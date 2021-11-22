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Право
Маша Цепелева

Путин подписал закон об электронном документообороте — заключить трудовой договор можно будет в интернете Статьи редакции

Подписывать трудовые документы электронной подписью можно будет с 1 сентября 2022 года.

  • По закону, кандидат теперь может официально проходить онлайн-собеседования и заключать трудовой договор через интернет. При этом его не надо будет дублировать на бумаге.

  • Работники смогут подписывать трудовые документы электронной подписью. Расходы на оформление несёт работодатель. Данные от работодателя для услуг от банков и ведомств можно будет получить через специальную информационную систему «Работа в России» или систему, созданную работодателем.

  • Компании сами будут принимать решение о переходе и обязаны предупредить об этом работников заранее. Сотрудники могут оформить письменный отказ, тогда все документы должны будут оформляться на бумаге.

  • Если компания принимает работника без стажа по данным на 31 декабря 2021 года, то может не предупреждать его об электронных документах.
  • Онлайн-подписание трудового договора начнёт действовать с 1 сентября 2022 года. Предприятия, которые участвовали в эксперименте по электронному документообороту и хотят дальше развивать систему, должны ввести электронные документы до 1 июля 2022 года.

#новость #законы

2986 просмотров
35 35 комментариев
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35 комментариев
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KINCH

А можно закон, чтобы не нужно было у всяких "киборгов" электронную подпись за деньги каждый год заказывать?

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13
Александр Иванов

Для бизнеса уже ввели.
Однако носитель и криптопровайдера всё равно покупать нужно

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1
KINCH

Однако носитель и криптопровайдера всё равно покупать нужно

Криптохуйсосайдеры.

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16
Демьян Федулов

Мне нравятся люди выражающие свое мнение категорично и лаконично! :-)))
Я их называю мыслехуйговорители...

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10
Персональный хичхакер

Русский язык - лучший язык в мире!

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4
Персональный хичхакер

Русский язык - лучший язык в мире!

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2
Сергей Щукин

Интересный ты чел!

Сам-то как - про-боно работаешь? Не берёшь бабосики за труд и знания? Ты ж не бомж, правда? Что-то умеешь, наверное?

И как оно живётся? Поделись сакральным знанием - я тоже от зарплаты, может быть, откажусь тогда 🤔

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0
Alexander Ivanov

Те же яйца, только в профиль

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0
Александр Иванов

Не соглашусь, купить нужно первоначально, продление бесплатное

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2
Sergei Timofeyev

А деньги можно будет получить на email :) Говорят, что из электронных книжек уже записи пропадают.

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3
Анатолий Стецура

Кто говорит?) говорят в Москве кур доят))

Ответить
17
Пабы старой Руси

https://vc.ru/legal/288360-neskolko-chelovek-obratilis-v-pfr-iz-ih-elektronnyh-trudovyh-knizhek-propal-stazh-raboty-v-likvidirovannyh-kompaniyah

Несколько человек обратились в ПФР — из их…
Восстановить их проблематично — нужно обращаться к бывшему работодателю, либо просить ПФР…
vc.ru
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0
Alexander Ivanov

из электронных книжек

Что такое "электронная книжка"?

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0
Владимир Талдонов

Электронная трудовая книжка

Ответить
2
Денис Трон

Электронная трудовая книжка

Ответить
0
Пабы старой Руси

Промахнулся уровнем

Ответить
0
Олег Калинин

Главное чтоб к 65 годам не пропали)

Ответить
0
Андрей Николаев

Так раньше им и нет смысла пропадать))

Ответить
1
Оля Зима

Что то мне кажется что именно к этому моменту появится какой-нибудь чудо сервис слторый сотрёт нафик всю информацию об этих электронных книжках... Очень удобная экономия для пенсионного фонда... 🤔

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0
Oleg Zhuravlev

Больше 15лет прошло с моего дипломного проекта по ЭЦП в электронном документообороте ;)

Ответить
4
Сергей Щукин

Ну, я тоже с 2000 топил за qr-коды в маркетинге и коммуникационных материалах

И, смотри-ка, куда оно вырулило 😬

Ответить
3
Джон Картошкин

хахаха, вот точно, написал бы про контроль кодами во время пандемии, тебя бы отчислили наверное, сказали что бред и антиутопия

Ответить
1
Сергей Щукин

И не говори.. оглядываясь назад - даже удивительно, в какое беззаботное время мы жили.. и оно казалось нам 'сложным' 🤔 заставляет задуматься на мрачные темы будущего... 👀😅

In the grim darkness of the future there's only war?
https://youtu.be/B9V0bOB8sXQ

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Самое время пожинать плоды.

Ответить
0
Дарья Смолякова

При выходе на пенсию стаж не подтвердите, но кто об этом думать будет сейчас. Я просто давно работаю и знаю как пенсионерам пенсию срезают, то запись не видно, то база потерялась, то в суде докажи что работал у банкрота и т.п.

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3
Сергей Сергеев

одна из стандартных отписок которую я слышал от родителей и их окружения "вам положено 15 тысяч, но в нашем регионе столько не дают, получите 11 тыщ"

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0
Pavel Loginov

Это нужно для того, чтобы люди могли из тюряги устраиваться удаленно в Сбер

Ответить
1
morgan

в суверенном интернете

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0
Maxim Sergeevich

Вот с одной стороны - прогресс, цифровизация, круто. С другой - в российских реалиях подобное всегда вызывает скепсис - с учётом того, как у нас [не] организовано взаимодействие с ведомствами/органами и между ними, как [не] защищены персональные данные, очень много сомнений и вопросов может возникнуть. В случае чего, сложно будет потом найти ответственных и восстановить справедливость.

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0
Jerricho

Давно пора переходить в онлайн. Вообще человеку тело не нужно. Придёт время когда наши мозги будут в специальных колбах, которые будут обслуживать роботы, а наше сознание целиком будет в сети, там так же будут форумы, развлечения и т.д. разница лишь в том, что мозги будут не в органическом теле, а на стеллажах в специальных банках. Питательный раствор будет поступать по специальной магистрали. А путешествовать мы будем с помощью дронов , два дрона мило держащие друг друга за импровизированные руки с тактильными функциями и парящие над джунглями Амазонки. Квартиры с мозгами будут глубоко под землёй. И Путин сейчас сделал маленький шаг навстречу этому светлому будущему.

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0
Велосипед

владимир владимирович, а рабочих мест хватит на всех то с эл труд книжками?

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0
Shamil Zarbali

самый верный документооборот - на бумаге. не ведитесь.

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0
Gleb Tyutikov

Широкое поле для мошенников? Или мне кажется?

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0
Максим Николаев

Путину уже в гроб пора, а он все что то там подписывает.

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0
Ольга Шевелевская

И что, заключают уже?

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0
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