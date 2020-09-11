Робот американского стартапа xRobotics может «обработать» до 150 пицц за час.

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Сеть пиццерий «Додо пицца» установит робота для приготовления пиццы в Оксфорде, США. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава направления глобальный b2b-маркетинг компании Максим Котин.

xRobotics

По словам Котина, у робота только одна функция: добавлять топпинг в пиццу. Любое оборудование в пиццерии должно стоить «вменяемых денег» и быть лёгким в обслуживании, пояснил он: это невозможно, если робот будет отвечать за весь процесс.