Футбольный бизнес — тоже бизнес, со своими законами и правилами. Можно ли их срастить с правилами привычных финансовых сделок? «Эвертон» в ближайшее время может сменить владельца.

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Представьте, что вам предлагают бизнес, который обладает следующими характеристиками:

Особенно чувствителен к времени заключения сделки.

Терял деньги шесть из последних семи лет.



Отрицательный денежный поток.



Имеет обесцененные и амортизируемые запасы.



Значительные будущие капитальные вложения.



Подлежит регулированию с точки зрения инвестиций и будущих показателей прибыли и убытков.



Умеренный баланс.



Имеет чистую долговую позицию.



Чем же привлекателен такой бизнес

Он находится в секторе, в котором самые лучшие предприятия значительно выросли в цене за последние годы.

Он находится в секторе, который некоторые инвесторы считают дешевым по отношению к другим предприятиям в аналогичных секторах.



На рынок выходит относительно немного предприятий такого рода.



Компания обладает лицензией, которая гарантирует большую часть текущего дохода из года в год при условии соблюдения критериев эффективности.



Значительное улучшение характеристик продукта открывает другую лицензионную возможность, которая приносит значительно больший доход.



Ряд источников дохода совершенно не развит.



Компания имеет большую и лояльную клиентскую базу, которая относительно мало используется с точки зрения доходов.



Капитальные вложения необходимы для финансирования основного актива, который увеличит потоки доходов и повысит акционерную стоимость.



В будущем бизнес может стать привлекательным для инвесторов другого класса.



Возможности бизнеса в области R&D могут быть значительно улучшены.



Бизнес не показывал высоких результатов в течение многих лет и представляет собой возможность поворота к лучшему.



Как потенциальному покупателю договориться о стоимости такого бизнеса, а затем, если бизнес будет приобретен, как его развернуть/развить и сделать конкурентоспособным в верхней части своего сектора?

Оценка стоимости с точки зрения Мошири (текущий владелец «Эвертона»)

Бизнес стоит столько, сколько готов потратить покупатель и сколько готов принять продавец. У каждого покупателя и каждого продавца будут разные взгляды на то, что они покупают/продают, разные причины и мотивы (зависящие от их собственных обстоятельств) для покупки и продажи, и часто один или другой будет иметь в виду конкретные условия (хотя с точки зрения переговоров важно, как правило, никогда не озвучивать свои цели) .

Иногда владельцы бизнеса оказываются в положении вынужденной продажи (хотя, опять же, они сделают все возможное, чтобы скрыть этот факт) .

Каждый консультант, агент или банкир, участвующий в продаже или покупке бизнеса, будет иметь модель оценки, основанную на таких факторах, как баланс, оборот, прибыльность, модели оценки конкурентов, будущие потребности в капитальных вложениях и так далее. Футбол ничем не отличается в том смысле, что модели существуют.

Однако я считаю, что почти каждый футбольный клуб представляет собой такой уникальный коктейль из факторов оценки, потенциального владельца и потенциального продавца, как хороших, так и плохих, что большинство традиционно используемых моделей не имеют огромной ценности.

По крайней мере, для меня не имеет смысла, что цена, за которую был продан «Ньюкасл Юнайтед», или цена, за которую был продан «Челси», имеет какое-либо существенное отношение к стоимости «Эвертона». Точно так же отчуждение части собственности таких разных клубов, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Вест Хэм Юнайтед», имеет мало сравнительной ценности из-за уникальных обстоятельств каждого клуба и их потенциальных покупателей и продавцов.

С точки зрения Мошири, цена продажи «Эвертона» будет представлять собой баланс между тем, что он уже вложил, тем, от чего, по его мнению, он отказывается с точки зрения будущей стоимости, затем со скидкой на знание того, что для достижения этой стоимости ему предстоит сделать еще значительное количество инвестиций. Я подозреваю, что он также принимает во внимание то, за сколько был продан «Ньюкасл» и за сколько была продана часть «Вест Хэма» — но, как я уже сказал, я не слишком доверяю этим сравнительным оценкам.

С фундаментальной точки зрения, на мой взгляд, акционерный капитал имеет практически нулевую ценность. Убыточность, отрицательный денежный поток, обесценивающиеся запасы (игроки), огромные капитальные вложения (стадион), большие затраты на исследования и разработки (академия), отсутствие делового интеллекта и опыта в бизнесе. Мошири и его команда, очевидно, будут придерживаться противоположного мнения.

Он будет утверждать, что нынешнее положение является отражением инвестиций после Ковида, которые все еще находятся на ранней стадии и еще не приносят плоды в плане производительности и доходов.

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Кроме того, у компании есть некоторые нематериальные активы. В качестве продавца Мошири может заявить, что членство в Премьер-лиге — это годовая лицензия, которая продлевается при условии удовлетворительной работы (т.е. без вылета). Кроме того, есть перспектива получения других лицензий для получения более высоких доходов за неудовлетворительные результаты (квалификация на турниры УЕФА).

