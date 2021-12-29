По версии издания Inc.

{"id":340845} 288 просмотров

В 2021 году почти 3000 компаний провели IPO, собрав $600 млрд инвестиций. Это рекордная сумма, утверждает Bloomberg. Издание объяснило активность инвесторов восстановлением рынка после пандемии Covid-19.

Bumble

Дата IPO: 11 февраля.

Капитализация в день IPO: $8,2 млрд.

Капитализация в конце декабря: $4,3 млрд.

Bumble — материнская компания сервисов знакомств Badoo и Bumble. В ходе IPO она привлекла $2,2 млрд, сделав гендиректора Уитни Вульф Хёрд самой молодой self-made женщиной-миллиардером. Торги в день IPO завершились на отметке $70,3 за акцию.

Хёрд создала Bumble в 2014 году после ухода из Tinder и иска к руководству сервиса из-за сексуальных домогательств. По её словам, она запустила собственное приложение, чтобы создать более «дружелюбное» место для знакомств. В сервисе диалог может начать только женщина, на это отводятся сутки.

У Badoo и Bumble почти 3 млн пользователей, которые оформили платную подписку. Основной конкурент Bumble — Match, владеющая Tinder.

Истории Christina Kretsu 25.04.2019 Bumble Статьи редакции Кто такая Уитни Вульф Хёрд — основательница самого быстрорастущего в США сервиса знакомств К началу 2019 года приложение с инвестициями от Badoo оценивается более чем в $1 млрд, а платформой пользуются 50 млн человек. Уитни Вульф Хёрд Fortune

Roblox

Дата IPO: 10 марта.

Капитализация в день IPO: $38,2 млрд.

Капитализация в конце декабря: $60,8 млрд.

Игровая платформа провела не IPO, а DPO — прямой листинг. Её акции в день выхода на биржу стоили $69,5. В ноябре цена на бумаги компании начала расти, к середине ноября достигнув отметки в $134,7. Аналитики связывают это с планами платформы по развитию собственной метавселенной.

Игру запустили в 2004 году в США Дэвид Башуцки и Эрик Кассел. В октябре 2021 года ежемесячная аудитория платформы составила 230 млн человек. Roblox называют альтернативой Minecraft, её основная аудитория — подростки и дети.

Сервисы Лиана Липанова 21.11.2020 млрд Статьи редакции «YouTube игрового мира»: как устроена игровая платформа для создания виртуальных миров Roblox с оценкой $4 Игра-«песочница», в которой пользователи проводят больше двух часов в день, собралась на Нью-Йоркскую биржу.

Compass

Дата IPO: 1 апреля.

Капитализация в день IPO: $8,2 млрд.

Капитализация в конце декабря: $3,8 млрд.

Compass — ИИ-сервис для риэлторов, который помогает им искать клиентов и проводить виртуальные туры по жилью. В день выхода на биржу стоимость акций компании составила $20,15, она привлекла $450 млн инвестиций.

Компанию создали в 2012 году бывшие сотрудники Twitter и Goldman Sachs Ори Аллон и Роберт Рефкин. Выручка Compass выросла в 2020 году на 56% по сравнению с предыдущим годом и составила $3,7 млрд. Создатели сервиса объяснили рост увеличением интереса к жилой недвижимости из-за пандемии Covid-19.

Coinbase

Дата IPO: 14 апреля.

Капитализация в день IPO: $85,8 млрд.

Капитализация в конце декабря: $57,8 млрд.

Coinbase позволяет совершать сделки с криптовалютой. В день IPO акции компании торговались по $328. К июню их стоимость упала до $224, но цены вновь выросли к ноябрю. Максимальной отметки акции достигли 9 ноября — $357,4.

Coinbase в 2012 году основал Брайан Армстронг. Это крупнейшая в США криптовалютная биржа по объёму торгов. В отличие от многих выходящих на биржу стартапов, онлайн-брокер показывал прибыль до 2021 года, отметил The New York Times. По итогам 2020 года чистая прибыль составила $322,3 млн.

Истории Евгений Делюкин 16 апр млрд Статьи редакции «Лучше всю жизнь продавать газировку»: идею создателя Coinbase высмеяли в 2012 году, а сейчас компания стоит $60 История о том, почему нужно бороться за свою идею. Брайан Армстронг

AppLovin

Дата IPO: 15 апреля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Капитализация в день IPO: $23 млрд.

Капитализация в конце декабря: $35,8 млрд.

AppLovin создаёт мобильные игры и вспомогательные сервисы для разработчиков приложений. Первый день торгов закрылся на отметке $65,2 за акцию, всего компания привлекла $1,8 млрд инвестиций.

Компанию запустили в 2012 году Адам Форуги, Джон Кристинак и Эндрю Карам. Сервисы AppLovin предлагают разработчикам инструменты для маркетинга и монетизации приложений. Помимо этого, компания скупает разработчиков мобильных игр. Ей принадлежит больше 200 приложений, в том числе Worldscapes и Game of War.

Продуктами AppLovin ежедневно пользуются больше 410 млн человек. По собственной оценке, она занимает 1% мирового рынка мобильных приложений. Общая стоимость рынка оценивается в $189 млрд, на её рост положительно повлияла пандемия.

Robinhood

Дата IPO: 29 июля.

Капитализация в день IPO: $31,8 млрд.

Капитализация в конце декабря: $15,8 млрд.

