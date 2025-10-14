В ChatGPT разрешат «эротику» в чатах с совершеннолетними

Речь только о переписках или в том числе о картинках — неизвестно. Скриншот vc.ruПланами поделился глава OpenAI Сэм Альтман. По его словам, ограничения для взрослых снимут в декабре 2025 года — когда масштабируют ограничения для детей.На пользовательский вопрос о том, почему, говоря о возрастной цензуре, всё всегда сводят к эротике, гендиректор предупредил: бот будет вести интимные диалоги, только если собеседник об этом попросит.Других деталей пока нет. На октябрь 2025 года бот отказывается от «сексуальных или эротических разговоров».Скриншот vc.ruOpenAI разрабатывает систему «прогнозирования возраста», которая сможет автоматически определять пользователей младше 18 лет — представить её планируют в «ближайшие месяцы».В сентябре 2025 года в ChatGPT добавили родительский контроль. Родитель может управлять настройками детского аккаунта через свою учётную запись.Ася КарповаAI15:56Калифорния первой в США ввела закон, регулирующий работу чат-ботов Поводом стали новости о самоубийстве подростка и случаях «ИИ-психоза» летом 2025 года.#новости #chatgpt #openai