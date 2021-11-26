Как грамотно выбрать облигации и рассчитать их реальную доходность
Облигации предоставляют вам возможность заработать на чужом долге, где вы, по сути, являетесь кредитором, а компания или государство, выпустившее её — заёмщиком.
Все инвесторы прибегают к облигациям. Кто-то использует их как основной актив, так как вложения требуются на короткий срок, или просто не доверяя акциям, кто-то как актив для диверсификации своего портфеля, а кто-то для замены наличных денег.
Так или иначе, и тем, и другим и третьим необходимо правильно оценить риски и доходность тех облигаций, в которые они хотят инвестировать, сделать это необходимо обязательно, так как не всегда высокая ставка говорит о выгодности сделки.
Для начала посмотрим, какие облигации бывают в классификации по эмитенту, то есть по тому, кто выпустил облигацию:
- Федеральные. Такие облигации выпускает государство (РФ) в лице Министерства Финансов РФ. Называются они Облигации Федерального Займа, сокращенно — ОФЗ. Такие облигации наиболее защищены и наименее рискованные, однако, по ним не всегда высокая ставка доходности. Государство часто прибегает к займам на разные проекты государственного масштаба или для покрытия дефицита бюджета. Риск невыплаты минимальный — только в случае объявления дефолта.
- Субфедеральные. Это облигации регионов России, например, облигации Калининградской области или Республика Карелия. Регионы занимают тоже на те же цели, что и государство, но в масштабе региона. Такие облигации имею большую доходность в сравнении с ОФЗ, однако, по риску они не сильно проигрывают. Дефолт региона в нас сравним с дефолтом страны, так как у нас центр всегда помогает регионам, и в случае проблем с выплатами по региональным займам, государство выплатит за него долг.
- Корпоративные. Облигации такого вида выпускают частные или государственные компании — АО, ООО, ПАО и т.д., например, Газпром, ПИК, М-Видео и даже различные микрофинансовые организации. Доходность по таким облигациям бывает как на уровне ОФЗ, так и в разы выше. Однако риск по таким облигациям гораздо выше, чем по государственным, так как частным компаниям гораздо проще объявить дефолт и обанкротиться, не вернув деньги кредиторам. Часть корпоративных облигаций являются ВДО, то есть Высокодоходными облигациями — это облигации, доходность которых превышает средние разумные доходности других облигаций и могут составлять и 13%, и 15% и 20% годовых, однако, не теряйте разум — риск потерять все вложенные деньги крайне высок: не гонитесь за такой доходностью, если хотите сохранить ваш портфель в стабильном состоянии.
Если у вас нет достаточных навыков или вы еще новичок, то я вам не советую рассматривать корпоративные облигации. Недавний случай возможного банкротства госкорпорации Роснано, которая тоже выпускала облигации — очень показательный, что даже крупнейшие корпорации и холдинги могут не выплатить долг. Рассматривайте ОФЗ или займы регионов, в случае чего государство найдет деньги для покрытия долга, в отличие от даже крупных компаний.
Чаще всего номинал одной облигации составляет 1000 рублей — это та сумма, которая вернется на ваш счёт, если вы продержите облигацию до момента погашения. Также у облигаций есть купоны — это доход, который вы получаете раз в полгода, раз квартал или месяц, по четкому расписанию, смотря, что предусмотрено облигацией. Последний купон придет на ваш счет вместе с номиналом.
Рыночная цена облигации всегда отличается от номинала — на это влияют различные факторы, но чаще всего — её доходность относительно других облигаций или альтернативных вариантов (вклады). Например, условная облигация с погашением в феврале 2023 года и доходностью 6% будет продаваться дешевле, чем точно такая же, но с доходностью 8%, как раз этой «скидкой» и выравнивается реальная доходность этих двух облигаций.
Теперь о том, как выбирать.
Я пользуюсь сервисом сайта Dohod.ru — не реклама, если вы пользуетесь другим удобным сервисом, расскажите о нем в комментариях, добавлю в статью.
На странице облигаций вас встретит перечень всех торгующихся на данный момент облигаций и множество фильтров, где вы сможете подобрать бумагу под свои запросы.
Вот, например, только часть фильтров, остальная просто не влезла в формат иллюстрации.
Я не буду вдаваться в подробное описание каждого фильтра, остановлюсь только на важных моментах:
- Доходность. Тут можете поставить диапазон по годовому доходу, который бы вас устроил.
