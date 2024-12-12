Мосбиржа 17 декабря 2024 года запустит фьючерс на свой индекс в юанях

Новый инструмент позволит инвесторам «зарабатывать» на движении всего рынка или хеджировать портфели.Минимальный шаг цены составит 0,1 пункта, а его стоимость – 0,1 юаня. Гарантийное обеспечение – 1500 рублей. Цену исполнения фьючерсов будут определять исходя из среднего значения индекса биржи в юанях с 15:00 до 16:00 мск в последний день заключения контракта, говорится на сайте площадки.По данным Мосбиржи, фьючерсы на фондовые индексы позволяют инвесторам открывать позиции на готовый портфель ценных бумаг, составляющих основу индекса, и «зарабатывать» на изменении всего рынка или хеджировать свои портфели.Как отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева, такие инструменты входят в число самых востребованных среди как частных, так и институциональных инвесторов наравне с валютными и товарными контрактами.МосбиржаМосбиржа начала считать свой индекс в июанях с 24 сентября 2024 года. По состоянию на 12 декабря на 12:07 мск он составил 840,58 пункта, что на 1,01% выше уровня предыдущего закрытия (832,21 пункта). С начала 2024-го индекс снизился на 25,78%.#новости #мосбиржа
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