«Бесконечная зарядка и бесшовный офлайн-режим»: DuckDuckGo выпустил солнцезащитные очки «без отправки данных в облако, ИИ и камеры»

Да, это обычные очки за $35.Источник: DuckDuckGo Разработчик поисковика DuckDuckGo высмеял «умные» очки и выпустил своё «носимое устройство» — «обычные, *****, солнцезащитные очки». Внимание на это обратило Cnet.По словам сервиса, очки «не шпионят» за пользователем и «не отправляют его данные рекламодателям» или в облако, у них нет ни камеры, ни ИИ-функций. Согласно описанию, производитель предлагает «бесконечную зарядку», «бесшовный офлайн-режим» и «гарантию отсутствия уведомлений».Очки выпустили в партнёрстве с брендом Knockaround. Цена на его сайте — $35 (2781 рубль по курсу ЦБ на 3 августа 2026 года).В компании отметили в беседе с Cnet, что очки с ИИ — это «очередное нарушение конфиденциальности». Сатирическая кампания должна показать, что единственные очки, которые «действительно уважают частную жизнь», — те, что без камер, микрофонов или ИИ, который «подслушивает» разговоры.#редакция #duckduckgo