форева!

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0
Кигхриль Vselensky

В 2010-м выручка группы составляла $324 млн (около 9,98 млрд рублей по курсу на ноябрь 2010 года), прибыль — $76,7 млн (2,36 млрд рублей по курсу ноября 2010-го). В 2020-м показатели выросли до 107,4 млрд рублей выручки и 10 млрд рублей прибыли.

Не понятно сколько в деньгах, а не фантиках, было в 2020

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1
Михаил Иванов

Были блоги. Отличная платформа была. И те убили.

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0
Андрей Жмаков

Классно

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0
Roman G

Не читал, но осуждаю.

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