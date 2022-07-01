«Донер 42» открыл первую точку в Санкт-Петербурге Статьи редакции
У сети есть точки в Москве, Краснодаре, Невинномысске и Казани.
- Кафе находится на 6-й линии Васильевского острова. Это первая точка «Донер 42» в Санкт-Петербурге. В «Донер 42» можно делать заказ через кассу или приложение — выбирать ингредиенты для донера, другие блюда и оплатить заказ.
- Первое кафе «Донер 42» с приёмом заказов через приложение открылось в Москве в декабре 2020 года. «Донер 42» входит в группу Dodo Brands (включает «Додо пицца» и «Дринкит»).
- В июне 2021 года компания начала искать франчайзи в России. В условиях для партнёров — отсутствие паушального взноса, льготный роялти в 0,5% от выручки в первые три года работы, инвестиции в локальную рекламы не менее 1,5 млн рублей за первые три месяца работы и другое.
- В сентябре «Донер 42» отобрал 20 тестовых франчайзи для развития сети в Ростове-на-Дону, Ульяновске, Перми и Невинномысске. Сейчас у сети есть пять точек в Москве, Краснодаре, Невинномысске и Казани.
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Зачем нужна франшиза точке с шавухой? Это всё равно что франшиза для кофейни - бесполезна.
Сеть может дать более стабильное качество, доверие больше у потребителей. Также управляйка может эффективнее разрабатывать приложение/доставку/рецепты/маркетинг и пр.
Старбакс
Коста
В 90% кофеен лютое горькое говно. В Питере есть такая сеть Etlon, распространяется по франшизе. Стабильно вкусный кофе в любой точке города.
У вас просто никогда не было нормальной франшизы шавухи. Как пример есть в Азербайджане, где и так много шавух обычных, но сетевая стала известной и узнаваемой и более популярной
Да не, бывает выстреливает
В любом деле масса нюансов, франшиза их закрывает
В Питере есть сеть шавух VLavashe (Не реклама). Они как раз работают по франчайзинговой модели. У них почти всегда опрятные залы, где не стыдно полчасика посидеть, и самое главное - предсказуемый вкус и безопасность ингредиентов. Среди прочих равных, в незнакомом районе я выберу ее.
Ну владельцам заработок. А не владельцам...мечта о своем бизнесе и страдания)
На самом деле 90% франшиз в РФ это бизнес по продаже франшиз. Люди мечтают о легких деньгах. Но на МММ и NL ведутся уже плохо. А тут в новой обертке рассказывают что ты станешь богатым только заплати.
Дон донадс, Кофе лайк. Хотя если четно, мне до лампочки, главное что бы кофе было таким каким я люблю.
Очень важная новость на первой строке ленты.
Раз уж The Village ввел платную подписку
Нейминг странный
В том плане, что странно было увязывать автостопом по галактике и шаурмячню
Согласен. Могли бы и соответствовать текущим трендам
Вообще идея с сетью недорогого фастфуда, это очень здравая идея на сегодняшний день. Перспективная идея бизнеса сегодня это идея которая будет рассчитана на то что население будет беднеть...
Походит на toilet, что просто disgusting
Точно.
Не хватает бабки с туалетной бумагой.
Невинномысск - любопытный выбор для старта.
Прикинь - Додо пицца вообще в Сыктывкаре первую пиццерию открыла! А первый Мак - в Сан-Бернардино! Вот это жесть!
Удачи @Fedor Ovchinnikov
Это хорошо или плохо, что он открылся в Питере? И чем заслужил целой новости?
Надо всем отдыхать, вечер пятницы же, люди (-:
Всем отличного вечера!
Открытие шаурмячной (или в случае Питера шавермячной, пожалуй) по франшизе - новости, которые мы заслужили.
А что минусят, он же прав, зачем это тут?
Федор Овчинников один из бенефициаров СВО, западные сети уходят из России, конкуренция его ДОДО меньше...
Кто из сетей доставки пиццы ушёл?
Думаешь, это его многоходовочка такая?
Ёбушки-воробушки! Франшиза это когда уникальная защищённая патентом технология передаётся агенту в странах где патент защищён.
Шавуха, пиццерия, барбершопы и сетевые компании по продаже надувных шариков в рамках франшизы это то чем оно является - бессмыслица.
Вот да типо того. Или когда есть уникальный поставщик.
выглядит это как общественный туалет на вокзале. Федя отстал лет на 10. Ни терминалов, ни пикапов, ни входа для курьеров. Это забегаловка по неадекватной цене. НЕМАСШТАБИРУЕМО!
пикап, это что-то американское?
Кто откушивал там? Интересны мнения. Но не фантазеров диванных )))
Вкусно на 42 донера из 42.
чото тут все пишут, что дорого, но не пишут сколько стоит
шаверма за 500 рублей чтоле?
В Москве 230 кажется за самую обычную. Но надо сказать, что на привычную шаурму(когда большой вертел с мясом) это не совсем похоже
Цены за шаурму не перестают удивлять.
Давайте уже шутки про крутоны.
Федя, чего так медленно развиваешься?
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Лучше бы Додстеры научились делать одинаково хорошо, сейчас в каждой пиццерии разные. То состоят на половину из майонеза и разваливаются в руках (м. Электросила), то пережарены и горчат (м. Старая Деревня), то холодные внутри (Московский просп., 18), то идеальные (просп. Славы, 30). Лотерея!