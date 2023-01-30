Из-за того что [наши] рестораны не открываются, нас рассылают по другим заведениям, которые уже открыты. Естественно нам ставят очень мало смен: по одной-две в неделю. То есть за месяц мы нарабатываем максимум часов 20-25. Из-за этого много сотрудников хочет уволиться — потому что нет мотивации работать.

Или ты приходишь во «Вкусно — и точка», до которого ехал больше часа, и тебе говорят уже на смене: «Слушай, у нас много сотрудников, можешь идти домой». И отпускают тебя после двух часов работы — считай, проезд и отработал.