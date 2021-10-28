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Финансы
Евгения Евсеева

Клиенты «Альфа-банка» заметили отключение бесплатных push-уведомлений — в банке объяснили это отменой льготного периода Статьи редакции

Бесплатные push-уведомления останутся только для подтверждения операций.

14 14 комментариев
656 просмотров

Замглавреда журнала «Холод» Михаил Зеленский рассказал на своей странице в Facebook, что «Альфа-банк» прислал ему уведомлении о подключении платных push-уведомлений, хотя до этого он получал их бесплатно.

По его словам, банк предлагает выбрать между тремя типами уведомлений:

  • Только push-уведомления — бесплатно.
  • Push-уведомления с SMS на случай, если не придёт уведомление — 59 рублей в месяц.
  • Только уведомления по SMS — 99 рублей в месяц.

При этом выбрать вариант с бесплатными уведомлениями нельзя, выяснил Зеленский. В техподдержке банка ему объяснили, что он доступен только клиентам с «пакетом услуг», которые больше не оформляются.

В «Альфа-банке» пояснили vc.ru, что у некоторых клиентов (не более 3% от всех клиентов) действовал льготный период, во время которого уведомления были бесплатными, но теперь он заканчивается.

Льготный период у всех клиентов длился по-разному, конкретные сроки в «Альфа-банке» не уточнили. Например, в 2020 году пользователи уже жаловались на подключение платного информирования.

У всех остальных клиентов push-уведомления о покупках и переводах уже платные. Исключение — премиальные и зарплатные клиенты, а также подтверждение операций, когда в уведомлении приходит код от банка.

При этом в тарифах банка указано, что бесплатные push-уведомления доступны только клиентам с пакетами «Оптимум», «Комфорт», «Комфорт!» и «Оптимум!», у остальных клиентов только два варианта — push-уведомления с SMS и только SMS.

#новость #альфабанк

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Константин Полухтин

Никогда не было, и вновь опять. Альфа-банк.

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11
Игорь Крафт

Лаааааай лааааай лалалалла лалала лаЛааааааай ...лалалала лалалаай лалаай лалалаай .....ПРОЩАЙ ...НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАААЙ ...

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0
Igor Kachura

Конченные

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9
Dmitriy Gubskiy

Они даже своим сотрудникам платят по 1485 рублей в месяц (на определенной вакансии). А в режиме работы написано 24 минуты в день. Всё понятно уже! Человек для них уже не считается нормой. Лучше уходить от них подальше. Даже Дима Гордей их пиарит. Странно конечно!

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0
Вторичный пистолет

в очередной раз

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5
Lyonich

Похоже на предсмертные конвульсии))

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4
Виктор Булов

Под конец года надо бабло любыми способами с клиентов стричь. Скоро будут списывать комиссии просто за покупку пакета в магазине

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4
Sergei Solo

Насколько помню, правила Apple AppStore запрещают брать плату за push уведомления

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1
Владимир Оо

Самый конченный банк

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0
Норрин Радд

а смс предложения взять кредитку шлют регулярно )

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0
Вторичный пистолет

отбивать деньги надо

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0
Dmitriy Gubskiy

Лучше не брать кредитку.

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0
colorless

Гондоны конечно.
У самого push бесплатные, у жены на альфа карте уже только 99р. Еще 1 такой шаг в сторону оговнения, и минус клиент с 2005 года :P лучше уж в открытку пойду, чем бывшую команду упырей втб работающих на коэфициенты содеражать.

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0
colorless

не более 3% от всех клиентов

не боле 15000 тестовых пользователей с включенной комиссией за перетягивание

Не, ну лжецы же.

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0
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