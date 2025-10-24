Популярное
Виктория Ли

«Microsoft не будет разрабатывать эротические сервисы: нам стоит остерегаться ИИ, который выглядит так, будто у него есть сознание» — руководитель ИИ-направления компании Мустафа Сулейман

Он назвал чатботов с такими функциями «философскими зомби».

Мустафа Сулейман. Источник: Christopher Wilson/Wikimedia
  • Заявление Сулейман сделал, выступая на конференции Paley International Council Summit в Калифорнии 23 октября 2025 года, сообщило CNBC. Бывший руководитель лаборатории Google DeepMind подчеркнул опасность эротических чат-ботов, указав на то, что они — пример ИИ, «у которого словно есть сознание».
  • О рисках Сулейман рассуждает и в своём эссе «ИИ для людей, который не будет личностью», опубликованном в августе 2025 года. В нём он предлагает оценивать ИИ не по качеству имитации речи, а по уровню сознания — насколько тот способен действовать как человек, не испытывая при этом эмоций. Также Сулейман считает важным установить чёткие критерии для того, что подразумевается под «сознанием ИИ».
  • В противном случае пользователи могут потребовать признать ИИ «моральным субъектом, права которого должны защищаться законом» — это приведёт к «юридическому и этическому хаосу», считает Сулейман. По его мнению, с появлением «сознательного ИИ» могут также вырасти случаи психоза и ментальных расстройств, которые уже возникают у некоторых пользователей нейросетей.
  • Партнёр Microsoft, компания OpenAI, не комментировала слова Сулеймана. Сервис с декабря 2025 года разрешит «эротику» в чатах для совершеннолетних пользователей.
  • Запустившая летом 2025 года чат-ботов с эротическими функциями xAI ответила фразой «Ложь традиционных СМИ», повторив твит главы Илона Маска, сообщило издание.

