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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Духи при открытии счёта в августе получат новые клиенты.
Банк для предпринимателей «Точка» вместе с парфюмером Кристофом Ладамиэлем создали унисекс-аромат «Дух предпринимательства», рассказал vc.ru представитель компании. Духи получат в августе все новые клиенты при открытии счёта на личной встрече с менеджером банка.
В основе духов композиция из нот имбиря, розового перца, огурца, ревеня, шафрана, кедра, пачули, уда и сандалового дерева, рассказали в банке. Ладамиэль сотрудничал с Trussardi, Estée Lauder, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Michael Kors и Clinique, говорит представитель «Точки».
Акцию будет рекламировать актёр Антон Лапенко. В ролике он сыграл одновременно всех персонажей — от курьера до директора компании.
Кампанию разработало рекламное агентство «Восход», за продакшн отвечал Daddy’s production, за музыку — саунд-продюсер и диджей Electrogorilla.
Он должен пахнуть потом, кровью, слезами, с лёгким ароматом пустого кошелька с нотками зависти тем, кто успешно работает на "дядю"
Сколько ни душится
Лодырь богатый,
Очень неважно
Он пахнет, ребята! (с) Д.Родари
Инженер поднялся.
Ну, вот и до Лапенко добрались...
Кто следующий? 🤔
Реклама банка для предпринимателей, которая показывает что один предприниматель работает за всех своих подчиненных?
Хм, интересно, каких именно предпринимателей желает получить в клиенты.
P.S. А момент (0.30), когда два бородатых мужика поднимают голову со стола и втягивают с наслаждением в нос что-то (может, воздух , а, может и нет?), это прям не запрещено нашими законами?
Тут важно быть ЦА.
Допустим, если мне контрагент говорит, что у них "Точка", я сразу понимаю, что скорее всего это свой парень. И среди моих заказчиков, у кого Точка, этот ролик зайдет.
Следующий аромат "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет", потом "И дым отечества, нам сладок и приятен".
В Среде" одининаковости " предложений банков только таким креативом можно разбудить спящих и "канабализировать" базу конкурентов, Браво 👏
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