Роскомнадзор выписал штраф блогеру за нарушение маркировки рекламы — его получил Telegram-канал Статьи редакции
Это первый официальный штраф за три месяца с момента введения ответственности, отмечает РБК.
- 27 ноября 2023 года управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу вынесло постановления привлечении к административной ответственности за неисполнение требований ст.18.1 закона «О рекламе», пишет РБК со ссылкой на ведомство.
- К ответственности привлекли Telegram-канал об автомобилях «Лиса рулит». «В трёх случаях в Telegram-канале блогера «Лиса рулит» отсутствует идентификатор рекламы в рекламных сообщениях», — объяснил представитель Роскомнадзора причину штрафов, но их сумму не назвал. Представитель по вопросам рекламы канала не ответил на запрос РБК.
- Издание отмечает, что это первый официальный штраф — закон об ответственности за отсутствие рекламной маркировки вступил в силу с сентября 2023 года. По нему штрафы за распространение рекламы без идентификатора или за нарушение требований к его размещению составляют 30-100 тысяч рублей для граждан, 100-200 тысяч для должностных лиц и 200-500 тысяч для юрлиц.
- Юрист Digital & Analogue Partners Лала Аббасова отметила в беседе с РБК, что обжаловать постановление Роскомнадзора можно в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
- В сентябре 2023 года нижегородское УФАС проверяло физлицо-основателя Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», в котором было 16 постов без пометки «реклама». Дело об административном правонарушении должен был завести местный Роскомнадзор, но информации о фактических штрафах так и не появилось, пишет РБК.
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РКН, а где erid?
Какое странное название канала
Роском над зоп
Казачий диктант? Любо!
Социальная реклама тоже должна маркироваться?
Ой, эта лиса блогер конечно великий
Автообзорщик для домохозяек
Да) Смотрел пару её роликов. Кажется, даже я профессиональнее бы смог))
Не устану повторять: РКН - одно из самых мерзких ведомств современной России. Но я знаю, что делать. Чтобы его распустить, нужен всего лишь простой советский...
Чикатило?
простым просто так не обойтись, нужно мазать 3 раза в день
Кажется мы потеряли слегка прид……
Оно?
Привлекли telegram-канал... А кто является конкретным владельцем канала? Есть документ с "печатью", типа такой-то канал принадлежит такому-то физику или юрику?
Тоже эта механика интересна.
Началось, однако.
Конченые, ещё уже не знают как ещё с народа денег собрать
Понеслась....
😅начали с автоблогеров, а крашеный молодец, подстраховался
Т.е. кому-то на столько нечего делать, что шастает по ТГ, высматривает сообщения за несколько дней (недель, месяцев?) и выискивает в них нарушения?
Это вам нечего делать, раз вы всяких длохеров смотрите. А люди - на работе! Блюдут! Панимать нада.
Сам принцип то не нов. Перерыть кучу интернет помоек, найти что-то что писали не для тебя. Страшно оскорбится найденному и написать заяву куда следует.
..., сказал человек, пишущий десятки бессмысленных комментариев каждый день под десятками разных постов.
Ну вообще закон о маркировке рекламы действует с осени 2022!!! года. Целый год был отведен на то, чтобы разобраться. И тут для многих 1 сентября такой неджанчик. Если ты маркетолог, или даешь реклмаму в диджитале любым способом - ну как бэ надо быть в курсе в плане законов касательно твоей деятельности. Блогеры вообще отдельная история - у этих доход связан с рекламой в интернете напрямую и те глазами луп-луп - не-не слышали про закон. А блогеров закон касаться должен в первую очередь. Если я вижу предложение разных товаров в Директе, то тут ежу понятно, что это реклама. А блогерские НАТИВНЫЕ интеграции, где они впаривают всякую чухню по бартеру и не платят налоги - вот тут надо принудительно маркировать. И маркировка, кстати, беслатна - нужно просто сесть и разобраться, как это делать. Ах да, в телеге еще НИ РАЗУ не видела (кроме Лебедева, кажется) кто маркирует рекламу. Все видимо забили и ждут штрафов, чтбы потом громко плакать и жаловаться.
С регистрацией. Держи 15 рублей.
Заткнись истеричка
Сколько навесили интересно
Чебурнет всё ближе и точка
Так и до налога на "сходить посрать" - не далеко.
Вот интересно. У меня закрытый канал. Там реклама подпадает под эную хрень аль нет? 🤔
Если есть уверенность в том, что инфо не просочится наружу, то спите почти спокойно)
Рассылку рекламы по e-mail на адреса тех, кто на неё подписался точно маркировать не нужно, было множество комментариев на эту тему. Закрытый канал (теоретически) можно приравнять к данному способу информирования. Фактически такой канал - не публичное пространство.
Реклама в газете тоже реклама. Аналог закрытого канала с платной подпиской.
Могут ли все каналы платить налоги?
Система «запретить и наказать» работает довольно эффективно.
Скорее "наказать", "запретить" пока больше похоже на дырявое ведро
А что за лиса то? Сколько там подписчиков ?
А какая разница? Мне казалось мы, как потребители и пользователи, на рекламу в постах, роликах и прочим голосуем своим рублем (или лайком или подпиской). Зачем сюда лезет роскопмпозор? Кого и от чего он собирается защищать? И за чемй счет?
потому что по их мнению надо делиться: рубль роскомнадзору, лайк и подписка так уж и быть блогеру
как то так
Чет какай-то мутная инфа? Мы прям дохрена у Лисы рекламы своих клиентов в этом году размещали, там менеджеры очень жестокие в плане требований к рекламе.
Может Лисовкая замутила совместный пира с Роскомнадзор? Ей подписчики ( а они уже начали расти) им страшилка для блогеров?
А если писать ниже.
"Не является рекламой"
?
А если на трудовом договоре написать "не является обязательной", то и работать не нужно! )))