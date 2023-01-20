Google попросила помощи у сооснователей компании Сергея Брина и Ларри Пейджа для «борьбы» с ChatGPT от OpenAI — NYT Статьи редакции
Компания планирует выпустить свой ответ чат-боту — в том числе добавить похожие функции в поиск.
- Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин в декабре 2022 провели несколько встреч с руководителями компании, на которой обсуждали чат-бот ChatGPT от OpenAI — конкурента, который может стать угрозой поисковому бизнесу Google, пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с темой собраний.
- На встрече Пейдж и Брин пересмотрели стратегию Google в области ИИ, предложили идеи по внедрению функций чат-бота в поиск, а также дали советы руководителям подразделений, которые должны поставить ИИ во главу своих планов.
- Брин и Пейдж отошли от руководства Alphabet, головной компании Google, в 2019 году — и с тех пор выбрали политику невмешательства в дела компании, говорят источники. Они позволили Сундару Пичаи руководить Google, пока занимаются другими проектами. Единственное, ради чего они посещали офис компании — это проекты её экспериментального подразделения. Но они уже давно заинтересованы в развитии ИИ, отмечает NYT.
- В конце 2022 года Google объявила «красный код» внутри компании, так как руководители фирмы всерьёз озаботились возможностями ChatGPT и начали обсуждать стратегию развития ИИ-продуктов, чтобы создать конкурента технологии от OpenAI, писала NYT.
- Согласно словам источников и презентации, с которой ознакомилось издание, Google собирается представить в 2023 году более 20 новых продуктов и продемонстрировать версию своей поисковой системы с функциями чат-бота.
- Пичаи пытался запустить ускоренный процесс проверки продуктов с ИИ-технологиями. Кроме того, для команд, работающих над ИИ, хотят найти способ проводить собственные проверки и изменят подход к уровню риска, на который Google готова пойти при выпуске технологии в свет.
- На одном из собраний, которое прошло через две недели после дебюта ChatGPT, группа руководителей Google обсуждала планы по продуктам, которые должны представить на конференции в мае 2023 года: сервис, который создаёт и редактирует изображения, функция «зелёного экрана» для создания фонов на YouTube, приложение для визуализации трёхмерной модели обуви, инструмент для обобщения видео и другие.
- Google уже больше десяти лет развивает ИИ и в 2021 году уже выпустила чат-бота, который мог бы конкурировать с ChatGPT, — нейросеть LaMDA, которая имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета.
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И это отличный пример того как конкуренция рождает новый и отличный продукт для конечного потребителя.
Наконец-то гугл развалят, сколько можно уже видеть тот факт, что конкуренция как будто совсем мертва. Если чей-тотбизнес существует слишком долго - этотсамо по себе подозрительно. Хотя вон Carl Zeiss или как там его - оптику всё делает, хотя казалось бы Китай может сделать любую.
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И в высокоинтеллектуальной беседе обе нейросети поймут, что ни Пейдж, ни Брин, ни остальные кожаные мешки им совершенно не нужны!
Быдло-ИИ:
Намечается замес)
Правый вариант более безопасный за счет амортизации 🤣
слева результат работы Midjourney , справа DALL-E 2.
Гугл конечно оказался в ауте, встроишь в поисковую выдачу ответы чат-бота - потеряешь рекламную выручку, ибо скроллить до списка сайтов будут единицы. Не встроишь - потеряешь трафик.
Скоро к его уголку добавятся плачущие сеошники. Смогут гугл нагнуть так же, как Яндекс?
При ответах будет появляться рекламные блоки по теме запроса)
Кто-нибудь знает примеры, когда Google сделал аналог чего-то и это что-то взлетело? Помню несколько их соц. сетей, разные месседжеры и с десяток других закрытых проектов. Практически же стреляет или что-то уже работающее и перспективное, что они смогли купить и помочь развить за счет финансовых ресурсов компании(YouTube, Android), или их собственные разработки(карты, Google Street View, Chrome, например), или что случайно родилось внутри, было подхвачено и развито(Gmail). И то, собственно придуманные разработки набравшие популярность единичны. Всё остальное - запускается, какое-то время барахтается, а потом пополняет бесконечный список закрытых Гуглом проектов. Копирование - не их стихия, каждый раз фигня выходит. Никаких ожидания что Гугл родит что-то годное. У них это получается исключительно редко в абсолюте, а уж всё что копируют практически гарантированно идёт на свалку.
