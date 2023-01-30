Старая форма, которую нужно перешивать, и «полная антисанитария ночью»: как работают в ресторанах «Вкусно — и точка» Статьи редакции
Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши», где разбирают условия труда в разных компаниях. По словам его автора, преемник «ещё ничего не успел испортить» — за редким исключением.
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Что сотрудники вспоминают о простое после ухода McDonald's
- Рядовых работников отправили домой с сохранением зарплаты, а свинг-менеджеры (они отвечают за отдельные зоны работы), «отладники», кадровики, техники и инженеры остались работать. Они намывали полы, чистили оборудование, проводили «жёсткий дебрендинг»: замазывали «золотые арки» на соусах, удаляли символику с остальных предметов наждачной бумагой, «стирая руки в кровь».
- Когда работа по подготовке ресторанов к консервированию кончилась, отдыхать всё равно запрещалось: консультанты по производству следили за сотрудниками по камерам видеонаблюдения. В некоторых заведениях уволили ассистентов, потому что они позволили себе задремать на два часа на диване.
- В части ресторанов менеджеры призывали делать ежечасный обход территории, чтобы убедиться, что прохожие не разбили стёкла, не взломали замки на дверях, не исписали стены гадостями вроде «Вали, McDonald's».
- Ажиотаж после перезапуска McDonald's как «Вкусно — и точка» длился недолго, говорит один из сотрудников. По его словам, сейчас ни один ресторан сети в Москве не получает выручку, которую делал до ухода McDonald's.
Что интересного в процессе трудоустройства во «Вкусно — и точка»
- За выход на работу в московские и сочинские рестораны, которые находятся в активном поиске новых работников, доплачивают — до 18 тысяч рублей.
- Первая трудовая ориентация оплачивается и состоит из четырёх модулей, как и раньше: гостеприимство, охрана труда, качество, безопасность пищи. Обучающие материалы остались прежними: часть переоформили в соответствии с ребрендингом, другая осталась без изменений (компания, вероятно, не успела или передумала, полагает автор ролика).
- Выбрать прилавок или кухню в качестве предпочтительной зоны нельзя: за распределение отвечает менеджер. Контрольный лист наблюдения (КЛН), по которому сотрудника оценивает менеджер, тоже не поменялся.
- Из заметных трудностей — нехватка инструкторов, которые в McDonald's закреплялись за каждым новичком. «Мы начали набирать в штат новых работников. Они выходят на первую смену, но обучать их некому», — рассказал один из менеджеров ресторана «Вкусно — и точка».
- Дефицит формы — ещё одна сложность. Раньше трудоустроенному давали две футболки, штаны, кепку и иногда жилетку: всё было если не новое, то чистое и подходящее по размеру. Сейчас же сотрудникам выдают старые комплекты с отпоротыми логотипами и предлагают их перешивать «под себя».
Какие есть нюансы в трудовом договоре
- Подписывая соглашение, сотрудник обязуется «выполнять все решения администрации, выраженные в любой форме (приказы, распоряжения, указания, в том числе устные), если они не противоречат действующему законодательству». Иными словами, всё, что скажет менеджер, — закон.
- Компания также не обещает полной занятности и гарантирует лишь не менее 20 часов в месяц. Это позволяет ей при необходимости сокращать количество смен.
Сколько денег обещают
- Почасовая ставка в Перми — 133,04 рубля до вычета налогов, в Екатеринбурге — 159 рублей, в Москве — 215 рублей. За выход в ночную смену полагается надбавка, за работу в государственные праздники — двойная ставка.
- В пределах московского КАДа, при высокой ставке, премиях, полной нагрузке и ночных сменах можно получать от 50 тысяч рублей в месяц. В остальных случаях — вряд ли.
- Принцип начисления премий зависит от региона и менеджеров на местах. Для всех бонусных выплат нужна высокая оценка по КЛН, так что с неполной занятностью, а также пропуском смены по болезни получить их будет невозможно.
- Если ресторан не выполнит целевые показатели, менеджеры, скорее всего, не станут ставить высокие оценки в КЛН. К тому же, по словам работников, их самих порой обманывают. Так, например, один из сотрудников рассказал, что менеджеры не получили премию за первые полгода 2022-го и не увидели обещанных надбавок во втором полугодии.
- Денежных штрафов в компании нет, но можно лишиться премии — не выйдя на смену, опоздав, получив плохой отзыв от клиента или не поладив с менеджером. У последних также есть «план по КЛН — причём как по положительным, так и по отрицательным», сообщил один из сотрудников.
Как устроен рабочий день
Регистрация смен
- Чтобы отметиться в начале и конце смены, нужно приложить отпечаток пальца к системе «БиоСмарт», но она не всегда корректно работает. Сами менеджеры советует отслеживать зафиксированные часы работы и «где-то их дублировать».
