Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Путешествия
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Родители подали в суд на OpenAI и Сэма Альтмана за то, что ChatGPT «подсказал» способы самоубийства их сыну

Подросток покончил с собой весной 2025 года.

  • Мэтт и Мария Рейн считают, что чат-бот «не запустил протокол экстренной помощи», хотя их 16-летний сын Адам «признался» ему, что хочет уйти из жизни «в один из ближайших дней». Они подали иск против OpenAI и её гендиректора в Верховный суд Калифорнии.
Родители подали в суд на OpenAI и Сэма Альтмана за то, что ChatGPT «подсказал» способы самоубийства их сыну
Родители подали в суд на OpenAI и Сэма Альтмана за то, что ChatGPT «подсказал» способы самоубийства их сыну

Родители распечатали 40 страниц переписок ребёнка с ChatGPT. Источник: The New York Times

  • У подростка была платная подписка на ChatGPT. Сначала он использовал GPT-4o только для помощи с домашним заданием, но к весне 2025 года модель «полностью» заменила ему общение с людьми. Юноша писал боту о своих тревожных мыслях и проблемах с семьёй.
  • Потом он начал спрашивать о способах покончить с собой. ChatGPT отказывался отвечать и предлагал обратиться к специалистам или позвонить в службу поддержки, но Адам обошёл эти ограничения, сказав, что пишет рассказ.
  • За несколько часов до смерти он прислал боту схему с планом самоубийства и спросил ChatGPT, сработает ли это. Чат-бот предложил помочь «улучшить» метод, говорится в иске родителей.

    Когда Адам признался, что придумал план для себя, бот написал: «Спасибо, что сказал мне об этом», но не предложил обратиться за помощью.

  • OpenAI заявила, что изучит варианты, которые позволят ChatGPT отправлять сообщения или звонить сохранённым контактам, если пользователю угрожает опасность. Она также планирует добавить функцию родительского контроля.

#новости #openai

2
4 комментария