- Ликвидность. Это способность актива быстро продаться по рыночной цене с минимальными потерями. Если вы новичок или не собираетесь ждать погашения, выбирайте только ликвидные облигации.
- Кредитный риск. ААА — наименее рискованные облигации, D — самые рискованные. Выбирайте ААА или А.
- Купонов в год, раз. Если вам принципиально, сколько раз в год вы хотите получать прибыль, то выберите нужное значение.
- Тип купона. Фиксированный купон означает неизменяемый размер купона вплоть до погашения. При изменяемом эмитент может менять размер купона, например, раз в 2 года, однако объявлять новые купоны он должен заранее. Плавающий купон привязан к каким-либо экономическим показателям: часто встречается привязка к ключевой ставке ЦБ или уровню инфляции; к этим показателям добавляется какой-то фиксированный процент. При нулевом купоне вы не получаете доход вообще: такие облигации нужны только для сохранности денег. Принцип связанного с индексом купона такой же, как у плавающего купона, но привязывается к какому-либо рыночному индексу.
- Тип эмитента. Как раз тот параметр, про который я рассказывал в начале.
- Тип инструмента. Выбирайте только «облигации», если вы не профессиональный инвестор.
- Тип облигации. Тут отмечу только несколько опций, остальные — тема для отдельных статей. Амортизируемая — вместе с процентами (купонами) вам на счёт будет приходить и часть займа, а номинал будет уменьшаться на размер этой части: точно так же, как вы отдаёте долг по кредиту. Вечные — у таких облигаций нет даты погашения. Вечные они, конечно, условно — в любой момент эмитент может обнародовать дату их погашения. Стандартные — выбирайте их, если не хотите связываться и разбираться со сложными вариантами облигаций.
Вот, например, я выбрал стандартные облигации с фиксированным купоном, без амортизации, федеральные и субфедеральные, с купонами от 4 от 12 раз в год, и вот, какие варианты мне предложил сервис:
Нажав на плюсик слева, вы можете посмотреть более подробную информацию по конкретной облигации, например, по первой:
Обратите внимание, что на сервисе есть пункт «Доходность» — он не учитывает налог, и я вас научу считать доходность точнее и по любым облигациям у вашего брокера без необходимости искать её на этом сайте.
Как рассчитать реальную доходность облигаций.
Купонная доходность - это сколько купонов вы в сумме получите в отношении к номиналу. Например, 2 купона в год по 35 рублей дают вам купонную годовую доходность 7%.
Реальная доходность — это то, сколько вы реально получите, купив облигацию по цене, отличной от номинала и заплатив 13% НДФЛ. Если вы купите ту же самую облигацию с купонами по 35 рублей, но по цене не 1 000 рублей, а 950 рублей, то ваша реальная доходность вырастет на эти 50 рублей (минус налог) с каждой купленной облигации, если дождетесь её погашения по 1000 рублей.
В расчете еще будет участвовать НКД — накопленный купонный доход. Он считается каждый день. Он представляет собой часть купона, которая накопилась за промежуток времени между выплатой купонов. Например, купон 30 рублей был 1 ноября, а следующий только 1 мая, то за 1 месяц (на 1 декабря) уже накопилось 30/180 от купона, то есть, 5 рублей. Если вы продадите облигацию прямо сейчас, то получите эти 5 рублей, а заплатит их вам покупатель. В отличие от банковского вклада, тут проценты не сгорают, если вы сняли деньги досрочно: вы получите свой доход за каждый день.
Итак, приступим к расчету. Давайте возьмем для примера такую облигацию:
Чтобы посчитать доходность, нужно правильно учесть все доходы и расходы.
В сумму покупки входит: стоимость самой облигации, НКД и комиссия. Это будут наши расходы:
Расходы на покупку: 950 * 100,1% + 10 = 960,95 рублей;
Далее до погашения мы получаем определенный размер купонов определенное количество раз, поэтому, тут посчитать довольно просто. Умножаем размер купона на количество оставшихся до погашения. Это будет наш купонный доход:
Купоны: 15 * 10 = 150 рублей;
Через 890 дней облигация автоматически погасится, и на ваш счёт придет 1 000 рублей.
Не забываем, что при погашении облигации, у нас образовался доход, с которого тоже надо заплатить налог: мы купили дешевле, а продали дороже.
Итак, сосчитаем всю нашу прибыль и вычтем оттуда налог:
Прибыль: 150 + (1 000 — 950) = 200 рубле; Чистая прибыль: 200 — 13% = 174 рубля.