Бумаги онлайн-брокера в день выхода на биржу торговались по $38, всего он привлёк почти $2 млрд. Сооснователи Robinhood Влад Тенев и Байджу Бхатт по итогам IPO стали миллиардерами.

Онлайн-брокер запустили в 2014 году, он ориентируется на молодых инвесторов, средний возраст их клиентов – 31 год. Отличительная черта сервиса в отсутствии комиссии. Платформа зарабатывает на платной подписке за $5 в месяц, которая открывает доступ к более подробной финансовой аналитике и моментальному пополнению счета.

Freshworks

Дата IPO: 22 сентября.

Капитализация в день IPO: $10,1 млрд.

Капитализация в конце декабря: $7,1 млрд.

Freshworks разрабатывает ПО для управления внутренними процессами бизнеса и поддержки клиентов. Её акции в день выхода на биржу торговались по $36. Разработчик привлёк $1 млрд инвестиций.

Стартап запустил Гириш Матрубутам в 2010 году в Индии, но в 2018 он переехал в Кремниевую долину. Это первая индийская компания, которая разместила свои акции на бирже Nasdaq. Сервис предоставляет продукты по подписке, услугами Freshworks пользуются 50 тысяч компаний по всему миру.

Warby Parker

Дата IPO: 29 сентября.

Капитализация в день IPO: $6 млрд.

Капитализация в конце декабря: $5,3 млрд.

Основанная в 2010 году компания продаёт очки по доступным ценам, которые, при этом, выглядят «если не круто, то, как минимум, не очень глупо», пишет Forbes. Warby Parker провела прямой листинг. Акции торговались по цене $54.

Компанию основали в 2010 году Дэвид Гилбоа и Нил Блюменталь. Изначально очки продавали в онлайне, для примерки клиенту отправляли очки по почте. В 2013 году она открыла первый физический магазин, а к концу 2021 года их число увеличилось до 166.

GitLab

Дата IPO: 14 октября.

Капитализация в день IPO: $14,9 млрд.

Капитализация в конце декабря: $13,6 млрд

Cервис для разработчиков привлёк $650 млн, торгуя акциями по $103,9. В ноябре цена на бумаги поднималась до $130,9.

Платформу создали в 2011 году выходцы из Украины Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец, позднее к ним присоединился Сид Сибранджи. Все сотрудники компании работают удалённо.

Основные функции доступны пользователям бесплатно. Компания зарабатывает на премиальной подписке стоимостью $19–99 в месяц. В зависимости от плана подписка открывает новые функции, в том числе техническую поддержку пользователя и более быструю проверку кода.

Rent the Runway

Дата IPO: 27 октября.

Капитализация в день IPO: $1,7 млрд.

Капитализация в конце декабря: $562 млн.

IPO сервиса по аренде одежды стало продолжением тенденции к экологичности и повторному использованию вещей, отметило Inc. Акции Rent the Runway в день выхода на биржу торговались по цене $21, компания привлекла $357 млн.

Rent the Runway в 2008 году основали Дженнифер Хайман и Дженнифер Флисс. Сервис предоставляет одежду по подписке: в зависимости от плана пользователь может взять от 8 до 16 новых вещей в месяц, а затем вернуть их обратно и получить новые.

В 2019 году компанию оценили в $1 млрд, но последовавший локдаун и распространение удалённой работы снизили спрос на новую одежду. Выручка за 2020 год упала на 39% до $157,5, а чистый убыток составил $171,1 млн.

Udemy

Дата IPO: 29 октября.

Капитализация в день IPO: $3,7 млрд.

Капитализация в конце декабря: $2,6 млрд.

Образовательная платформа вышла на биржу следом за другими сервисами для онлайн-обучения: Duolingo и Coursera, которые также провели IPO в 2021 году. Udemy привлекла $421 млн, цена акции при закрытии торгов составила в $27,5. К концу декабря стоимость упала до $19,5.

Платформу в 2010 году основал выходец из Турции Эрен Бали, который изучал математику в онлайне. Его сервис не участвует в создании курсов — их может публиковать любой. Платформа отдаёт авторам 37% от суммы, которые платят пользователи за прохождение учебной программы. На платформе зарегистрированы 65 тысяч преподавателей, некоторые из которых зарабатывают более $1 млн в год.

Карьера Дарья Дейнека 19.06.2020 увольнения Статьи редакции «Я вёл себя будто надзиратель»: тред сооснователя стартапа Udemy с оценкой $2 млрд о его пути от успеха до Гаган Бияни вспоминает свои ошибки и их последствия и делится уроками, которые он вынес. Гаган Бияни techcrunch.com

Rivian

Дата IPO: 10 ноября.

Капитализация в день IPO: $86 млрд.

Капитализация в конце декабря: $96,4 млрд.

Американский автопроизводитель свой первый электропикап представил в сентябре 2021 года. Это не помешало Rivian в результате размещения стать третьим по капитализации автопроизводителем после Tesla и Toyota — $1,06 трлн и $299,8 млрд соответственно.

В день IPO цена за акции составила $100,7. Бумаги продолжили расти и через неделю после выхода на биржу, достигнув максимальной отметки в $172.

Rivian R1S

Компанию в 2009 году основал Роберт Джозеф Скариндж. Вначале Rivian разрабатывала недорогие спортивные автомобили, затем переключилась на пикапы, а после — на электромобили. В 2019 году в производителя вложились Amazon — $700 млн, и Ford — $500 млн.