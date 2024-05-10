Маркетинг
Евгения Евсеева

Apple извинилась за рекламу нового iPad Pro, где прессом давят инструменты для творчества Статьи редакции

И отказалась от планов показывать её по телевидению.

  • 7 мая 2024 года Apple представила новый iPad Pro на процессоре M4. Чтобы продемонстрировать его возможности, компания выпустила рекламный ролик: в нём показано, как гидравлический пресс раздавливает инструменты для творчества и предметы искусства — пианино и другие музыкальные инструменты, проигрыватели, краски, фотоаппараты — пока они не превращаются в iPad Pro.
  • Реклама вызвала критику в творческом сообществе. Например, актёр Хью Грант назвал её «уничтожением человеческого опыта», а режиссёр сериала «Рассказ служанки» Рид Морано посоветовал главе Apple Тиму Куку «прислушаться к критике».

  • Как отмечает The Variety, идея рекламы в том, что планшет можно использовать для просмотра фильмов, прослушивания и создания музыки, чтения, съёмки видео и фотографий. Но вместо этого ролик интерпретировали как метафору того, как технологии уничтожают культуру и историю человеческого творчества.

  • В TechCrunch назвали рекламу «отвратительной» — не потому, что в ней уничтожают вещи прессом, а «из-за посыла, что все эти предметы можно заменить очередным, чуть более тонким “чёрным зеркалом”».

  • Вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Мюрен после критики заявил изданию Ad Age, что компания приносит извинения за ролик. Он объяснил, что Apple стремится разрабатывать продукты, которые вдохновляют на творчество. И с этим видео она «не попала в цель». Компания также отказалась от планов показывать рекламу на телевидении.

#новости #apple #ipad

1.5K показов
2.1K открытий
0
77 комментариев
Написать комментарий...
 Невероятный Блондин

Какие же недалекие люди!
Это буквально метафора, что теперь всё это творчество умещается в самом тонком устройстве толщиной всего 5мм.

Нахрена они вообще извиняются перед ними.
Гребаные снежинки.

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Ублюдок мать твою, ану иди сюда...
И не забудьте купить наши новые устройства для всей семьи! чмоки)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Просветленный Ипполит

Они перед ними извиняются, так как это нормальная цивилизованная практика отношений между компанией, ее клиентами и целевой аудиторией.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Yuri Hill

и это все еще не значит, что нужно уничтожать уже имеющиеся предметы искусства )можно было ту же метафору отобразить иначе)

Ответить
Развернуть ветку
17 комментариев
Aina Timo / wdroid.net
Нахрена они вообще извиняются перед ними.

Чтобы инфоповод был. Вполне вероятно, что текущее извинение тщательно выверено, чтобы была возможность извиниться за извинение.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Кстати, вот вам видео действительно неубиваемой Nokia 3310.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Реклама как реклама, нежные какие Хью Гранты стали.
Телевизор пусть пореже смотрит и текст лучше учит.

Ответить
Развернуть ветку
Антивадя

А ты пореже комментируй и не засирай VC

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Eddy Levi

в нём показано, как гидравлический пресс раздавливает инструменты для творчества и предметы искусства — пианино и другие музыкальные инструменты, проигрыватели, краски, фотоаппараты — пока они не превращаются в iPad Pro.-мда и о чем они думали...диджитл не то же самое и никогда не заменит реальный инструмент

Ответить
Развернуть ветку
Кигхриль Vselensky

Заменил уже миллионам людей, лол

Ответить
Развернуть ветку
Семён Аксёнов

Идея реально была не очень, да и на кого они хотели произвести впечатление прессом, вообще не уровень эпл

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Чайка О.

Потому и встрепенулись, что это фактически реальность.

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Ну в целом да. для рекламы такого гиганта еще и для всей семьи реклама неудачная. Уничтожаем предметы творчества и память. А ещё выдавливание глаз игрушке. Почти хоррор.

Все любят смотреть как давят вещи под прессом! давайте совместим, всё как-бы сжимается в айпад! супер, делаем.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Вполне возможно, что специально такую рекламу выпустили, чтобы вызвать реакцию, и извиниться.

В результате миллионы людей увидят эту рекламу бесплатно для Apple.

Это как в заголовках YouTube-роликов специально делают ошибки, чтобы вызвать комментарии «да вы что там, совсем офигели!».

Такие фейковые «ошибки» увеличивают просмотры, так как рекомендательная система повышает позицию контента, генерирующего отзывы пользователей.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
fromfargo

Васян, с регистрацией! Удачи вам в борьбе со всем западным во всех топиках на vc

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Ginger Man

а когда пресс давит ватник, получается просто спресованный ватник)

Ответить
Развернуть ветку
Suntori
свои бездушные поделки

Можно пример ваших душевных поделок?

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Халиков

Джобс бы не стал извиняться.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

и делать такую херню тоже

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Император Нолимоций

Джобс давным-давно изобрел водолазку для извинений — наконец ее время пришло.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Затрахали эти неженки. То их чувства оскорбляют, то еще что то.

Ответить
Развернуть ветку
Чайка О.

Люди просто держатся за уходящее. Пока будущее с его ИИ вызывает страх/опасения/... Прошлое хорошо тем, что знакомо.

Ответить
Развернуть ветку
Golohod

Т.е. эпл сделали творческую метафору, которая, по мнению творческих людей, уничтожает творчество 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Чайка О.

Разрушить старое, чтобы построить новое. Где-то я это читала.

Ответить
Развернуть ветку
Буталик Витерин

Как в фильме Эквилибриум

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Перепродажный
...Как гидравлический пресс раздавливает инструменты для творчества и предметы искусства — пианино и другие музыкальные инструменты, проигрыватели, краски, фотоаппараты(,) — пока они не превращаются в iPad Pro.

А запятую-то пропустили!

Ответить
Развернуть ветку
Ginger Man

кого-то в апле сегодня пропердолят
хотя с другой стороны, так я бы никогда не увидел эту рекламу.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev
так я бы никогда не увидел эту рекламу

О чём и речь. Запланированный скандал.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Панков

ну наверное это было выпущено с оповещением руководства, просто так видос бы не выпускали

Ответить
Развернуть ветку
troshina.a

Че за бред, ничего такого в ней нет

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Может пора извиниться за отключение Apple Pay в РФ?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

ахахаха, обиженные моралфаги как всегда ищут повод

Ответить
Развернуть ветку
Чайка О.

Возможно, благодаря им в обществе сохраняются какие-то представления о морали, нравственности и прочем похожем?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Буталик Витерин

https://www.youtube.com/watch?v=2zoYj-Dq8qk

Ответить
Развернуть ветку
Angelica

Реклама конечно не очень удачная. Всё таки им следовало бы прислушаться к мнению общества. Посыл должен быть немного другим.

Ответить
Развернуть ветку
TVRU

Понятно в чём косяк. Надо было всё запихивать внутрь (сжимать, делать плоскими), а не уничтожать. Но понятно, что искали залипательную идею - брызги победили, режиссер спецэффектов описал всё в красках.

Попробуй придумай сейчас ВАУ ) когда вокруг столько жести

Ответить
Развернуть ветку
Ваня Шестаков

извинения извинениями, но люди наверное ждут денежной компенсации))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Егорычев

так пусть тогда всех критикуют кто с прессом балуется, не понимаю вообще в чем проблема данного видео

Ответить
Развернуть ветку
Буталик Витерин

может это управляемый скандал

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
74 комментария
Раскрывать всегда