Игроки являются нематериальными активами, и их часто называют основополагающими для оценки стоимости. Да, возможно, в отношении производительности, хороший состав обеспечивает вам европейский футбол, что увеличивает стоимость клуба, но это также дорого и влечет за собой значительные расходы.

Ценность игроков подобна инвентарю, они связывают капитал, со временем обесцениваются и в случае продажи должны быть заменены, часто с большими затратами. Реалистично, может ли Мошири утверждать, что инвентарь «Эвертона» стоит дороже, чем стоимость приобретения, рыночная стоимость или стоимость замены?

Академия — это научно-исследовательский отдел компании, производящий продукцию (игроков) для продажи или введения в наши собственные запасы, а также для развития определенного игрового стиля. Очень успешная академия может создать характеристики продукта, которые будут иметь ценность в будущем (например, «Аякс»). Может ли Мошири указать на текущие результаты работы академии (несмотря на недавние кадровые изменения) и утверждать, что в ней есть ценность, либо через стиль, либо через реальный продукт?

Мошири будет считать, что бренд «Эвертона» и его глобальная известность имеют ценность, которая увеличивает цену продажи. В качестве контраргумента можно привести коммерческие показатели, в частности, уровень спонсорской поддержки. Если утверждение Мошири верно, то это будет отражено в уровне спонсорской поддержки, которую платят нынешние партнеры клуба. Однако в текущих коммерческих сделках мало доказательств того, что эта стоимость отражена.

Мошири будет утверждать, что прогресс в строительстве дока Брамли-Мур, разрешение на планирование, контракт на строительство с Lang O’Rourke, состояние строительства на сегодняшний день и неуклонное продвижение к запланированной дате завершения, имеет ценность для нового владельца и поэтому должно быть отражено в цене.

Компания с сильной, преданной, бесценной командой менеджеров с превосходным послужным списком может увеличить стоимость компании. Может ли Мошири сказать это о своем нынешнем совете директоров и руководстве? Действительно, может ли потенциальный покупатель потребовать скидку, учитывая прошлые результаты и будущие затраты на замещение?

Наконец, свидетельства хорошего управления, сильных систем и хороших людей, хороших отношений с регулирующими органами и репутации передового опыта увеличивают цену продажи. Противоположное утверждение также верно. Отсутствие надлежащего управления отпугивает некоторых инвесторов или снижает предлагаемую цену.

Due diligence

Правильная, тщательная комплексная проверка позволяет покупателю узнать то, о чем не говорит продавец. В зависимости от состояния бизнеса и работы предыдущих владельцев, due diligence может либо подтвердить, что все в порядке, либо выявить потенциальные проблемы, что приведет к дальнейшим переговорам о цене.

Мысли, стоящие за предложением (с точки зрения покупателя)

У покупателя будут средства для покупки и инвестирования (хочется надеяться). Его или ее привлечет сектор, география и особые обстоятельства футбольного клуба «Эвертон». Он или она будет иметь четкое представление о том, сколько они хотят потратить на приобретение клуба, но, что не менее важно, какой дополнительный капитал или, возможно, в случае привлечения партнеров-спонсоров, какие будущие доходы необходимо влить в клуб, чтобы выполнить свою инвестиционную программу.

Поскольку футбол является регулируемым бизнесом, и, как предполагается, «Эвертон» имеет особые договоренности относительно своей прибыльности и устойчивости, покупатель захочет получить полное представление о последствиях с точки зрения ограничений, накладываемых на его будущие планы по расходам на команду. Им потребуются полные гарантии от Премьер-лиги относительно будущих условий. Это может оказать значительное влияние на цену.

С футбольной точки зрения потенциальные покупатели захотят понять команду футбольных менеджеров, их амбиции и стоимость того, что им требуется для их будущих планов. В идеале потенциальные владельцы должны нанять специалистов по оценке наряду с существующим мнением руководства для создания портфельного анализа, прогнозирующего будущую стоимость, будущие обязательства по заработной плате и будущие потребности в капиталовложениях для комплектации состава. Это очень важное мероприятие, которое еще раз подчеркивает специфический характер оценки каждого отдельного клуба.

Более чем что-либо, стадион или новые коммерческие соглашения, именно знание того, что требуется для инвестирования в команду, возможность сделать это (с точки зрения регулирования) и вероятность достижения конечной цели, трофеев и регулярного участия в Лиге чемпионов, будет определять и формировать ожидания роста доходов. Это ключевой элемент в оценке стоимости футбольного клуба.

Покупатель должен провести детальный анализ совета директоров и исполнительной команды, зная, кого, если таковые имеются, он хочет оставить, а также стоимость замены тех, кто покидает бизнес. В этом упражнении также необходимо учитывать затраты на прерывание деятельности.