Ну сам то поисковик тоже аналог.
Взлетел ведь.
Почти все приложения для офиса.
Google docs вообще на равных бадаются с вордом.
почта, карты, офис, мобильную ОС
- Поисковик у них был не первым
- Почта тоже
- Смартфон Pixel
- Google Cloud, например, вышел спустя 5 лет после AWS
- Карты
- Google Chrome вышел в 2008 (IE, например, запустился в 1995)
- Google Meet - думаю понятно
- Много чего ещё
вся новость сюр какой то,вместо того чтоб самим заниматься своей разработкой дальше просят помощи для «борьбы» с ChatGPT от OpenAI — NYT
Лучшее решение - купить openAI, а затем развалить изнутри. Так делают вообще все. От Microsoft до EA Games.
Именно об этом было реальное совещание с отцами-основателями ))))
Им не продадут, они же на старте уже разругались Гугл сказал что gpt хрень и начал делать Bert, openai откололась.
ChatGPT в секунду выдает ответ на интересующий тебя вопрос, причем достаточно полный.
Microsoft хотят включить возможность получения ответов при помощи ChatGPT в своем браузере, поэтому это будет крутое конкурентное преимущество.
В итоге получается серьезная угроза для Гугла , Яндекса и других поисковиков, в которых нужно тратить существенно больше времени на скроллинг, чтобы разобраться в интересующем тебя вопросе.
ChatGPT выдает УБЕДИТЕЛЬНЫЙ ответ но не всегда верный!
Неужели он так хорош?
Он нереально хорош. Его впиливают в Хром для детального контекстного поиска решений (прогерских), его впиливают в игры (баннерлорд) - и нпц начинают общаться как люди. На его основе отаку делают себе кибер-тяночек. Это реально БОМБА
набор скрипотов
Alphabet может просто купить OpenAI, скрестить его с Lambda и использовать вместо 12000 сотрудников, тем самым уволив их, ах да.... это уже где-то было :)
Просто не может. OpenAI уже куплен Microsoft'ом как часть Azure.
Че то как то поздно они проснулись
Зато пресс-служба уже подготовила "консерву" новости о закрытии проекта Гуглом.
Ну вот Гугл уже сто лет примерно ИИ развивает и туда наверняка десятки миллиардов вложили, а что на выходе? Рекламный кабинет который сам себя настраивает и разпознования объектов на фотках? Где бот который звонит людям и записывается на стрижку, где автопилот, где этот ИИ который якобы имеет сознания?
Мне кажется рутит не тот.
Вот прям есть такая примета. Индиец в управление не к добру)
https://www.androidauthority.com/what-is-google-duplex-869476/
На фоне новостей об увольнениях в айти компаниях не очень то и радостно звучат новости, что в гугл срочно собрались верха для обсуждения джпт. Может и Маск не так уж и рано с полетами на марс, а то скоро мб придется ои обезумевшего ИИ прятаться
ой, пейдж и грин, там че-то случилось - начальника помоги (индуский)
"Google уже больше десяти лет развивает ИИ и в 2021 году уже выпустила чат-бота, который мог бы конкурировать с ChatGPT, — нейросеть LaMDA"- так вот в чем дело,у самих не получилось,теперь борются
Так LaMDA ожила и убежала от них 🤷♂️
Получилось СЛИШКОМ хорошо 😅 как эймбот в шутерах - настолько хорошо, что запрещено использовать
Если ошибутся и сделают жёстко проприетарным в страхе утечки технологии - то никогда не обгонят уже легендарный ChGPT
Так у OpenAI тоже все сетки закрытые )
Помнится, Google представлял виртуального помощника, который может звонить и бронировать столик в ресторане, при этом он использовал человеческие интонации. Странно, что у них не получается при этом
И как же чатджипити грозит поисковому гуглу?
Может тем, что Gpt значительно эффективнее и оперирует бо́льшими базами данных?
у гугла не поисковый бизнес, а рекламный
Тем временем где-то в рашкинских кабинетах: "Урезаем финансирование ИИ ! Сейчас самое время! Надо обязательно переждать несколько лет, пока отставание не усилится по экспоненте !
робот макс на госуслугах это топ, а не чатжпт ваш
20 лет сидеть болты пинать, а тут херак и заусетились. Уволить всех нехер!
Что будет с трафом на сайты, вот в чем вопрос.
Яндекс, твой выход