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Евгения Евсеева
Право

«Фикбук» скроет весь ЛГБТ*-контент на сайте, чтобы снять блокировку Роскомнадзора

Сайт заблокировали в середине июля 2024 года.

  • Администраторы «Фикбука» скроют для пользователей из России часть работ, чтобы снять блокировку с «основного контента», сообщил основатель проекта под ником Entrery.
  • Под скрытие попадут тексты с направленностями «‎слэш» (жанр об отношениях между мужчинами‎) и «‎фемслэш» (жанр об отношениях между женщинами).
15 лет наш сайт был островком свободы, и мы были рады дать возможность любому автору реализовать свои творческие способности. [...] Как бы это ни было тяжело, мы решили сами закрыть от Российской Федерации часть фанфиков и разделов на «Фикбуке», чтобы снять блокировку с основного контента. Это означает, что при попытке прочитать из России работы с направленностями «‎слэш»‎ и «‎фемслэш»,‎ вы увидите ошибку «‎недоступно в РФ»‎. Авторы, естественно, сохранят доступ к своим работам, отзывам, лайкам и всему остальному. Остальной сайт будет работать как обычно.
«Фикбук»
  • Роскомнадзор заблокировал «Фикбук» 12 июля 2024 года. Сайту накануне направили требование удалить с ресурса контент с «ЛГБТ*-пропагандой».
  • «Фикбук» — это сайт, на котором авторы публикуют фанатские тексты по мотивам фильмов, сериалов, книг и других проектов. Он считается крупнейшей платформой для публикации не только фанфиков, но и оригинальных произведений и статей, пишет РБК. Некоторые авторы с площадки впоследствии издают свои тексты — например, «Лето в пионерском галстуке».
  • По собственным данным сайта на 2020 год, больше всего на «Фибуке» было работ «дженовой» направленности — без любовных отношений. На втором месте «гет» — про отношения между мужчиной и женщиной. «Слэш» и «фемслэш» занимали третье и четвёртое места. При этом самым популярным запросом к сайту был именно ЛГБТ*-контент.
Источник: «Фикбук»
Источник: «Фикбук»
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ*, педофилии и смены пола в 2022 году. За дистрибуцию такого контента компаниям грозит штраф до 4 млн рублей либо приостановка работы на срок до 90 суток.
  • После принятия закона российские книжные сети стали убирать из продажи книги. К ответственности за неправильную возрастную маркировку контента с ЛГБТ* регулярно привлекают онлайн-кинотеатры. В апреле 2024 года Роскомнадзор потребовал от Duolingo самостоятельно проверить свой контент на пропаганду ЛГБТ* — сервис отчитался об удалении материалов.

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

#новости #фикбук #роскомнадзор

1
16
16 комментариев
Qnoc

"Фикбук" не может быть полным без конституции рф, требую добавить для полного соответствия направленности сайта

2
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рэджон рондо

Давайте лучше в конституцию добавил разделы слэш и фемслэш

7
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Случай

Конституции** — книга признанная экстремистской...

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Курчатов

А чего за Фикбук то такой?

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MisterX

СаЙт ;-* дЛя <3 ДеФФаЧеК О_о

2
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Вадим Д.

А мог ведь и найти свою аудиторию, почти получилось.

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Спорное утверждение

как понять, там же огромная аудитория была

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