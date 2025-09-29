Популярное
Данила Бычков
ChatGPT

В ChatGPT добавили функцию родительского контроля — она доступна всем пользователям

В августе 2025 года на OpenAI подали в суд родители подростка, который покончил с собой «из-за ChatGPT».

Перечень функций, которые родители могут включить или отключить ребёнку в ChatGPT. Источник: OpenAI
  • Для подключения функции родитель или опекун должен отправить подростку приглашение для привязки аккаунтов, говорится в сообщении OpenAI. После того как ребёнок примет его, родитель сможет управлять настройками его аккаунта из своей учётной записи. Если подросток отключит привязку, родителю придёт уведомление.
  • В аккаунтах подростков будут ограничены «сексуальные, романтические и жестокие ролевые сценарии», навязывание «экстремальных стандартов красоты» и информация о потенциально опасных трендах в соцсетях, а также уменьшено количество графического контента. Родители смогут отключить эти настройки — сами подростки не смогут их изменить.
  • Кроме того, родители смогут отключить в аккаунте ребёнка голосовой режим, генерацию изображений, «память» и историю чатов, отказаться от использования переписок для обучения ИИ-моделей и настроить «тихие часы», в которые подросток не сможет использовать ChatGPT.
  • В компании также рассказали о новой функции отправки уведомлений родителям, если система посчитает, что подросток может нанести себе вред. В таком случае ситуацию рассмотрит группа «обученных» сотрудников — они смогут связаться с родителями по электронной почте, через СМС или отправить push-уведомление на телефон.
  • OpenAI разрабатывает систему «прогнозирования возраста», которая сможет автоматически определять пользователей младше 18 лет — представить её планируют в «ближайшие месяцы». В компании отметили, что родительский контроль «помогает, но не является панацеей» и посоветовали родителям обсуждать с детьми «здоровое и ответственное» использование ИИ.
  • 26 августа 2025 года родители покончившего с собой 16-летнего Адама Рейна подали в суд на OpenAI. Они обвинили компанию в том, что чат-бот «не запустил протокол экстренной помощи», хотя их 16-летний сын Адам «признался» ему, что хочет уйти из жизни «в один из ближайших дней».

#новости #chatgpt #openai

