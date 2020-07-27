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Лиана Липанова
1248

Банк «Точка» выпустил аромат «Дух предпринимательства» и прорекламировал его в ролике с Антоном Лапенко Материал редакции

Духи при открытии счёта в августе получат новые клиенты.

19 комментариев
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Банк для предпринимателей «Точка» вместе с парфюмером Кристофом Ладамиэлем создали унисекс-аромат «Дух предпринимательства», рассказал vc.ru представитель компании. Духи получат в августе все новые клиенты при открытии счёта на личной встрече с менеджером банка.

В основе духов композиция из нот имбиря, розового перца, огурца, ревеня, шафрана, кедра, пачули, уда и сандалового дерева, рассказали в банке. Ладамиэль сотрудничал с Trussardi, Estée Lauder, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Michael Kors и Clinique, говорит представитель «Точки».

Акцию будет рекламировать актёр Антон Лапенко. В ролике он сыграл одновременно всех персонажей — от курьера до директора компании.

Кампанию разработало рекламное агентство «Восход», за продакшн отвечал Daddy’s production, за музыку — саунд-продюсер и диджей Electrogorilla.

#новость #точка

Лиана Липанова
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0
19 комментариев
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Ярик Богатырев

18

Он должен пахнуть потом, кровью, слезами, с лёгким ароматом пустого кошелька с нотками зависти тем, кто успешно работает на "дядю"

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alex twit

11

Здесь ИПшный дух
Здесь самозанятостью пахнет

Ответить

Василий Степанов

2

Сколько ни душится
Лодырь богатый,
Очень неважно
Он пахнет, ребята! (с) Д.Родари

Ответить

Alexander Klimanskiy

Василий
1

богатый ипешник? звучит как оксюморон

Ответить

Вадим Чиняев

2

лабока де ля кока )

Ответить

Сергей Ивановский

2

Сначала думал написать, что Лапенко уже не торт, но видео доставило

Ответить

Георгий Беглорян

1

Инженер поднялся. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Георгий
0

Давно уже. Но фигачит он знато.

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Окей, хорошо зашли

Ответить

Ol Ka

0

Ну, вот и до Лапенко добрались...

Кто следующий? 🤔

Ответить

Elena Lotareva

Ol
0

Странно что не Гудок

Ответить

Сидор

0

Реклама банка для предпринимателей, которая показывает что один предприниматель работает за всех своих подчиненных? 
Хм, интересно, каких именно предпринимателей желает получить в клиенты. 

P.S. А момент (0.30), когда два бородатых мужика поднимают голову со стола и втягивают с наслаждением в нос что-то (может, воздух , а, может и нет?), это прям не запрещено нашими законами?

Ответить

Иннокентий Фефилов

Сидор
0

Тут важно быть ЦА.
Допустим, если мне контрагент говорит, что у них "Точка", я сразу понимаю, что скорее всего это свой парень. И среди моих заказчиков, у кого Точка, этот ролик зайдет.

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Mike Kosulin

0

Пахнет «внеплановой проверкой».

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Владимир Газарян

0

Убедили,  открою счет у вас

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Ivano Digital

0

Следующий аромат  "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет", потом "И дым отечества, нам сладок и приятен".

Ответить

Иннокентий Фефилов

0

Хохохо.

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Nickolai Vasiliev

0

У меня и жены там счета. Как купить :)?

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Dima kav

0

В Среде" одининаковости " предложений банков только таким креативом можно разбудить спящих и "канабализировать" базу конкурентов, Браво 👏

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