Еда
Молчаливый кофе

«Донер 42» открыл первую точку в Санкт-Петербурге Статьи редакции

У сети есть точки в Москве, Краснодаре, Невинномысске и Казани.

  • Кафе находится на 6-й линии Васильевского острова. Это первая точка «Донер 42» в Санкт-Петербурге. В «Донер 42» можно делать заказ через кассу или приложение — выбирать ингредиенты для донера, другие блюда и оплатить заказ.
«Донер 42» в Санкт-Петербурге
  • Первое кафе «Донер 42» с приёмом заказов через приложение открылось в Москве в декабре 2020 года. «Донер 42» входит в группу Dodo Brands (включает «Додо пицца» и «Дринкит»).
  • В июне 2021 года компания начала искать франчайзи в России. В условиях для партнёров — отсутствие паушального взноса, льготный роялти в 0,5% от выручки в первые три года работы, инвестиции в локальную рекламы не менее 1,5 млн рублей за первые три месяца работы и другое.
  • В сентябре «Донер 42» отобрал 20 тестовых франчайзи для развития сети в Ростове-на-Дону, Ульяновске, Перми и Невинномысске. Сейчас у сети есть пять точек в Москве, Краснодаре, Невинномысске и Казани.

#новость #донер42

4071 просмотров
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100 комментариев
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 Иван Петров

Зачем нужна франшиза точке с шавухой? Это всё равно что франшиза для кофейни - бесполезна.

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Лимита

Сеть может дать более стабильное качество, доверие больше у потребителей. Также управляйка может эффективнее разрабатывать приложение/доставку/рецепты/маркетинг и пр.

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11 комментариев
Ware Wow
франшиза для кофейни - бесполезна

Старбакс
Коста

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6 комментариев
Живой меч

В 90% кофеен лютое горькое говно. В Питере есть такая сеть Etlon, распространяется по франшизе. Стабильно вкусный кофе в любой точке города.

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Kirill Volkov

У вас просто никогда не было нормальной франшизы шавухи. Как пример есть в Азербайджане, где и так много шавух обычных, но сетевая стала известной и узнаваемой и более популярной

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1 комментарий
Сергей С.

Да не, бывает выстреливает

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Денис Демидов

В любом деле масса нюансов, франшиза их закрывает

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AE1

В Питере есть сеть шавух VLavashe (Не реклама). Они как раз работают по франчайзинговой модели. У них почти всегда опрятные залы, где не стыдно полчасика посидеть, и самое главное - предсказуемый вкус и безопасность ингредиентов. Среди прочих равных, в незнакомом районе я выберу ее.

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2 комментария
Dima

Ну владельцам заработок. А не владельцам...мечта о своем бизнесе и страдания)

На самом деле 90% франшиз в РФ это бизнес по продаже франшиз. Люди мечтают о легких деньгах. Но на МММ и NL ведутся уже плохо. А тут в новой обертке рассказывают что ты станешь богатым только заплати.

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19 комментариев
Владимир Кондратьев

Дон донадс, Кофе лайк. Хотя если четно, мне до лампочки, главное что бы кофе было таким каким я люблю.

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Пришелец

Очень важная новость на первой строке ленты.

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Семен Смирнов

Раз уж The Village ввел платную подписку

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Лимита

Нейминг странный

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Лимита

В том плане, что странно было увязывать автостопом по галактике и шаурмячню

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8 комментариев
Новорег Заблокированный

Согласен. Могли бы и соответствовать текущим трендам

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1 комментарий
Лимита

Вообще идея с сетью недорогого фастфуда, это очень здравая идея на сегодняшний день. Перспективная идея бизнеса сегодня это идея которая будет рассчитана на то что население будет беднеть...

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3 комментария
Кучкуду

Походит на toilet, что просто disgusting

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Социологический Кирилл

Точно.
Не хватает бабки с туалетной бумагой.

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Юрий А.

Невинномысск - любопытный выбор для старта.

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dikomm

Прикинь - Додо пицца вообще в Сыктывкаре первую пиццерию открыла! А первый Мак - в Сан-Бернардино! Вот это жесть!

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2 комментария
Балкон.Ру

Удачи @Fedor Ovchinnikov

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Вадим Д.

Это хорошо или плохо, что он открылся в Питере? И чем заслужил целой новости?
Надо всем отдыхать, вечер пятницы же, люди (-:
Всем отличного вечера!

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Слегка Придурковатый

Открытие шаурмячной (или в случае Питера шавермячной, пожалуй) по франшизе - новости, которые мы заслужили.

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Om a

А что минусят, он же прав, зачем это тут?

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Лимита

Федор Овчинников один из бенефициаров СВО, западные сети уходят из России, конкуренция его ДОДО меньше...

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dikomm

Кто из сетей доставки пиццы ушёл?

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4 комментария
ежи

Думаешь, это его многоходовочка такая?

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2 комментария
Bezoblachno

Ёбушки-воробушки! Франшиза это когда уникальная защищённая патентом технология передаётся агенту в странах где патент защищён.
Шавуха, пиццерия, барбершопы и сетевые компании по продаже надувных шариков в рамках франшизы это то чем оно является - бессмыслица.

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Dima

Вот да типо того. Или когда есть уникальный поставщик.

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2 комментария
Псков Бурито

выглядит это как общественный туалет на вокзале. Федя отстал лет на 10. Ни терминалов, ни пикапов, ни входа для курьеров. Это забегаловка по неадекватной цене. НЕМАСШТАБИРУЕМО!

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Dimych Pupkin

пикап, это что-то американское?

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Сергей Леопольдович

Кто откушивал там? Интересны мнения. Но не фантазеров диванных )))

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Aleksandr Makarov

Вкусно на 42 донера из 42.

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Франсиско Пухольс

чото тут все пишут, что дорого, но не пишут сколько стоит

шаверма за 500 рублей чтоле?

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Ivan Mart

В Москве 230 кажется за самую обычную. Но надо сказать, что на привычную шаурму(когда большой вертел с мясом) это не совсем похоже

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Vlad Romanchenko

Цены за шаурму не перестают удивлять.
Давайте уже шутки про крутоны.

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Псков Бурито

Федя, чего так медленно развиваешься?

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Ivan Mart

-

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Михаил Ефименко

Лучше бы Додстеры научились делать одинаково хорошо, сейчас в каждой пиццерии разные. То состоят на половину из майонеза и разваливаются в руках (м. Электросила), то пережарены и горчат (м. Старая Деревня), то холодные внутри (Московский просп., 18), то идеальные (просп. Славы, 30). Лотерея!

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