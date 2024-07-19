«Фикбук» скроет весь ЛГБТ*-контент на сайте, чтобы снять блокировку Роскомнадзора

15 лет наш сайт был островком свободы, и мы были рады дать возможность любому автору реализовать свои творческие способности. [...] Как бы это ни было тяжело, мы решили сами закрыть от Российской Федерации часть фанфиков и разделов на «Фикбуке», чтобы снять блокировку с основного контента. Это означает, что при попытке прочитать из России работы с направленностями «‎слэш»‎ и «‎фемслэш»,‎ вы увидите ошибку «‎недоступно в РФ»‎. Авторы, естественно, сохранят доступ к своим работам, отзывам, лайкам и всему остальному. Остальной сайт будет работать как обычно.

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