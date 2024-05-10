Как отмечает The Variety, идея рекламы в том, что планшет можно использовать для просмотра фильмов, прослушивания и создания музыки, чтения, съёмки видео и фотографий. Но вместо этого ролик интерпретировали как метафору того, как технологии уничтожают культуру и историю человеческого творчества.

Вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Мюрен после критики заявил изданию Ad Age, что компания приносит извинения за ролик. Он объяснил, что Apple стремится разрабатывать продукты, которые вдохновляют на творчество. И с этим видео она «не попала в цель». Компания также отказалась от планов показывать рекламу на телевидении.