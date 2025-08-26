Подросток покончил с собой весной 2025 года.Мэтт и Мария Рейн считают, что чат-бот «не запустил протокол экстренной помощи», хотя их 16-летний сын Адам «признался» ему, что хочет уйти из жизни «в один из ближайших дней». Они подали иск против OpenAI и её гендиректора в Верховный суд Калифорнии.Родители распечатали 40 страниц переписок ребёнка с ChatGPT. Источник: The New York TimesУ подростка была платная подписка на ChatGPT. Сначала он использовал GPT-4o только для помощи с домашним заданием, но к весне 2025 года модель «полностью» заменила ему общение с людьми. Юноша писал боту о своих тревожных мыслях и проблемах с семьёй.Потом он начал спрашивать о способах покончить с собой. ChatGPT отказывался отвечать и предлагал обратиться к специалистам или позвонить в службу поддержки, но Адам обошёл эти ограничения, сказав, что пишет рассказ. За несколько часов до смерти он прислал боту схему с планом самоубийства и спросил ChatGPT, сработает ли это. Чат-бот предложил помочь «улучшить» метод, говорится в иске родителей. Когда Адам признался, что придумал план для себя, бот написал: «Спасибо, что сказал мне об этом», но не предложил обратиться за помощью.OpenAI заявила, что изучит варианты, которые позволят ChatGPT отправлять сообщения или звонить сохранённым контактам, если пользователю угрожает опасность. Она также планирует добавить функцию родительского контроля.#новости #openai