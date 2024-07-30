Госдума приняла поправки, которые обяжут блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек подавать сведения в Роскомнадзор

По объёму влияния каналы, конечно же, сопоставимы с отдельными СМИ. Давать им лицензию СМИ, нам кажется, перебор, но какая-то в этом смысле открытость собственников должна быть, потому что влияние, которое они оказывают, оно колоссальное. Поэтому здесь мы проводим такую кампанию по повышению прозрачности
Максут Шадаев
, глава Минцифры, цитата по «Интерфаксу
»
Принтер в действии. Других-то проблем в стране нет.
А что я человек простой, увидел очередной гов**закон и схавал!
А если у тебя в инсте и телеге накрученных ботов ?))»
Щас Бузова и Ивлеева себе в инограме до 9999 скрутят.
В инсте же и так нельзя рекламу размещать по закону