Госдума приняла поправки, которые обяжут блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек подавать сведения в Роскомнадзор

По объёму влияния каналы, конечно же, сопоставимы с отдельными СМИ. Давать им лицензию СМИ, нам кажется, перебор, но какая-то в этом смысле открытость собственников должна быть, потому что влияние, которое они оказывают, оно колоссальное. Поэтому здесь мы проводим такую кампанию по повышению прозрачности

Максут Шадаев, глава Минцифры, цитата по « , глава Минцифры, цитата по « Интерфаксу