В частности, для «Эвертона» важны будущие капитальные затраты на новый стадион. Что было согласовано с точки зрения стоимости? Что уже было потрачено? И каков потенциал превышения стоимости, общего финансирования на непредвиденные расходы, а также задержки проекта?

Кроме того, необходимо иметь четкое представление о модели доходов нового стадиона, включая права на присвоение имен, спонсорские пакеты, доходы от премиум-мест и доходы от общего посещения. К этому следует добавить дополнительные возможности получения дохода от современного стадиона, построенного по последнему слову техники. Возможно, увеличение вместимости также может быть рассмотрено как с точки зрения затрат, так и будущих доходов — на основе одобрения планирования, возможности площадок увеличить вместимость и их уверенности в заполнении большего стадиона.

Модель финансирования будущих инвестиций в стадион влияет на цену, которую покупатель желает заплатить. Приобретение, частично или преимущественно финансируемое за счет долга, требует больших затрат, чем самофинансирование. Почему это влияет на стоимость приобретения? Потому что это влияет на чистые денежные средства, которые стадион будет генерировать в ближайшие годы. Это также может повлиять на будущую рыночную привлекательность клуба из-за обременительных платежей «в счет погашения» или досрочного погашения.

Покупатель также будет иметь мнение о том, насколько клуб способен к коммерческому росту? Сколько потенциала клуба уже использовано, сколько еще есть возможностей для роста, и какова стоимость приобретения этого роста? Это также влияет на цену.

Так сколько же стоит «Эвертон»?

Во-первых, извините за многословие, надеюсь, что вы дочитали до конца, но важно понимать, что покупки футбольных клубов уникальны, и это должно быть отражено в том, что ожидает продавец и что готов заплатить покупатель.

Были озвучены такие цифры, как 500 миллионов фунтов за клуб и 500 миллионов фунтов за стадион. Я думаю, что это чепуха. Я начал со всех трудностей, с которыми сталкивается клуб, я прокомментировал, что с фундаментальной точки зрения можно утверждать, что акционерный капитал ничего не стоит.

Однако нынешний владелец будет утверждать, что он потратил около 800 миллионов фунтов стерлингов на покупку акций и займы, что этот уровень инвестиций что-то значит. Он будет утверждать, что все затраты, уже понесенные на Брамли Мур — планирование, предварительное строительство, заполнение дока, а теперь и возведение металлоконструкций — должны быть отражены в стоимости клуба.

Но при всем этом новому владельцу требуются крупные инвестиции в игроков, в замену совета директоров и руководства, в финансирование постоянных убытков в течение, возможно, еще двух лет.

Сколько средств на строительство еще предстоит найти? Это не может быть все 500 миллионов фунтов стерлингов, поскольку все работы на сегодняшний день уже оплачены.

Инвестиции в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов в нынешнем состоянии «Эвертона» не предполагают больших перспектив с точки зрения будущей стоимости. Как скоро, даже с совершенно новым стадионом, «Эвертон» будет стоить более 1 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы новые инвесторы смогли вернуть свои вложения? Какого уровня производительности должна достичь футбольная команда и насколько это вероятно? Инвестиции на таком уровне £1 млрд — это огромный риск с ограниченным среднесрочным потенциалом роста и большим потенциалом падения.

Огромные обязательства в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов оставляют меньше (логично) для инвестиций в команду — каждый фунт, который идет существующим акционерам, фактически является фунтом, который не идет на команду.

Мошири, учитывая его положение, учитывая будущие потребности клуба в капитале и текущие финансовые показатели (не говоря уже о футбольных) , должен быть реалистом в цене. Всеми средствами добивайтесь обязательств по финансированию стадиона и будущего развития состава, но цена акций должна отражать неудачи клуба (и его самого) .

Всегда есть плата за потенциал в ситуациях, когда фундаментальные показатели говорят о малой или нулевой стоимости. Есть также элемент сохранения лица, логически в бизнесе это не имеет значения, но реальность такова, что в какой-то степени имеет.

Сроки тоже важны, для блага клуба, для его способности продолжать работу в это окно, поглощение должно произойти скорее раньше, чем позже. Завершение сделки после или почти после закрытия трансферного окна не сильно поможет клубу в начале следующего окна. Возможно, это сыграет в пользу Мошири в плане переговоров о цене.

Итак, глубоко вздохните, если бы акции были проданы за £250 млн, если бы оставшиеся £300-400 млн финансирования стадиона были гарантированы новым владельцем, если бы было обязательство обеспечить спонсорские доходы для финансирования приобретения игроков, если бы Мошири сохранил до 20% акций, тогда и покупатель, и продавец, вероятно, почувствовали бы себя ущемленными, но обычно это признак справедливой сделки для всех сторон.