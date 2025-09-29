В ChatGPT добавили функцию родительского контроля — она доступна всем пользователям

В августе 2025 года на OpenAI подали в суд родители подростка, который покончил с собой «из-за ChatGPT».Перечень функций, которые родители могут включить или отключить ребёнку в ChatGPT. Источник: OpenAIДля подключения функции родитель или опекун должен отправить подростку приглашение для привязки аккаунтов, говорится в сообщении OpenAI. После того как ребёнок примет его, родитель сможет управлять настройками его аккаунта из своей учётной записи. Если подросток отключит привязку, родителю придёт уведомление.В аккаунтах подростков будут ограничены «сексуальные, романтические и жестокие ролевые сценарии», навязывание «экстремальных стандартов красоты» и информация о потенциально опасных трендах в соцсетях, а также уменьшено количество графического контента. Родители смогут отключить эти настройки — сами подростки не смогут их изменить.Кроме того, родители смогут отключить в аккаунте ребёнка голосовой режим, генерацию изображений, «память» и историю чатов, отказаться от использования переписок для обучения ИИ-моделей и настроить «тихие часы», в которые подросток не сможет использовать ChatGPT.В компании также рассказали о новой функции отправки уведомлений родителям, если система посчитает, что подросток может нанести себе вред. В таком случае ситуацию рассмотрит группа «обученных» сотрудников — они смогут связаться с родителями по электронной почте, через СМС или отправить push-уведомление на телефон.OpenAI разрабатывает систему «прогнозирования возраста», которая сможет автоматически определять пользователей младше 18 лет — представить её планируют в «ближайшие месяцы». В компании отметили, что родительский контроль «помогает, но не является панацеей» и посоветовали родителям обсуждать с детьми «здоровое и ответственное» использование ИИ.26 августа 2025 года родители покончившего с собой 16-летнего Адама Рейна подали в суд на OpenAI. Они обвинили компанию в том, что чат-бот «не запустил протокол экстренной помощи», хотя их 16-летний сын Адам «признался» ему, что хочет уйти из жизни «в один из ближайших дней».#новости #chatgpt #openai