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оказалась нейронной сетью
Плёнка сделана из съедобного, безвкусного биопластика на основе крахмала.
Промышленный дизайнер Холли Граундс создала для лапши быстрого приготовления упаковку, которая растворяется при контакте с горячей водой и превращается в соус.
Граундс сделала плёнку из съедобного, безвкусного биопластика на основе крахмала. Плёнка не влияет на вкус или консистенцию лапши, говорит дизайнер.
По словам Граундс, в упаковке лапши быстрого приготовления больше пластика, чем самого продукта — кроме основной упаковки есть ещё пластиковые пакетики со специями.
Растворимая упаковка поможет снизить использование пластика: приправа добавлена в саму плёнку на этапе производства, объяснила дизайнер.
«Ингредиенты смешивают и нагревают до тех пор, пока смесь не достигнет нужной плотности. После этого добавляют специи и ароматизаторы, потом вливают её в форму для отстаивания на 24 часа», — рассказала Граундс в интервью Dezeen.
После этого лапшу делят на несколько порций, заворачивают в герметичную плёнку и упаковывают в бумажный пакет с восковым покрытием.
По словам дизайнера, порционный контроль позволит сократить и пищевые отходы. Так растворимую плёнку можно использовать для порционной упаковки риса или макарон.
Кроме того, лапша в растворимой плёнке готовится на минуту быстрее, чем упакованная в стандартный пластиковый пакетик — её не нужно долго открывать, выяснила Раундс.
Круто, но честно, сколько не пиши и не говори, что это безопасно, но мне еще долго будет страшно ссыкатно есть такую лапшу в которой только что расплавился целлофановый пакет...
Один вопрос: что по цене упаковочной плёнки? Очевидно же что в вопросах замены мерзкого полиэтилена всё упирается именно в цену. Если быстрая лапша в такой упаковке будет стоить как креветки - я сомневаюсь что будет много желающих её покупать)
Ага. Прям взять из полки супермаркета, выдуть пыль, ногтем убрать следы мухи и сразу в кастрюлю.
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