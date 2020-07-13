Плёнка сделана из съедобного, безвкусного биопластика на основе крахмала.

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Промышленный дизайнер Холли Граундс создала для лапши быстрого приготовления упаковку, которая растворяется при контакте с горячей водой и превращается в соус.

Граундс сделала плёнку из съедобного, безвкусного биопластика на основе крахмала. Плёнка не влияет на вкус или консистенцию лапши, говорит дизайнер.

По словам Граундс, в упаковке лапши быстрого приготовления больше пластика, чем самого продукта — кроме основной упаковки есть ещё пластиковые пакетики со специями.

Растворимая упаковка поможет снизить использование пластика: приправа добавлена в саму плёнку на этапе производства, объяснила дизайнер.

«Ингредиенты смешивают и нагревают до тех пор, пока смесь не достигнет нужной плотности. После этого добавляют специи и ароматизаторы, потом вливают её в форму для отстаивания на 24 часа», — рассказала Граундс в интервью Dezeen.

После этого лапшу делят на несколько порций, заворачивают в герметичную плёнку и упаковывают в бумажный пакет с восковым покрытием.

По словам дизайнера, порционный контроль позволит сократить и пищевые отходы. Так растворимую плёнку можно использовать для порционной упаковки риса или макарон.

Кроме того, лапша в растворимой плёнке готовится на минуту быстрее, чем упакованная в стандартный пластиковый пакетик — её не нужно долго открывать, выяснила Раундс.