Cуд в России впервые обязал блогера выплатить компенсацию за плагиат ролика в Instagram*

Да, пользоваться Instagram* в России не запрещено, и контент, который размещают там пользователи, должен соответствовать нормам российского права, в том числе и авторского.

Но ощущение некоей противоестественности не покидает: почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды обходят ограничения, введённые государством?