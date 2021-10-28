Клиенты «Альфа-банка» заметили отключение бесплатных push-уведомлений — в банке объяснили это отменой льготного периода Статьи редакции
Бесплатные push-уведомления останутся только для подтверждения операций.
Замглавреда журнала «Холод» Михаил Зеленский рассказал на своей странице в Facebook, что «Альфа-банк» прислал ему уведомлении о подключении платных push-уведомлений, хотя до этого он получал их бесплатно.
По его словам, банк предлагает выбрать между тремя типами уведомлений:
- Только push-уведомления — бесплатно.
- Push-уведомления с SMS на случай, если не придёт уведомление — 59 рублей в месяц.
- Только уведомления по SMS — 99 рублей в месяц.
При этом выбрать вариант с бесплатными уведомлениями нельзя, выяснил Зеленский. В техподдержке банка ему объяснили, что он доступен только клиентам с «пакетом услуг», которые больше не оформляются.
В «Альфа-банке» пояснили vc.ru, что у некоторых клиентов (не более 3% от всех клиентов) действовал льготный период, во время которого уведомления были бесплатными, но теперь он заканчивается.
Льготный период у всех клиентов длился по-разному, конкретные сроки в «Альфа-банке» не уточнили. Например, в 2020 году пользователи уже жаловались на подключение платного информирования.
У всех остальных клиентов push-уведомления о покупках и переводах уже платные. Исключение — премиальные и зарплатные клиенты, а также подтверждение операций, когда в уведомлении приходит код от банка.
При этом в тарифах банка указано, что бесплатные push-уведомления доступны только клиентам с пакетами «Оптимум», «Комфорт», «Комфорт!» и «Оптимум!», у остальных клиентов только два варианта — push-уведомления с SMS и только SMS.
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