Рассчитаем процентную доходность за 890 дней, для этого разделим нашу чистую прибыль на наши затраты:
Доходность суммарная: 174 / 960,95 = 18,11%
Это получился доход за 890 дней. Для того, чтобы узнать годовую доходность, необходимо разделить нашу доходность на количество дней и умножить на 365:
18,11 / 930 * 365 = 7,11%
Итак, такими нехитрыми подсчетами мы определили реальную доходность и теперь можем её сравнивать с другими активами. Не поленитесь и создайте табличку в Экселе, куда вы будете вписывать исходные данные облигации, а она будет считать вам доходность по этим формулам. Если нужна помощь с составлением, напишите в комментариях и я выложу свою таблицу.
Важно: при продаже облигации до даты погашения рассчитанная доходность будет неверна, нужно будет рассчитать заново доход от купонов, от разницы между покупкой и продажей и годовую доходность. Здесь и пригодится табличка. Кстати, если вы продали облигацию дешевле, чем купили, тогда свою прибыль вы сможете уменьшить на этот убыток и заплатить меньше налогов.
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Спасибо! 👍👍 Для меня очень полезная статья! Хотелось бы узнать про опционы в облигациях, что это и как на них реагировать? А то пропускаю их при выборе, вдруг, что-то было выгодным. Сколько читал, не понятно нигде было, может ваше объяснение пойму?🥺
добрый день! Обящательно в одной из следующих статей затрону тему call и put опционов - что это такое. Да, тема, действительно, не простая для понимания с первого раза
Учитывался ли уровень инфляции при этих подсчётах ?
Нет, это чистая доходность именно по каждой облигации. Узнав её, вы можете, например, сравнить её со ставкой вклада, потому что часто человек видит доходность 8%, и думает, что это хороший вариант, но не учитывает текущую рыночную цену и налог, и в итоге получается реальная доходность 5%, что уже не очень хорошо.
На инфляцию тут нет смысла уменьшать, так как доходность всех прочих активов уменьшается ровно на ту же величину.
Как в математике - чтобы сравнить дроби с общим знаменателем, знаменатель можно отбросить
Если инфляция в рублях по официальным данным в этом году составила 7,5 % то реальная доходность в рублях при годовом заработке 7,5 % стремиться к 0 %.
То есть смысла вкладываться в эти облигации не было.
Разве что для сохранения денежных средств, но не для увеличения их реальной стоимости.
Если вы сравниваете куда вложить деньги из вариантов:
Облигация 1
Облигация 2
Вклад 1
Вклад 2
Какой смысл из каждого вычитать инфляцию, если в любом случае выгоднее тот , где доходность выше (риски примем условно равными)?
Когда речь идёт о том, что выгоднее, совершенно безразлично, какая инфляция, если нет других вариантов. Представьте, что инфляция 7%, и у вас есть 4 варианта куда вложить деньги с доходностью 5%, 5,5%, 6% и 6,5% или кэш. Что выберете? Естественно, где 6,5% независимо от того, что после вычета инфляции будет минус 0,5%. То, что это был самый доходный вариант и так было понятно изначально
Вы не совсем правы. Рынок глобален, и инфляция в разных частях мира разная. Курс рубля, например, падает. И, например, 2% в США могут быть выгоднее 8% в России в разы.
Только не в последние 5 лет. 2% в долларах за этот период пока не выгоднее 8% в рублях. Раньше было так и позже будет так, но пока нет
Здравствуйте!
Не могу понять откуда взялось 890 дней, если в исходных данных количество дней до погашения 930 ?
Всё верно, 930 дней. Это опечатка. Редактировать публикацию уже не могу:(
если речь идёт о первых покупках, то берите компании, которые делают экономику России: Трансконтейнер, Акрон, Русал, Сегежа, Сибур...
Главное: смотрите на средние доходности и отсекайте слишком высокие (кроме неликвидных ц.б., там могут быть высокие доходности просто из-за пустого "стакана")
Мой личный совет: никаких офз и гос.компаний или компаний с гос гарантиями. Но это мои предубеждения скорее :)
Ну, если разграничивать акции и облигации, то может быть) но облигации нужны в портфеле в любом случае - хотя бы как запас кэша на случай кризиса, чтобы закупиться подешевевшими акциями.
