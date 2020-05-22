Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Участники флешмоба ищут в поисковиках диваны с собственным именем, а рекламодатели теряют деньги, получая переходы, но не заказы.
Рекламодатели зафиксировали аномальный рост кликов по объявлениям о продаже диванов — это случилось после начала флешмоба «Какой ты диван?» в Twitter.
Участники флешмоба ищут в поисковиках диваны с собственным именем и публикуют скриншоты, выясняя свою «диванную идентичность».
Спустя несколько дней после начала флешмоба маркетолог Евгений Костин опубликовал на своей странице в Facebook жалобу от клиента. «Прошу разобраться с вероятностью неадекватных кликов и соответственно списанием денег со счета. Такого быть не может, заказов нет ни на одну позицию из этих диванов», — говорится в письме клиента.
В частности, количество кликов с 18 мая у клиента Костина выросло на рекламах диванов «Ольга», «Марина» и «Юлия» — до 271, 153 и 120 соответственно.
Речь идёт о контекстной рекламе, которая оплачивается по системе CPC (cost per click) — оплата за каждый клик. К моменту публикации заметки Костин не ответил на вопрос vc.ru о том, сколько именно потерял его клиент на «неадекватных кликах».
Похоже Икеа уже прошла через это, поэтому теперь там диван рлкзуруооу со светильниками жадалатата
Может диваны научатся называть нормально 😂
Комментарий, чтобы @Александр Прилипко нашел мне диван
тут бы @Олег подошел
Отлично подойдет для порно или секс шопа, спасибо!
Не знаю почему, но теперь Святослав ассоциируется с известными местами...
Неучи в контекстной рекламе?
нельзя давать диванам человеческие имена
какой там следующий флешмоб?
какой ты сервиз или шкаф? )))
Ребята, вот подобные "флешмобы" - это диагноз сегодняшнему человечеству 🤦♂️
В детстве мы, ехали на автобусе в соседнюю область и кричали всем автобусом писать, пока автобус не останавливался. Не мешайте людям быть детьми.
Фига у них там стоимость, 30 копеек за клик. Это что за город такой? :)
Как понимаю это низкочастотные ключевики (были такими).
У них цена клика низкая.
А вообще, не знаю целесообразно ли делать ключевик по типу "Диван Марина" ?! Только настоящие индивидуумы так ищут диван и флешмоберы.
2 из 5
Это тебе за две звезды!
0 из 5
Это Маркет, цена там в y.e. = 30 рублей, получается около 10 рублей за клик.
все пора идти и признаваться, что я не работаю. и идти работать.
Дальше сами.
"Клики есть, продаж нет, как так?"
Да вот так, блядь, вот, сука, так
Новость которую мы заслужили
Что тут скажешь - "stupid shall be punished")))
"сколько именно потерял его клиент на «неадекватных кликах»."
Судя по таблице, около 30000₽ по первым трём диванам)) Хотя там какие-то у. е., но вряд ли это доллары.
Когда закончатся аргументы в споре, буду пользоваться этим тузом.
Кто перебьет?
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