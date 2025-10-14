Популярное
Полина Лааксо
ChatGPT

В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Речь только о переписках или в том числе о картинках — неизвестно.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Планами поделился глава OpenAI Сэм Альтман. По его словам, ограничения для взрослых снимут в декабре 2025 года — когда масштабируют ограничения для детей.
  • На пользовательский вопрос о том, почему, говоря о возрастной цензуре, всё всегда сводят к эротике, гендиректор предупредил: бот будет вести интимные диалоги, только если собеседник об этом попросит.
  • Других деталей пока нет. На октябрь 2025 года бот отказывается от «сексуальных или эротических разговоров».
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • OpenAI разрабатывает систему «прогнозирования возраста», которая сможет автоматически определять пользователей младше 18 лет — представить её планируют в «ближайшие месяцы».
  • В сентябре 2025 года в ChatGPT добавили родительский контроль. Родитель может управлять настройками детского аккаунта через свою учётную запись.
