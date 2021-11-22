По закону, кандидат теперь может официально проходить онлайн-собеседования и заключать трудовой договор через интернет. При этом его не надо будет дублировать на бумаге.

Работники смогут подписывать трудовые документы электронной подписью. Расходы на оформление несёт работодатель. Данные от работодателя для услуг от банков и ведомств можно будет получить через специальную информационную систему «Работа в России» или систему, созданную работодателем.

Компании сами будут принимать решение о переходе и обязаны предупредить об этом работников заранее. Сотрудники могут оформить письменный отказ, тогда все документы должны будут оформляться на бумаге.



Если компания принимает работника без стажа по данным на 31 декабря 2021 года, то может не предупреждать его об электронных документах.



Онлайн-подписание трудового договора начнёт действовать с 1 сентября 2022 года. Предприятия, которые участвовали в эксперименте по электронному документообороту и хотят дальше развивать систему, должны ввести электронные документы до 1 июля 2022 года.

