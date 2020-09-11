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Еда
Галина Мубаракшина
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«Додо пицца» в США протестирует робота для приготовления пиццы, который только выкладывает начинку Материал редакции

Робот американского стартапа xRobotics может «обработать» до 150 пицц за час.

5 комментариев
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Сеть пиццерий «Додо пицца» установит робота для приготовления пиццы в Оксфорде, США. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава направления глобальный b2b-маркетинг компании Максим Котин.

xRobotics

По словам Котина, у робота только одна функция: добавлять топпинг в пиццу. Любое оборудование в пиццерии должно стоить «вменяемых денег» и быть лёгким в обслуживании, пояснил он: это невозможно, если робот будет отвечать за весь процесс.

«Додо пицца» будет использовать оборудование стартапа xRobotics (основатели — Денис Родионов и Роман Шарапов), уточнил Котин. Робот позволяет повысить продуктивность линии по производству пиццы в пять раз, указано на сайте проекта. За час робот может наполнить до 150 пицц.

#новость #додопицца

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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semen matrasov

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Робот и тот, белый

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Pavel Romanov

0

пластмассовый мир победил...............

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Maxim Medvedev

0

Дайте знать, когда придумают робота-шавермиста (для мск - шаурмиста;), я бы такой прикупил бы!

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Ilgar Dadashov

Maxim
0

Такого чтобы заворачивал нет, а вот сам готовит и нарезал давно уже есть :)

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Alexandre Svergoun

0

Вот это уже похоже на продукт. 

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