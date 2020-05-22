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Маркетинг
Лиана Липанова
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Рекламодатель пожаловался на рост платных кликов по объявлениям о продаже диванов — виноват флешмоб «Какой ты диван?» Материал редакции

Участники флешмоба ищут в поисковиках диваны с собственным именем, а рекламодатели теряют деньги, получая переходы, но не заказы.

38 комментариев
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Рекламодатели зафиксировали аномальный рост кликов по объявлениям о продаже диванов — это случилось после начала флешмоба «Какой ты диван?» в Twitter.

Участники флешмоба ищут в поисковиках диваны с собственным именем и публикуют скриншоты, выясняя свою «диванную идентичность».

SPACE DANDY OF THE LATE CAPITALISM @alex_myth
Во флешмобе «Какой ты диван?» я столкнулся с проблемой. Слева диван Алексей, справа диван ALEX. Вот думаю о своей идентичности. https://twitter.com/kuzya_epta/status/1262759951904018432 https://t.co/DYgsuaAlg6

Спустя несколько дней после начала флешмоба маркетолог Евгений Костин опубликовал на своей странице в Facebook жалобу от клиента. «Прошу разобраться с вероятностью неадекватных кликов и соответственно списанием денег со счета. Такого быть не может, заказов нет ни на одну позицию из этих диванов», — говорится в письме клиента.

В частности, количество кликов с 18 мая у клиента Костина выросло на рекламах диванов «Ольга», «Марина» и «Юлия» — до 271, 153 и 120 соответственно.

Речь идёт о контекстной рекламе, которая оплачивается по системе CPC (cost per click) — оплата за каждый клик. К моменту публикации заметки Костин не ответил на вопрос vc.ru о том, сколько именно потерял его клиент на «неадекватных кликах».

Флешмоб: Какой ты диван — Интернет на TJ
В Твиттере ищут свои имена на мебельных сайтах, чтобы выяснить свою «диванную» идентичность. После…
tjournal.ru

#новость

Лиана Липанова
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0
38 комментариев
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Дамир Губаев

14

Похоже Икеа уже прошла через это, поэтому теперь там диван рлкзуруооу со светильниками жадалатата

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Александр Прилипко

Дамир
17
Ответить

Mihael Isaev

7

Может диваны научатся называть нормально 😂

Ответить

Александр Прилипко

Mihael
4
Ответить

Святослав Павленко

2

Комментарий, чтобы @Александр Прилипко нашел мне диван

Ответить

Александр Прилипко

Святослав
5

тут бы @Олег  подошел 

Ответить

Святослав Павленко

Александр
2

Отлично подойдет для порно или секс шопа, спасибо!

Ответить

Александр Утемов

Святослав
3

Не знаю почему, но теперь Святослав ассоциируется с известными местами...

Ответить

Аарон Малис

2
Ответить

Александр Прилипко

Аарон
1
Ответить

Эмилия Теплова

0

Неучи в контекстной рекламе?

Ответить

Александр Прилипко

Эмилия
5
Ответить

ave ego

1

нельзя давать диванам человеческие имена
какой там следующий флешмоб?
какой ты сервиз или шкаф? )))

Ответить

check-it-out

ave
1

Скорее какое ты заведение с русским именем в названии.

Ответить

Alex Marvell

0

Ребята, вот подобные "флешмобы" - это диагноз сегодняшнему человечеству 🤦‍♂️

Ответить

Александр Прилипко

Alex
3

В детстве мы, ехали на автобусе в соседнюю область и кричали всем автобусом писать, пока автобус не останавливался. Не мешайте людям быть детьми.

Ответить

NotFop

0

Фига у них там стоимость, 30 копеек за клик. Это что за город такой? :)

Ответить

Евгений Лукьянов

NotFop
1

Как понимаю это низкочастотные ключевики (были такими).
У них цена клика низкая.
А вообще, не знаю целесообразно ли делать ключевик по типу "Диван Марина" ?! Только настоящие индивидуумы так ищут диван и флешмоберы.

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Александр Прилипко

Евгений
6

2 из 5

Ответить

Евгений Лукьянов

Александр
2

Это тебе за две звезды!
0 из 5

Ответить

Александр Прилипко

Евгений
0

Ротанг неплохо если есть подставка для ног, спасибо

Ответить

Евгений Пособилов

Александр
0

за 2 звезды обидно даже

Ответить

Pavel Zhukov

NotFop
0

Это Маркет, цена там в y.e. = 30 рублей, получается около 10 рублей за клик.

Ответить

Александр Прилипко

Pavel
0

все пора идти и признаваться, что я не работаю. и идти работать.
Дальше сами.

Ответить

alex twit

0

"Клики есть, продаж нет, как так?"
Да вот так, блядь, вот, сука, так

Ответить

Александр Прилипко

alex
1
Ответить

Евгений Пособилов

Александр
1
Ответить

alex twit

Александр
0

Ммм, в цвяточек

Ответить

Mikhail Bobko

0

Новость которую мы заслужили

Ответить

Александр Прилипко

Mikhail
1
Ответить

Mikhail Bobko

Александр
1

Не похож!

Ответить

Александр Прилипко

Mikhail
0

Не вам судить

Ответить

Vlad Limbo

0

Что тут скажешь - "stupid shall be punished")))

Ответить

Александр Прилипко

Vlad
1
Ответить

Vlad Limbo

Александр
0

Когда писал коммент в надежде, что найдут диван=)

Ответить

Designer Startup

0

"сколько именно потерял его клиент на «неадекватных кликах»."

Судя по таблице, около 30000₽ по первым трём диванам)) Хотя там какие-то у. е., но вряд ли это доллары.

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Nick Fomich

0

Когда закончатся аргументы в споре, буду пользоваться этим тузом.
Кто перебьет?

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Александр Прилипко

Nick
0
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