Будущее
Определенный шмель

Google попросила помощи у сооснователей компании Сергея Брина и Ларри Пейджа для «борьбы» с ChatGPT от OpenAI — NYT Статьи редакции

Компания планирует выпустить свой ответ чат-боту — в том числе добавить похожие функции в поиск.

  • Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин в декабре 2022 провели несколько встреч с руководителями компании, на которой обсуждали чат-бот ChatGPT от OpenAI — конкурента, который может стать угрозой поисковому бизнесу Google, пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с темой собраний.
  • На встрече Пейдж и Брин пересмотрели стратегию Google в области ИИ, предложили идеи по внедрению функций чат-бота в поиск, а также дали советы руководителям подразделений, которые должны поставить ИИ во главу своих планов.
  • Брин и Пейдж отошли от руководства Alphabet, головной компании Google, в 2019 году — и с тех пор выбрали политику невмешательства в дела компании, говорят источники. Они позволили Сундару Пичаи руководить Google, пока занимаются другими проектами. Единственное, ради чего они посещали офис компании — это проекты её экспериментального подразделения. Но они уже давно заинтересованы в развитии ИИ, отмечает NYT.
  • В конце 2022 года Google объявила «красный код» внутри компании, так как руководители фирмы всерьёз озаботились возможностями ChatGPT и начали обсуждать стратегию развития ИИ-продуктов, чтобы создать конкурента технологии от OpenAI, писала NYT.
  • Согласно словам источников и презентации, с которой ознакомилось издание, Google собирается представить в 2023 году более 20 новых продуктов и продемонстрировать версию своей поисковой системы с функциями чат-бота.
  • Пичаи пытался запустить ускоренный процесс проверки продуктов с ИИ-технологиями. Кроме того, для команд, работающих над ИИ, хотят найти способ проводить собственные проверки и изменят подход к уровню риска, на который Google готова пойти при выпуске технологии в свет.
  • На одном из собраний, которое прошло через две недели после дебюта ChatGPT, группа руководителей Google обсуждала планы по продуктам, которые должны представить на конференции в мае 2023 года: сервис, который создаёт и редактирует изображения, функция «зелёного экрана» для создания фонов на YouTube, приложение для визуализации трёхмерной модели обуви, инструмент для обобщения видео и другие.
  • Google уже больше десяти лет развивает ИИ и в 2021 году уже выпустила чат-бота, который мог бы конкурировать с ChatGPT, — нейросеть LaMDA, которая имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета.
Сервисы
Точный огонь
Оформить дифференциальное уравнение, улучшить резюме или написать жалобу в поддержку криптобиржи: как используют ChatGPT Статьи редакции

Собрали неочевидные способы применения нейросети от OpenAI.

#новость #google #ии

5446 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
75 комментариев
Написать комментарий...
 Rha

И это отличный пример того как конкуренция рождает новый и отличный продукт для конечного потребителя.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин
Ответить
Развернуть ветку
Манагеры не нужны

Наконец-то гугл развалят, сколько можно уже видеть тот факт, что конкуренция как будто совсем мертва. Если чей-тотбизнес существует слишком долго - этотсамо по себе подозрительно. Хотя вон Carl Zeiss или как там его - оптику всё делает, хотя казалось бы Китай может сделать любую.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Вадим Д.

И в высокоинтеллектуальной беседе обе нейросети поймут, что ни Пейдж, ни Брин, ни остальные кожаные мешки им совершенно не нужны!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

Быдло-ИИ:

Ответить
Развернуть ветку
General Cacao

Намечается замес)

Ответить
Развернуть ветку
Щукин Сергей

Правый вариант более безопасный за счет амортизации 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Slava Itprofi

слева результат работы Midjourney , справа DALL-E 2.

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Гугл конечно оказался в ауте, встроишь в поисковую выдачу ответы чат-бота - потеряешь рекламную выручку, ибо скроллить до списка сайтов будут единицы. Не встроишь - потеряешь трафик.

Скоро к его уголку добавятся плачущие сеошники. Смогут гугл нагнуть так же, как Яндекс?

Ответить
Развернуть ветку
Юрин Иван

При ответах будет появляться рекламные блоки по теме запроса)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Станислав Киселёв

Кто-нибудь знает примеры, когда Google сделал аналог чего-то и это что-то взлетело? Помню несколько их соц. сетей, разные месседжеры и с десяток других закрытых проектов. Практически же стреляет или что-то уже работающее и перспективное, что они смогли купить и помочь развить за счет финансовых ресурсов компании(YouTube, Android), или их собственные разработки(карты, Google Street View, Chrome, например), или что случайно родилось внутри, было подхвачено и развито(Gmail). И то, собственно придуманные разработки набравшие популярность единичны. Всё остальное - запускается, какое-то время барахтается, а потом пополняет бесконечный список закрытых Гуглом проектов. Копирование - не их стихия, каждый раз фигня выходит. Никаких ожидания что Гугл родит что-то годное. У них это получается исключительно редко в абсолюте, а уж всё что копируют практически гарантированно идёт на свалку.

Ответить
Развернуть ветку
Роман Ростовский

Ну сам то поисковик тоже аналог.
Взлетел ведь.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Hambala Fully

Почти все приложения для офиса.