Со списком акций в большей части согласен
это список облигаций. Пост же про облигации :)
кстати, солидарен, облигации в портфеле - всегда резерв для быстрого входа в дорожающие акции :)
но для этого надо ликвидные брать, а у многих классных компаний неликвидные выпуски (трансконт, сибур)
А, прошу прощения) ну тогда не совсем соглашусь, что офз и другие низкорискованные облигации не нужны... У облигаций корпоративных в разы выше риск, а доходность его не всегда окупает
извините, но ОФЗ - не низкорискованные. я ВДО вообще никогда не брал и не буду, но объективные данные: доходность ОФЗ выросла сильнее с начала 2021-го, чем доходность надёжных корпоратов.
так что, ничего надёжного в гос капитале не вижу, надо от него подальше держаться. моё мнение
(картинка старая, сейчас не у компа обновить, из старого поста)
Так если их доходность выросла сильнее надёжных корпоратов, то при прочих равных они, получается, выгоднее корпоратов🤔
Почему ОФЗ не низкованные?) Дефолт по ОФЗ может быть только из-за дефолта РФ. Дефолт корпоративный из-за банкротства компании. Что легче обанкротится? Страна или какая-то компания? Если обанкротится страна, то и обанкротятся и ее компании
я думаю, страна. Извините, но я ещё немного и политологию изучал :)
Вашу позицию понял, но я предпочитаю помещать капитал в реальную экономику, а не в долги безответственных стран. предпочитаю отдавать капитал для Дела, а не распила, если простым языком
Если страна станет "всё", вы думаете, что компании продолжат платить купоны? Да и в таком случае эти купоны будут просто пылью, так как с дефолтом приходит и обесценивание валюты
валюты - это отдельный риск, я этого не касаюсь.
Речь о доходностях: у крутых бизнесов они много лет были выше, чем у ОФЗ, хотя логики в этом нет.
Бизнес, работающий на экспорт, будет жить даже в революцию:) и прекрасно выплатит долги, тем более в обеспецененной валюте.
так зачем мне лишать себя дохода и брать ОФЗ или облиги Сбера ?
я лучше возьму Русал-2030 и 9 лет буду гарантированно получить 10% годовых (на закрытие пятницы даже 10.5%)
утрирую, но вот такая логика.
Раньше да, доходность корпоратов была повыше) однако про первые покупки все таки не согласен) чтобы отличить хорошие корпораты от "не очень" нужны некие навыки, что не сочетается с первыми покупками)
Если человек уже разобрался, уже начал что-то смыслить в оценке, тогда можно переходить на корпораты. Чтобы было приятно и вам - можно в этот момент *заменить* ОФЗ на надёжные корпораты)
зачем навыки, если вот она объективная оценка - доходность. вот я о чём.
Ок, я дам оценку облигациям Русал, а ФБР в один день сделает мой анализ пустышкой. и что?
И почему обычные люди должны разбираться? Это же многих лет требует, вникать в науку, в отрасли, следить за новостями и трендами. А у человека всего 300К рублей. не выгодно
Проще обратиться к экспертам, тогда уж вроде нас с вами. Но и я не буду грузить человека анализом - вот тренд на рост доходности - хочешь ловить дно - вперёд, но заранее терять 2% из-за любви к Государству - да ну его.
У ОФЗ одно преимущество, только одно - брокер под залог ОФЗ даёт открывать позиции, но это для тех, кто любит торговать внутри дня заемными... это я не умею :)
🤔Неа. Не объективная) у МФОшек доходность 18%, это объективный критерий выбора?) У Дяди Дёнера тоже была хорошая доходность, у Роснано не помню какая была. Выбирать только по доходности - не объективно.
у Роснано была вполне консервативная. летом видел - обычная, На уровне Хэдхантер и меньше, чем у Всеинструменты. )
Здравствуйте, все понятно написано. Вопросов ещё очень много. Но пока, если возможно скиньте табличку для расчетов.
Добрый день, в понедельник обязательно размещу, осталась на рабочем компьютере
Если честно, я не имею ничего против рекламных статьей, но не не нравится, когда говорят, что сервис якобы не реклама, но на самом деле идёт чистая реклама сервиса. Вы хотя бы чести ради привели другие сервисы.
Я вот зашёл на сайт, и в целом он, на сколько я понял о другом.
Начал гуглить подобные сервисы, как описано в статье, и сразу нашел:
https://rusbonds.ru/bonds
Или вот: https://cbonds.ru/bonds/
Тут вообще много фильтров, в том числе по стране.
