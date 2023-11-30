Маркетинг
Таня Боброва

Роскомнадзор выписал штраф блогеру за нарушение маркировки рекламы — его получил Telegram-канал Статьи редакции

Это первый официальный штраф за три месяца с момента введения ответственности, отмечает РБК.

  • 27 ноября 2023 года управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу вынесло постановления привлечении к административной ответственности за неисполнение требований ст.18.1 закона «О рекламе», пишет РБК со ссылкой на ведомство.
  • К ответственности привлекли Telegram-канал об автомобилях «Лиса рулит». «В трёх случаях в Telegram-канале блогера «Лиса рулит» отсутствует идентификатор рекламы в рекламных сообщениях», — объяснил представитель Роскомнадзора причину штрафов, но их сумму не назвал. Представитель по вопросам рекламы канала не ответил на запрос РБК.
  • Издание отмечает, что это первый официальный штраф — закон об ответственности за отсутствие рекламной маркировки вступил в силу с сентября 2023 года. По нему штрафы за распространение рекламы без идентификатора или за нарушение требований к его размещению составляют 30-100 тысяч рублей для граждан, 100-200 тысяч для должностных лиц и 200-500 тысяч для юрлиц.
  • Юрист Digital & Analogue Partners Лала Аббасова отметила в беседе с РБК, что обжаловать постановление Роскомнадзора можно в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
  • В сентябре 2023 года нижегородское УФАС проверяло физлицо-основателя Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», в котором было 16 постов без пометки «реклама». Дело об административном правонарушении должен был завести местный Роскомнадзор, но информации о фактических штрафах так и не появилось, пишет РБК.
Маркетинг
Таня Боброва
Объём учтённой Роскомнадзором интернет-рекламы за девять месяцев 2023 года превысил 400 млрд рублей Статьи редакции

Количество активных уникальных рекламодателей достигло почти 1 млн.

#новости #роскомнадзор #маркировкарекламы

3.8K показов
3.7K открытий
0
56 комментариев
Написать комментарий...
 Дмитрий

РКН, а где erid?

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Какое странное название канала
Роском над зоп

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Казачий диктант? Любо!

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Социальная реклама тоже должна маркироваться?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ale K

Ой, эта лиса блогер конечно великий
Автообзорщик для домохозяек

Ответить
Развернуть ветку
noname

Да) Смотрел пару её роликов. Кажется, даже я профессиональнее бы смог))

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Не устану повторять: РКН - одно из самых мерзких ведомств современной России. Но я знаю, что делать. Чтобы его распустить, нужен всего лишь простой советский...

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Чикатило?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
igotosochi

простым просто так не обойтись, нужно мазать 3 раза в день

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Кажется мы потеряли слегка прид……

Ответить
Развернуть ветку
sunblade

Оно?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
sunblade

Привлекли telegram-канал... А кто является конкретным владельцем канала? Есть документ с "печатью", типа такой-то канал принадлежит такому-то физику или юрику?

Ответить
Развернуть ветку
noname

Тоже эта механика интересна.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вадим Д.

Началось, однако.

Ответить
Развернуть ветку
Василий

Конченые, ещё уже не знают как ещё с народа денег собрать

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Ilen

Понеслась....

Ответить
Развернуть ветку
Gorodecki Nekrasov

😅начали с автоблогеров, а крашеный молодец, подстраховался

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Т.е. кому-то на столько нечего делать, что шастает по ТГ, высматривает сообщения за несколько дней (недель, месяцев?) и выискивает в них нарушения?

Ответить
Развернуть ветку
Khulster

Это вам нечего делать, раз вы всяких длохеров смотрите. А люди - на работе! Блюдут! Панимать нада.

Сам принцип то не нов. Перерыть кучу интернет помоек, найти что-то что писали не для тебя. Страшно оскорбится найденному и написать заяву куда следует.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
noname

..., сказал человек, пишущий десятки бессмысленных комментариев каждый день под десятками разных постов.

Ответить
Развернуть ветку
Лада Т.

Ну вообще закон о маркировке рекламы действует с осени 2022!!! года. Целый год был отведен на то, чтобы разобраться. И тут для многих 1 сентября такой неджанчик. Если ты маркетолог, или даешь реклмаму в диджитале любым способом - ну как бэ надо быть в курсе в плане законов касательно твоей деятельности. Блогеры вообще отдельная история - у этих доход связан с рекламой в интернете напрямую и те глазами луп-луп - не-не слышали про закон. А блогеров закон касаться должен в первую очередь. Если я вижу предложение разных товаров в Директе, то тут ежу понятно, что это реклама. А блогерские НАТИВНЫЕ интеграции, где они впаривают всякую чухню по бартеру и не платят налоги - вот тут надо принудительно маркировать. И маркировка, кстати, беслатна - нужно просто сесть и разобраться, как это делать. Ах да, в телеге еще НИ РАЗУ не видела (кроме Лебедева, кажется) кто маркирует рекламу. Все видимо забили и ждут штрафов, чтбы потом громко плакать и жаловаться.

Ответить
Развернуть ветку
Yury Grinev

С регистрацией. Держи 15 рублей.

Ответить
Развернуть ветку
J D

Заткнись истеричка

Ответить
Развернуть ветку
ЕНОТ

Сколько навесили интересно

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Белков

Чебурнет всё ближе и точка

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Так и до налога на "сходить посрать" - не далеко.

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Ilen

Вот интересно. У меня закрытый канал. Там реклама подпадает под эную хрень аль нет? 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Фокс Йовович

Если есть уверенность в том, что инфо не просочится наружу, то спите почти спокойно)

Ответить
Развернуть ветку
Мария Увакина

Рассылку рекламы по e-mail на адреса тех, кто на неё подписался точно маркировать не нужно, было множество комментариев на эту тему. Закрытый канал (теоретически) можно приравнять к данному способу информирования. Фактически такой канал - не публичное пространство.

Ответить
Развернуть ветку
Копчик

Реклама в газете тоже реклама. Аналог закрытого канала с платной подпиской.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Egor Ka

Могут ли все каналы платить налоги?

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Система «запретить и наказать» работает довольно эффективно.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Скорее "наказать", "запретить" пока больше похоже на дырявое ведро

Ответить
Развернуть ветку
Кот.Финанс

А что за лиса то? Сколько там подписчиков ?

Ответить
Развернуть ветку
Khulster

А какая разница? Мне казалось мы, как потребители и пользователи, на рекламу в постах, роликах и прочим голосуем своим рублем (или лайком или подпиской). Зачем сюда лезет роскопмпозор? Кого и от чего он собирается защищать? И за чемй счет?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

потому что по их мнению надо делиться: рубль роскомнадзору, лайк и подписка так уж и быть блогеру

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Юный Жопошник

как то так

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Step

Чет какай-то мутная инфа? Мы прям дохрена у Лисы рекламы своих клиентов в этом году размещали, там менеджеры очень жестокие в плане требований к рекламе.

Может Лисовкая замутила совместный пира с Роскомнадзор? Ей подписчики ( а они уже начали расти) им страшилка для блогеров?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Рявкин

А если писать ниже.

"Не является рекламой"
?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Белков

А если на трудовом договоре написать "не является обязательной", то и работать не нужно! )))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
53 комментария
Раскрывать всегда
{"hash":"ff15abdb","params":{"id":"https%3A%2F%2Ffacecast.net%2Fw%2Fnyzj8t%3Fautoplay%3D1","service":3,"title":"\u0414\u0435\u043d\u044c \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f","isLegacy":true,"isHidden":false}}