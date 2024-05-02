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vc.ru
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Полина Лааксо
Право

Cуд в России впервые обязал блогера выплатить компенсацию за плагиат ролика в Instagram*

Автор оригинального видео получит 300 тысяч рублей.

  • Одним из первых о судебном решении рассказал Telegram-канал Mash. Позже данные о гражданском разбирательстве подтвердила юрист потерпевшей стороны Дарина Лисецкая в беседе с ТАСС.
  • В 2023 году риелтор Юлия выложила в Reels видеоинструкцию о том, «что делать после погашения ипотеки», собрав 11 млн просмотров. Вскоре в Instagram* вышло аналогичное видео от другого пользователя — тоже риелтора.
  • По мнению Юлии, автор скопировал её ролик «от и до», вплоть до жестов и раскадровки, и использовал его в «коммерческой деятельности».
Источник скришота: <a href="https://t.me/shot_shot/65665" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Shot</a>
Источник скришота: Shot
  • Блогер направила мужчине досудебную претензию, чтобы «зафиксировать нарушение», но ответа не получила, поэтому пошла в суд с требованием взыскать с блогера компенсацию в размере 500 тысяч рублей — это средняя комиссия за сделку в сфере недвижимости в Москве, пояснила «Известиям» Лисецкая.
  • Ответчик сразу скрыл публикацию, что «является косвенным признанием вины», объяснила РБК юрист Юлии. Арбитражный суд Московской области признал, что он нарушил интеллектуальные права и присудил девушке 300 тысяч рублей. Обжаловать решение истец не будет.
  • Ответчик не согласился с обвинением. Будет ли он подавать апелляцию — неизвестно.
  • По словам Лисецкой, в России такое дело рассмотрели впервые, но она не призывает идти в суд, если кто-то адаптировал чужую идею под себя. Юрист подчеркнула: в данном случае копия «от и до» повторяла оригинал. Если же это адаптация, суд «может уйти в экспертизу» (речь, вероятно, о том, что плагиат будет менее очевидным, и процесс затянется — vc.ru).
Исходный ролик Юлии. Источник: «Медиастанция»
  • Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что подобным решением суд «отчасти легитимизирует» запрещённую в России соцсеть, и предложил запретить «любые публичные упоминания» названий таких платформ.

Да, пользоваться Instagram* в России не запрещено, и контент, который размещают там пользователи, должен соответствовать нормам российского права, в том числе и авторского.

Но ощущение некоей противоестественности не покидает: почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды обходят ограничения, введённые государством?

Антон Горелкин, депутат

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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16 комментариев
Tigerbrut

Интересно как может быть суд по той площадке, о которой нельзя говорить, риелтор же пользовалась запрещенной на территории РФ площадкой, чудеса🤣

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Вадим Д.

Битва риелторов (-:

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Axel Denisenko

К сожалению типичная ситуация, когда даже не пытаются придумать что-то своё, а руководствуются посылом "если это работает, зачем что-то менять?".

У нас даже блогеры миллионники не боятся 1в1 копировать западных популярных личностей.
Шутки, мемы, фразы, сценки или образы, смотришь западные ролики и Shorts, а спустя несколько дней или неделю у нас похожие всплывают.
https://youtu.be/QPPXQA58ekI?t=90

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Gruntofos

Ничего, скоро РАО придумает, как это монетизировать

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Gruntofos

Сношала риэлтор риэлтора

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ЯжПрограммист

Я не понимаю как они в суде открывали инстаграм чтобы предоставить доказательства? Он же запрещённый и экстремистский. Неужели приглашали батюшку чтобы святой водой обрабатывать помещение после каждого заседания.

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Ale K

Это не сложно - запускаешь VPN и заходишь

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