«Фикбук» скроет весь ЛГБТ*-контент на сайте, чтобы снять блокировку Роскомнадзора

15 лет наш сайт был островком свободы, и мы были рады дать возможность любому автору реализовать свои творческие способности. [...] Как бы это ни было тяжело, мы решили сами закрыть от Российской Федерации часть фанфиков и разделов на «Фикбуке», чтобы снять блокировку с основного контента. Это означает, что при попытке прочитать из России работы с направленностями «слэш» и «фемслэш», вы увидите ошибку «недоступно в РФ». Авторы, естественно, сохранят доступ к своим работам, отзывам, лайкам и всему остальному. Остальной сайт будет работать как обычно.
«Фикбук»
"Фикбук" не может быть полным без конституции рф, требую добавить для полного соответствия направленности сайта
Давайте лучше в конституцию добавил разделы слэш и фемслэш
Конституции** — книга признанная экстремистской...
А чего за Фикбук то такой?
СаЙт ;-* дЛя <3 ДеФФаЧеК О_о
А мог ведь и найти свою аудиторию, почти получилось.
как понять, там же огромная аудитория была