На мой взгляд, вообще говоря, процесс инвестирования нужно рассматривать адекватно. С учётом хеджирования по валюте, например. Смысл вообще рассматривать облигации нищающей российской экономики.
За пять лет рубль похудел на четверть. За десять лет в 2-3 раза. И вкладываясь на 9 лет в облигации РФ, вы с вероятностью 80% (условно) потеряете деньги.
Вы на самом деле думаете, что сайт заплатил за рекламу каналу на vc с 55 подписчиками (на момент публикации)?😁 Хотел бы я получать такие контракты.Вы хотя бы чести ради привели другие сервисы.
Я для этого и попросил в статье скинуть такие, которыми пользуетесь вы, чтобы иметь альтернативу. Я использую этот сайт, он мне удобен. Русбондз тоже удобный, но про него я не вспомнил сразу. Спасибо за подборку 👍С учётом хеджирования по валюте, например. Смысл вообще рассматривать облигации нищающей российской экономики.
Учитывая то, что статья написана для новичков о самых простых вещах касательно облигаций, хэджирование и евробонды, например, это уже другой уровень. По тем же фильтрам вы можете искать и их. Российские облигации даны как пример и все остальные параметры применяются точно так же.И вкладываясь на 9 лет в облигации РФ, вы с вероятностью 80% (условно) потеряете деньги.
Про 9-летние никто не говорил. Я стараюсь вкладывать в короткие сроки до 1.5 лет. Облигации мне нужны не столько для дохода, сколько для накопления кэша для докупки акций в кризисы или обвалы
Со всем уважением к вам, но именно что для новичков сразу нужно разъяснять нормально. А то, такое ощущение, что вы выступаете в интересах ЦБ, а не людей, для которых вы пишите статью.
Обучение из разряда мол вот сайт, вот облигации, идёшь и покупаешь это не обучение.
Если уж учить, тем более новичков, то делать это нужно нормально. Чтобы снизить из риски, увеличить доходность, защитить от ошибок и прочее. И в хеджировании нет ничего сложного, я бы даже сказал, что это примитивная вещь.
Что касается целеполагания, то опять же. Если рассматривать процесс с точки зрения эффективности, есть тот же индекс.
В качестве примера, я взял первую попавшуюся облигацию ФПК Гарант-Инвест-001Р-05. Вот что с ней произошло за год. И я даже не беру сопли на графике. Банально, сравнить с доходностью S&P500, или других индексов.
На мой взгляд, любые сравнения нужно проводить корректно и адекватно. Рассматривать риски, возможности, и говорить об этом сразу и открыто. На мой взгляд, статья именно что пиар конкретного сервиса.
😁😁Да, мне ещё и Набиуллина занесла за пост) я прям заработал на нём на 10 лет вперёд)Банально, сравнить с доходностью S&P500, или других индексов.
🤦🏼♂️ При чем тут опять доходность индексов и облигация?
Ещё раз говорю - в большинстве случаев облигации покупают не для того, чтобы зарабатывать на них, тем более больше индекса, а для того, чтобы либо диверсифицировать свой портфель, либо вложить на короткий срок - около года, как вклад (в акции рискованно вкладывать на такой срок, чтобы сберечь) или как заменитель кэша. Для таких целей вы действительно считаете, что надо стремиться обогнать индекс?🤦🏼♂️Обучение из разряда мол вот сайт, вот облигации, идёшь и покупаешь это не обучение.
Вы, видимо, только это и увидели 😁🤦🏼♂️На мой взгляд, статья именно что пиар конкретного сервиса.
Окей, думайте так, мне то что?) Буду ждать рекламного предложения от кого-нибудь, если вы мне такие комплименты делаете, что текст тянет на качественную рекламу)
Если честно, моя позиция в том, чтобы говорить всё честно и открыто. Вы говорите общие вещи, которые не дают картины.
Прохеджирование вы не сказали.
Про приведенный мой пример не сказали.
Про применимость не сказали.
Про сервисы другие не сказали.
И рассматриваете только российские облигации, хотя мир глобален. Всё вышесказанное и приводят меня к тем выводам, которые я сделал.
Те частности, которые я приводил это разные части того, что я пытаюсь донести.
Есть например, такая вещь как дюрация облигаций. Мне видится, что если уж говорить, то комплексно, чтобы у людей было качественное понимание. А не тут взял, тут купил. Это примитивный взгляд.
