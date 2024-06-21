Минфин США ввёл санкции против топ-менеджмента «Лаборатории Касперского»

А Минторг с 29 сентября 2024 года полностью запретил продукты компании в стране.В списке — 12 человек, все они относятся к руководству «Лаборатории Касперского». Это исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева.Под ограничения попали замгендиректора по стратегии и экономике Даниил Борщев, директор по исследованиям и разработке Антон Иванов, вице-президенты Михаил Гербер и Кирилл Астрахань.Также под санкциями управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова, руководитель управления перспективных технологий Андрей Духвалов, глава информационной службы Денис Зенкин и руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.Гендиректора и сооснователя компании Евгения Касперского в списке нет.Накануне Минторг США ввёл экспортные ограничения против «Лаборатории Касперского»: с 29 сентября 2024 года продукты компании запретят использовать в стране.#новости #санкции #лабораториякасперского
Подозреватель Касперского подозревает что это подозрительно.
Подозреватель есть, а дознаватель где?)
ВУС 666
Интересно, почему основателя нет в списке
приплыли...тупо взяли всех с сайта и все
Нечего е..лом на сайте торговать.
Ну мне кажется санкция только на пользу. Наши специалисты не уедут на клятый запад.