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Евгения Евсеева
Право

Минфин США ввёл санкции против топ-менеджмента «Лаборатории Касперского»

А Минторг с 29 сентября 2024 года полностью запретил продукты компании в стране.

  • В списке — 12 человек, все они относятся к руководству «Лаборатории Касперского». Это исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева.
  • Под ограничения попали замгендиректора по стратегии и экономике Даниил Борщев, директор по исследованиям и разработке Антон Иванов, вице-президенты Михаил Гербер и Кирилл Астрахань.
  • Также под санкциями управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова, руководитель управления перспективных технологий Андрей Духвалов, глава информационной службы Денис Зенкин и руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.
  • Гендиректора и сооснователя компании Евгения Касперского в списке нет.
  • Накануне Минторг США ввёл экспортные ограничения против «Лаборатории Касперского»: с 29 сентября 2024 года продукты компании запретят использовать в стране.

#новости #санкции #лабораториякасперского

2
1
22
22 комментария
Вадим Д.

Подозреватель Касперского подозревает что это подозрительно.

6
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Egsis

Подозреватель есть, а дознаватель где?)

2
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High Stakes

ВУС 666

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Константин Иванов

Интересно, почему основателя нет в списке

5
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Дмитрий Попов

приплыли...тупо взяли всех с сайта и все

3
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Просветленный Ипполит

Нечего е..лом на сайте торговать.

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Николай Верегин

Ну мне кажется санкция только на пользу. Наши специалисты не уедут на клятый запад.

2
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