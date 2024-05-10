Apple извинилась за рекламу нового iPad Pro, где прессом давят инструменты для творчества Статьи редакции
И отказалась от планов показывать её по телевидению.
- 7 мая 2024 года Apple представила новый iPad Pro на процессоре M4. Чтобы продемонстрировать его возможности, компания выпустила рекламный ролик: в нём показано, как гидравлический пресс раздавливает инструменты для творчества и предметы искусства — пианино и другие музыкальные инструменты, проигрыватели, краски, фотоаппараты — пока они не превращаются в iPad Pro.
- Реклама вызвала критику в творческом сообществе. Например, актёр Хью Грант назвал её «уничтожением человеческого опыта», а режиссёр сериала «Рассказ служанки» Рид Морано посоветовал главе Apple Тиму Куку «прислушаться к критике».
Как отмечает The Variety, идея рекламы в том, что планшет можно использовать для просмотра фильмов, прослушивания и создания музыки, чтения, съёмки видео и фотографий. Но вместо этого ролик интерпретировали как метафору того, как технологии уничтожают культуру и историю человеческого творчества.
- В TechCrunch назвали рекламу «отвратительной» — не потому, что в ней уничтожают вещи прессом, а «из-за посыла, что все эти предметы можно заменить очередным, чуть более тонким “чёрным зеркалом”».
Вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Мюрен после критики заявил изданию Ad Age, что компания приносит извинения за ролик. Он объяснил, что Apple стремится разрабатывать продукты, которые вдохновляют на творчество. И с этим видео она «не попала в цель». Компания также отказалась от планов показывать рекламу на телевидении.
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Какие же недалекие люди!
Это буквально метафора, что теперь всё это творчество умещается в самом тонком устройстве толщиной всего 5мм.
Нахрена они вообще извиняются перед ними.
Гребаные снежинки.
Ублюдок мать твою, ану иди сюда...
И не забудьте купить наши новые устройства для всей семьи! чмоки)
Они перед ними извиняются, так как это нормальная цивилизованная практика отношений между компанией, ее клиентами и целевой аудиторией.
и это все еще не значит, что нужно уничтожать уже имеющиеся предметы искусства )можно было ту же метафору отобразить иначе)
Чтобы инфоповод был. Вполне вероятно, что текущее извинение тщательно выверено, чтобы была возможность извиниться за извинение.
Кстати, вот вам видео действительно неубиваемой Nokia 3310.
Реклама как реклама, нежные какие Хью Гранты стали.
Телевизор пусть пореже смотрит и текст лучше учит.
А ты пореже комментируй и не засирай VC
в нём показано, как гидравлический пресс раздавливает инструменты для творчества и предметы искусства — пианино и другие музыкальные инструменты, проигрыватели, краски, фотоаппараты — пока они не превращаются в iPad Pro.-мда и о чем они думали...диджитл не то же самое и никогда не заменит реальный инструмент
Заменил уже миллионам людей, лол
Идея реально была не очень, да и на кого они хотели произвести впечатление прессом, вообще не уровень эпл
Потому и встрепенулись, что это фактически реальность.
Ну в целом да. для рекламы такого гиганта еще и для всей семьи реклама неудачная. Уничтожаем предметы творчества и память. А ещё выдавливание глаз игрушке. Почти хоррор.
Все любят смотреть как давят вещи под прессом! давайте совместим, всё как-бы сжимается в айпад! супер, делаем.
Вполне возможно, что специально такую рекламу выпустили, чтобы вызвать реакцию, и извиниться.
В результате миллионы людей увидят эту рекламу бесплатно для Apple.
Это как в заголовках YouTube-роликов специально делают ошибки, чтобы вызвать комментарии «да вы что там, совсем офигели!».
Такие фейковые «ошибки» увеличивают просмотры, так как рекомендательная система повышает позицию контента, генерирующего отзывы пользователей.
Комментарий удален модератором
Васян, с регистрацией! Удачи вам в борьбе со всем западным во всех топиках на vc
а когда пресс давит ватник, получается просто спресованный ватник)
Можно пример ваших душевных поделок?
Джобс бы не стал извиняться.
и делать такую херню тоже
Джобс давным-давно изобрел водолазку для извинений — наконец ее время пришло.
Затрахали эти неженки. То их чувства оскорбляют, то еще что то.
Люди просто держатся за уходящее. Пока будущее с его ИИ вызывает страх/опасения/... Прошлое хорошо тем, что знакомо.
Т.е. эпл сделали творческую метафору, которая, по мнению творческих людей, уничтожает творчество 🤔
Разрушить старое, чтобы построить новое. Где-то я это читала.
Как в фильме Эквилибриум
А запятую-то пропустили!
кого-то в апле сегодня пропердолят
хотя с другой стороны, так я бы никогда не увидел эту рекламу.
О чём и речь. Запланированный скандал.
ну наверное это было выпущено с оповещением руководства, просто так видос бы не выпускали
Че за бред, ничего такого в ней нет
Может пора извиниться за отключение Apple Pay в РФ?
ахахаха, обиженные моралфаги как всегда ищут повод
Возможно, благодаря им в обществе сохраняются какие-то представления о морали, нравственности и прочем похожем?
https://www.youtube.com/watch?v=2zoYj-Dq8qk
Реклама конечно не очень удачная. Всё таки им следовало бы прислушаться к мнению общества. Посыл должен быть немного другим.
Понятно в чём косяк. Надо было всё запихивать внутрь (сжимать, делать плоскими), а не уничтожать. Но понятно, что искали залипательную идею - брызги победили, режиссер спецэффектов описал всё в красках.
Попробуй придумай сейчас ВАУ ) когда вокруг столько жести
извинения извинениями, но люди наверное ждут денежной компенсации))
так пусть тогда всех критикуют кто с прессом балуется, не понимаю вообще в чем проблема данного видео
может это управляемый скандал