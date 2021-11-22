Путин подписал закон об электронном документообороте — заключить трудовой договор можно будет в интернете Статьи редакции
Подписывать трудовые документы электронной подписью можно будет с 1 сентября 2022 года.
По закону, кандидат теперь может официально проходить онлайн-собеседования и заключать трудовой договор через интернет. При этом его не надо будет дублировать на бумаге.
Работники смогут подписывать трудовые документы электронной подписью. Расходы на оформление несёт работодатель. Данные от работодателя для услуг от банков и ведомств можно будет получить через специальную информационную систему «Работа в России» или систему, созданную работодателем.
Компании сами будут принимать решение о переходе и обязаны предупредить об этом работников заранее. Сотрудники могут оформить письменный отказ, тогда все документы должны будут оформляться на бумаге.
- Если компания принимает работника без стажа по данным на 31 декабря 2021 года, то может не предупреждать его об электронных документах.
- Онлайн-подписание трудового договора начнёт действовать с 1 сентября 2022 года. Предприятия, которые участвовали в эксперименте по электронному документообороту и хотят дальше развивать систему, должны ввести электронные документы до 1 июля 2022 года.
И не говори.. оглядываясь назад - даже удивительно, в какое беззаботное время мы жили.. и оно казалось нам 'сложным' 🤔 заставляет задуматься на мрачные темы будущего... 👀😅
In the grim darkness of the future there's only war?
https://youtu.be/B9V0bOB8sXQ
Вот с одной стороны - прогресс, цифровизация, круто. С другой - в российских реалиях подобное всегда вызывает скепсис - с учётом того, как у нас [не] организовано взаимодействие с ведомствами/органами и между ними, как [не] защищены персональные данные, очень много сомнений и вопросов может возникнуть. В случае чего, сложно будет потом найти ответственных и восстановить справедливость.
Давно пора переходить в онлайн. Вообще человеку тело не нужно. Придёт время когда наши мозги будут в специальных колбах, которые будут обслуживать роботы, а наше сознание целиком будет в сети, там так же будут форумы, развлечения и т.д. разница лишь в том, что мозги будут не в органическом теле, а на стеллажах в специальных банках. Питательный раствор будет поступать по специальной магистрали. А путешествовать мы будем с помощью дронов , два дрона мило держащие друг друга за импровизированные руки с тактильными функциями и парящие над джунглями Амазонки. Квартиры с мозгами будут глубоко под землёй. И Путин сейчас сделал маленький шаг навстречу этому светлому будущему.
Опыт «Утконоса».
Подписывать трудовые документы электронной подписью можно будет с 1 сентября 2022 года.
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Без стартового капитала — и в нише, которая только начала рождаться в России.
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