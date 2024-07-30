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Евгения Евсеева
Право

Госдума приняла поправки, которые обяжут блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек подавать сведения в Роскомнадзор

А ещё — о лимите в 20 SIM-карт для россиян и запрете на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах.

ОБНОВЛЕНО В 15:50 МСК: Законопроект приняли и в третьем чтении.

  • Депутаты во втором чтении одобрили законопроект с поправками в закон «О связи» — он вводит новые правила продажи SIM-карт иностранцам.
  • Они смогут покупать SIM-карты только при личном посещении офиса оператора и обязательном подтверждении личности с помощью биометрии. На одного человека можно будет зарегистрировать не больше десяти номеров. Документ прошёл первое чтение в середине июня 2024 года, принять его планировали до конца весенней сессии Госдумы — то есть до 4 августа.
  • Ко второму чтению законопроекта к нему добавились несколько поправок.

Первое изменение: об обязанностях блогеров 

  • Добавили требование к блогерам с аудиторией больше 10 тысяч человек подавать сведения о себе в Роскомнадзор. Также они будут обязаны не распространять «запрещённую» информацию. Если этого не сделать, последуют ограничения: запрет на размещение рекламы от российских рекламодателей, репостов и информации о способах профинансировать блогера. Блокировать никого не будут.
По объёму влияния каналы, конечно же, сопоставимы с отдельными СМИ. Давать им лицензию СМИ, нам кажется, перебор, но какая-то в этом смысле открытость собственников должна быть, потому что влияние, которое они оказывают, оно колоссальное. Поэтому здесь мы проводим такую кампанию по повышению прозрачности
Максут Шадаев, глава Минцифры, цитата по «Интерфаксу»
  • Точного перечня соцсетей и мессенджеров, которых коснётся законопроект, нет. Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что речь «обо всех соцсетях», также это касается и YouTube.
  • В России уже пытались создавать реестр блогеров. В 2014 году приняли закон, по которому пользователь с аудиторией больше 3000 подписчиков должен был регистрироваться в реестре и принимать на себя обязанности СМИ. Его прекратили вести в 2017 году из-за «неэффективности».

Второе изменение: о SIM-картах для россиян и борьбе с мошенниками

  • Лимит на покупку SIM-карт будет действовать и для россиян: на один паспорт можно будет оформить не больше 20 номеров. Так хотят бороться с мошенничеством.
  • Вводится запрет по умолчанию на звонки и сообщения с незнакомых номеров в мессенджерах. Это нужно для борьбы со спам-рассылками. Как именно это будет работать — пока не уточняется.

#новости #законы

33
22
24
24 комментария
debil
11
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Denkotovskiy

Принтер в действии. Других-то проблем в стране нет.

3
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Sergey Folps

А что я человек простой, увидел очередной гов**закон и схавал!

2
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J P Morgan Chase

А если у тебя в инсте и телеге накрученных ботов ?))»

1
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Император Нолимоций

Щас Бузова и Ивлеева себе в инограме до 9999 скрутят.

1
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Aleks Leps

В инсте же и так нельзя рекламу размещать по закону

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Слегка Придурковатый
1
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