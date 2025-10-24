«Microsoft не будет разрабатывать эротические сервисы: нам стоит остерегаться ИИ, который выглядит так, будто у него есть сознание» — руководитель ИИ-направления компании Мустафа Сулейман

Он назвал чатботов с такими функциями «философскими зомби».Мустафа Сулейман. Источник: Christopher Wilson/WikimediaЗаявление Сулейман сделал, выступая на конференции Paley International Council Summit в Калифорнии 23 октября 2025 года, сообщило CNBC. Бывший руководитель лаборатории Google DeepMind подчеркнул опасность эротических чат-ботов, указав на то, что они — пример ИИ, «у которого словно есть сознание».О рисках Сулейман рассуждает и в своём эссе «ИИ для людей, который не будет личностью», опубликованном в августе 2025 года. В нём он предлагает оценивать ИИ не по качеству имитации речи, а по уровню сознания — насколько тот способен действовать как человек, не испытывая при этом эмоций. Также Сулейман считает важным установить чёткие критерии для того, что подразумевается под «сознанием ИИ».В противном случае пользователи могут потребовать признать ИИ «моральным субъектом, права которого должны защищаться законом» — это приведёт к «юридическому и этическому хаосу», считает Сулейман. По его мнению, с появлением «сознательного ИИ» могут также вырасти случаи психоза и ментальных расстройств, которые уже возникают у некоторых пользователей нейросетей.Партнёр Microsoft, компания OpenAI, не комментировала слова Сулеймана. Сервис с декабря 2025 года разрешит «эротику» в чатах для совершеннолетних пользователей.Запустившая летом 2025 года чат-ботов с эротическими функциями xAI ответила фразой «Ложь традиционных СМИ», повторив твит главы Илона Маска, сообщило издание. #новости