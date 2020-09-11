«Додо пицца» в США протестирует робота для приготовления пиццы, который только выкладывает начинку Материал редакции
Робот американского стартапа xRobotics может «обработать» до 150 пицц за час.
Сеть пиццерий «Додо пицца» установит робота для приготовления пиццы в Оксфорде, США. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава направления глобальный b2b-маркетинг компании Максим Котин.
По словам Котина, у робота только одна функция: добавлять топпинг в пиццу. Любое оборудование в пиццерии должно стоить «вменяемых денег» и быть лёгким в обслуживании, пояснил он: это невозможно, если робот будет отвечать за весь процесс.
«Додо пицца» будет использовать оборудование стартапа xRobotics (основатели — Денис Родионов и Роман Шарапов), уточнил Котин. Робот позволяет повысить продуктивность линии по производству пиццы в пять раз, указано на сайте проекта. За час робот может наполнить до 150 пицц.
Дайте знать, когда придумают робота-шавермиста (для мск - шаурмиста;), я бы такой прикупил бы!
Такого чтобы заворачивал нет, а вот сам готовит и нарезал давно уже есть :)
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