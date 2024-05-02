Cуд в России впервые обязал блогера выплатить компенсацию за плагиат ролика в Instagram*

Да, пользоваться Instagram* в России не запрещено, и контент, который размещают там пользователи, должен соответствовать нормам российского права, в том числе и авторского.
Но ощущение некоей противоестественности не покидает: почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды обходят ограничения, введённые государством?
Интересно как может быть суд по той площадке, о которой нельзя говорить, риелтор же пользовалась запрещенной на территории РФ площадкой, чудеса🤣
Битва риелторов (-:
К сожалению типичная ситуация, когда даже не пытаются придумать что-то своё, а руководствуются посылом "если это работает, зачем что-то менять?".
У нас даже блогеры миллионники не боятся 1в1 копировать западных популярных личностей.
Шутки, мемы, фразы, сценки или образы, смотришь западные ролики и Shorts, а спустя несколько дней или неделю у нас похожие всплывают.
https://youtu.be/QPPXQA58ekI?t=90
Ничего, скоро РАО придумает, как это монетизировать
Сношала риэлтор риэлтора
Я не понимаю как они в суде открывали инстаграм чтобы предоставить доказательства? Он же запрещённый и экстремистский. Неужели приглашали батюшку чтобы святой водой обрабатывать помещение после каждого заседания.
Это не сложно - запускаешь VPN и заходишь