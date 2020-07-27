Духи при открытии счёта в августе получат новые клиенты.

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Банк для предпринимателей «Точка» вместе с парфюмером Кристофом Ладамиэлем создали унисекс-аромат «Дух предпринимательства», рассказал vc.ru представитель компании. Духи получат в августе все новые клиенты при открытии счёта на личной встрече с менеджером банка.

В основе духов композиция из нот имбиря, розового перца, огурца, ревеня, шафрана, кедра, пачули, уда и сандалового дерева, рассказали в банке. Ладамиэль сотрудничал с Trussardi, Estée Lauder, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Michael Kors и Clinique, говорит представитель «Точки».

Акцию будет рекламировать актёр Антон Лапенко. В ролике он сыграл одновременно всех персонажей — от курьера до директора компании.