eBay купит ресейл-платформу Depop у маркетплейса Etsy за $1,2 млрд

Сделку закроют во втором квартале 2026 года. Источник: BloombergАкции Etsy на фоне новостей о сделке выросли на премаркете 19 февраля 2026 года на 14,4%, до отметки в $50,4 за бумагу. У eBay рост составил около 8%, акции компании торгуются по $88,7 за бумагу.Depop — платформа для перепродажи одежды, популярная среди молодых людей, пишет TechCrunch. Etsy купила компанию в 2021 году за $1,6 млрд. На декабрь 2025 года у Depop было около 7 млн активных покупателей в месяц, а также более 3 млн продавцов, отмечает издание. Около 90% пользователей приложения младше 34 лет.Depop дополнит модный бизнес eBay, заявил гендиректор маркетплейса Джейми Янноне. По его словам, компания продолжит развивать платформу под отдельным брендом.Etsy испытывает трудности с ростом бизнеса после бума электронной коммерции во время пандемии — продажа Depop позволит компании сосредоточиться на развитии собственного маркетплейса.#новости #etsy #ebay