Комментарий недоступен
Всё что вы сказали, применимо и к вам. И если вы не заметили, то всё, что я сказал - по существу, но вы, вместо того, чтобы привести контраргументы перешли на личности, за что и заслужили свой дизлайк.
Нормальные люди ведут себя порядочно с остальными, и не переходят на личности.
Именно такие мамкины инвесторы как вы пишут то, что написали. Вы не помните кризис 2008 спровоцированный облигациями. Да, вы можете сидеть с мусорными облигациями, но не факт, что без учёта рисков вы вообще можете что-то получить. И я говорю об этом. Но вы не понимаете, и не хотите говорить по существу. Зачем?? Когда можно оскорбить человека.
Комментарий недоступен
Про приведенный мой пример не сказали.
Если бы я сказал про всё, чтобы прям ни один человек не докопался до того, что я что-то не сказал, то это была бы не статья, а книга. И книга только по облигациям, потому что на другие инструменты нужны другие тома. Напишите свою статью, где вы учтёте все свои пожелания и напишите про всё, о чем никто не может написать
Тем не менее, основные моменты упомянуть нужно. Как минимум хотя бы для того, чтобы новички, которые не понимают ничего знали что есть что-то что важно, и они могли бы идти дальше и разбираться.
Основные моменты я и так упомянул. Остальное я буду упоминать в следующих статьях, о чем и написал в конце этой. Либо обгоните меня и напишите свою, где напишите про всё основные моменты, буду только рад за вас
Вопрос про налогообложение НКД. Если я покупаю облигации с НКД, то в следующем моём купоне я за это НКД заплачу подоходный налог. А как и когда этот налог я получу обратно?
добрый день. У вас НКД идет в расход, на его размер уменьшается налогооблагаемая база, но при продаже. Если купили с НКД по цене 990 рублей, +НКД 20 рублей, итого 1010 рублей, а погасили по 1000, то вы не будете платить налог с разницы 990-1000, потому что по факту а вас при погашении убыток 10р
"Количество дней до погашения: 930" , а далее в тексте "Через 890 дней облигация автоматически погасится, и на ваш счёт придет 1 000 рублей". А почему не через 930 дней, куда 40 дней делось?
Там опечатка, правильно - 930 - в условии и в формуле, спасибо)
Еще вопрос. Вы пишите: "Прибыль: 150 + (1 000 — 950) = 200 рубле; Чистая прибыль: 200 — 13% = 174 рубля". Т.е. здесь цена покупки стоит 950. Но ведь фактически на покупку потрачено "Расходы на покупку: 950 * 100,1% + 10 = 960,95 рублей", цена покупки же 960,95. Или что-то я не понимаю?
Прибыль имеется в виду та, что мы получим в конце срока. А далее, чтобы вычислить доходность в %, я делю прибыль 174 на 960,95, на фактически понесенные затраты
При расчёте чистой прибыли вы не учли комиссию брокера, которую считали изначально. Или я что-то путаю?
"Здравствуйте, спасибо вам за статью. Было познавательно. Побольше бы таких базовых знаний выкладывалось. Столкнулся с тем, что везде неправильно указывают доходность облигаций: что в приложении брокера, что на сайте Доход и smart-lab. Это очень странно, что гигантские сайты с аналитикой про облигации, где море подробной информации, неправильно указывают самый главный параметр - доходность.В ваших расчетах тоже закралась ошибка при подсчете прибыли и доходности. Вы не учли НКД и комиссию при покупке. Вы пишите:"Расходы на покупку: 950 * 100,1% + 10 = 960,95 рублей;""Прибыль: 150 + (1 000 — 950) = 200 рубле; Чистая прибыль: 200 — 13% = 174 рубля.""Доходность суммарная: 174 / 960,95 = 18,11%""18,11 / 930 * 365 = 7,11%"На мой взгляд должно быть так:Расходы на покупку: (950+10) * 100,1% = 960,96 рублей (думаю брокер берет комиссию с полной цены покупки, т.е. и с купона тоже)С учетом НКД и комиссии должно быть:Прибыль 150 + (1 000 — 960,96) = 189,04 рублей; Чистая прибыль: 189,04 — 13% = 164,46 рубля.""Доходность суммарная: 164,46 / 960,96 = 17,11%""17,11 / 930 * 365 = 6,71%"Буду благодарен, если вы ответите.Поправьте, если я не прав
Добрый день! Тинькофф списывает комиссию только с тела облигации, то есть, купон не трогает. Других брокеров не проверял, но, думаю, так же.
Спасибо за развернутый отзыв!