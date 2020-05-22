Участники флешмоба ищут в поисковиках диваны с собственным именем, а рекламодатели теряют деньги, получая переходы, но не заказы.

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Рекламодатели зафиксировали аномальный рост кликов по объявлениям о продаже диванов — это случилось после начала флешмоба «Какой ты диван?» в Twitter.

Участники флешмоба ищут в поисковиках диваны с собственным именем и публикуют скриншоты, выясняя свою «диванную идентичность».

Спустя несколько дней после начала флешмоба маркетолог Евгений Костин опубликовал на своей странице в Facebook жалобу от клиента. «Прошу разобраться с вероятностью неадекватных кликов и соответственно списанием денег со счета. Такого быть не может, заказов нет ни на одну позицию из этих диванов», — говорится в письме клиента.

В частности, количество кликов с 18 мая у клиента Костина выросло на рекламах диванов «Ольга», «Марина» и «Юлия» — до 271, 153 и 120 соответственно.