Google docs вообще на равных бадаются с вордом.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Михаил Желтухин

почта, карты, офис, мобильную ОС

Ответить
Развернуть ветку
Bastard

- Поисковик у них был не первым
- Почта тоже
- Смартфон Pixel
- Google Cloud, например, вышел спустя 5 лет после AWS
- Карты
- Google Chrome вышел в 2008 (IE, например, запустился в 1995)
- Google Meet - думаю понятно
- Много чего ещё

Ответить
Развернуть ветку
Fo Bo Hatt

вся новость сюр какой то,вместо того чтоб самим заниматься своей разработкой дальше просят помощи для «борьбы» с ChatGPT от OpenAI — NYT

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Артем Акулов

Лучшее решение - купить openAI, а затем развалить изнутри. Так делают вообще все. От Microsoft до EA Games.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Именно об этом было реальное совещание с отцами-основателями ))))

Ответить
Развернуть ветку
whatAboutThis

Им не продадут, они же на старте уже разругались Гугл сказал что gpt хрень и начал делать Bert, openai откололась.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

ChatGPT в секунду выдает ответ на интересующий тебя вопрос, причем достаточно полный.

Microsoft хотят включить возможность получения ответов при помощи ChatGPT в своем браузере, поэтому это будет крутое конкурентное преимущество.

В итоге получается серьезная угроза для Гугла , Яндекса и других поисковиков, в которых нужно тратить существенно больше времени на скроллинг, чтобы разобраться в интересующем тебя вопросе.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

ChatGPT выдает УБЕДИТЕЛЬНЫЙ ответ но не всегда верный!

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Алексей Орлов

Неужели он так хорош?

Ответить
Развернуть ветку
Щукин Сергей

Он нереально хорош. Его впиливают в Хром для детального контекстного поиска решений (прогерских), его впиливают в игры (баннерлорд) - и нпц начинают общаться как люди. На его основе отаку делают себе кибер-тяночек. Это реально БОМБА

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Замело Порошин

набор скрипотов

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Д.

Alphabet может просто купить OpenAI, скрестить его с Lambda и использовать вместо 12000 сотрудников, тем самым уволив их, ах да.... это уже где-то было :)

Ответить
Развернуть ветку
J D

Просто не может. OpenAI уже куплен Microsoft'ом как часть Azure.

Ответить
Развернуть ветку
Джакомо Риззолатти

Че то как то поздно они проснулись

Ответить
Развернуть ветку
J D

Зато пресс-служба уже подготовила "консерву" новости о закрытии проекта Гуглом.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Ну вот Гугл уже сто лет примерно ИИ развивает и туда наверняка десятки миллиардов вложили, а что на выходе? Рекламный кабинет который сам себя настраивает и разпознования объектов на фотках? Где бот который звонит людям и записывается на стрижку, где автопилот, где этот ИИ который якобы имеет сознания?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Рявкин

Мне кажется рутит не тот.
Вот прям есть такая примета. Индиец в управление не к добру)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Denis Zotov
Где бот который звонит людям и записывается на стрижку

https://www.androidauthority.com/what-is-google-duplex-869476/

What is Google Duplex and how do you use it?
Google Duplex is an awesome (and somewhat unnervering) merger of AI with the real world. What is…
www.androidauthority.com
Ответить
Развернуть ветку
anri

На фоне новостей об увольнениях в айти компаниях не очень то и радостно звучат новости, что в гугл срочно собрались верха для обсуждения джпт. Может и Маск не так уж и рано с полетами на марс, а то скоро мб придется ои обезумевшего ИИ прятаться

Ответить
Развернуть ветку
troll

ой, пейдж и грин, там че-то случилось - начальника помоги (индуский)

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Дронов

"Google уже больше десяти лет развивает ИИ и в 2021 году уже выпустила чат-бота, который мог бы конкурировать с ChatGPT, — нейросеть LaMDA"- так вот в чем дело,у самих не получилось,теперь борются

Ответить
Развернуть ветку
Щукин Сергей

Так LaMDA ожила и убежала от них 🤷‍♂️
Получилось СЛИШКОМ хорошо 😅 как эймбот в шутерах - настолько хорошо, что запрещено использовать

Ответить
Развернуть ветку
Щукин Сергей

Если ошибутся и сделают жёстко проприетарным в страхе утечки технологии - то никогда не обгонят уже легендарный ChGPT

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Так у OpenAI тоже все сетки закрытые )

Ответить
Развернуть ветку
Boyko

Помнится, Google представлял виртуального помощника, который может звонить и бронировать столик в ресторане, при этом он использовал человеческие интонации. Странно, что у них не получается при этом

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav R.
Ответить
Развернуть ветку
Анечка Чабарова

И как же чатджипити грозит поисковому гуглу?

Ответить
Развернуть ветку
Gennady Myasnikov

Может тем, что Gpt значительно эффективнее и оперирует бо́льшими базами данных?

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

у гугла не поисковый бизнес, а рекламный

Ответить
Развернуть ветку
Gennady Myasnikov

Тем временем где-то в рашкинских кабинетах: "Урезаем финансирование ИИ ! Сейчас самое время! Надо обязательно переждать несколько лет, пока отставание не усилится по экспоненте !

Ответить
Развернуть ветку
Malina Krasnaya

робот макс на госуслугах это топ, а не чатжпт ваш

Ответить
Развернуть ветку
Замело Порошин

20 лет сидеть болты пинать, а тут херак и заусетились. Уволить всех нехер!

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Что будет с трафом на сайты, вот в чем вопрос.

Ответить
Развернуть ветку
Качан Водки

Яндекс, твой выход

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 75 комментариев
null