- Рядовой сотрудник должен приходить за 15 минут до смены, менеджер — за полчаса, которые не оплачиваются. На работу запрещается проносить телефоны, наличные деньги, оборудование для фото- и видеосъёмки.
Обеды
- Обеды формально бесплатные, но сотрудник платит с них 13%. Уйти на перерыв можно не позднее чем через четыре часа после начала смены. Время оговаривается с менеджером.
- В McDonald's начальство ело «в соответствии со статусом», но сейчас всё «уравняли». Картофеля в обеденном меню для сотрудников нет, делиться своим обедом с другими нельзя.
- Приносить свои скоропортящиеся продукты нельзя, греть еду из дома в казённых микроволновках тоже. Зато в ресторанах есть душ.
Задачи и касса
- Рядовым сотрудникам чаще приходится делать всё — в том числе мыть унитазы, убираться в залах, а также выносить мусор. Бездельничать нельзя: даже если нет гостей, нужно проверять запасы упаковок, протирать совки от соли и фритюр от масла.
- Хуже всего, говорят работники, — это стоять на автораздаче (бывший «МакАвто»), которая, согласно негласному правилу, «в приоритете».
- Допустимые недостача и избыток в кассе — 49 рублей. Дальше ситуация зависит от отношений с менеджером. Он может помочь «раскидать сумму по другим кассам» или разрешить внести свою наличку, хотя последнее практически невозможно из-за запрета на пронос наличных средств. А может заставить писать объяснительную, которая лишит работника премии.
Стерильность и хранение
- Утром и днём в ресторанах в среднем строго следят за чистотой рук: сотрудники обязаны мыть руки, если потрогали лицо руками или тем более подняли что-то с пола. Перчатки просят менять каждый час. «По факту меняют реже, но несильно реже», — говорит один из работников. Ночью, однако, контроль «ослабевает».
- Ситуация с перебивкой таймеров хранения продукции тоже разнится от ресторана к ресторану. В одних «перебиваются только третичные сроки (время, за которое лучше продать продукт, так как он находится в лучшем состоянии после приготовления) — и то очень редко». В основном речь о пирожках, продажи которых предсказать «нереально», и картофеле по-деревенски. Они по стандартам фастфуда готовятся слишком долго — до получаса.
- В некоторых заведениях перебивают таймеры и на приготовленном мясе. Но это не значит, что оно к тому моменту портится, отмечает автор ролика: просто по стандартам сети оно «не для продажи». Менеджеры жертвуют этими стандартами, чтобы минимизировать списания.
Редакционные выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:
- Интернет для приёмки за свой счёт и перерыв в уборной — там нет камер: как работают в агентских ПВЗ и на складах Ozon.
- «Перерывов официально нет, отдыхать на смене можешь, когда нет заказов» — как работают курьеры «Самоката».
- «Говорят, текучка дикая, натягивают на зарплаты и планы нереальные»: как работают оценщики дилера «Рольф».
- Утренний «шмон» сотрудников и «минуса» на счетах из-за штрафов: как работают на складах Wildberries.
не смог найти на анекдот-ру стори из нулевых про то как чел пришёл [к другу менеджеру (точки)] в мак рассказать/посоветоваться что сына забирают в армию а тот в ответ что лучше идти к ним работать тк всё тоже самое (начиная с толчков) но за два года можно дослужиться до его должности
Да вот не все работы хороши, если честно.Гостей нет. Заказов — в полтора раза меньше, если не в два.
Перешивать форму...
Ну да. А ура-урашники так и говорили: "будет только лучше".
забыли написать что все начинают с мытья туалетов
В плане гигиены у нас ритейл продуктовый куда больше доставляет.
Сырая мясная продукция берется теми же руками что и готовая. Режется теми же ножами. Туда же попадает вся салатная и прочая готовая часть из ритейла.
Почему-то про то какое счастье болеть трихинеллёзом обладателям сан книжек не вдалбливают в голову.
двадцать лет назад в двух восточных миллиониках были сети точек продажи гамбургеров (смак и смайк вроде назывались) - на предприятии производства сотрудников кормили только их (ими произведений*) продукцией и на (диллерских) точках был (бесплатный) обмен брака да просрочки с утилизацией на месте: на глазах покупателей представитель резал большими ножницами все гамбургеры да выбрасывал в ближайший контейнер/мусорку ... в точке шёл только не вскрываемый разогрев (как это было задумано производителем) - пипл получал запечатанный на заводе пакетик с готовым теплым/горячим продуктом внутри ... *ассортимент был в десятки вариации тк есть каждый день одно и тоже было утомительно
в крупных торговых сетях тоже кормили сотрудников только продукцией их производства (прям с прилавка брали продукцию с минимальным сроком) - зачастую это был единственный способ попробовать дорогой ассортимент и увидеть всю продукцию изнутри