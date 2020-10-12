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Лиана Липанова
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HBO снимет сериал о SpaceX Илона Маска Материал редакции

Маск не будет участвовать в работе над сериалом.

  • HBO работает над мини-сериалом о космической компании SpaceX Илона Маска, сообщает Variety. В нём будет шесть серий.
  • Сериал будет основан на книге «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», которую написала Эшли Вэнс. Он расскажет о том, как Маск собрал команду инженеров для работы на отдалённом острове в Тихом океане для строительства и запуска собственной ракеты-носителя — Falcon 1.
  • Исполнительным продюсером и сценаристом сериала выступит Даг Джанг («Охотник за разумом», «Банши»). Продюсером будет Ченнинг Татум через свою продакшн-компанию Free Association вместе с Рейдом Каролином и Питером Кирнаном.
  • Маск не будет участвовать в работе над сериалом. Название, дата выхода и актёрский состав пока не раскрываются.

#новость #spacex #илонмаск

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Dmitry Chudinovskikh

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Вангую сцену с тупыми/злыми русскими, что отказались продавать Маску ракеты.

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Папа Римский

Dmitry
0

Нет бл...ть, там будет образ талантливого Рогозина, нам на радость.

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Dmitry Chudinovskikh

Папа
0

Было бы неплохо. Но только если в роли Рогозина будет Ревва.

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Юрий Белоножкин

0

Эксплуатационное кино

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Папа Римский

Юрий
0

Уж всяко лучше чем военно-патриотическое дерьмо росийское.

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Maxim Petrukhin

0

Джанг +HBO - почти гарантия того, что все будет хорошо. Вот только не рановато ли снимать.

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Egor Galstuk

0

А потом снять фильм о том, как был снят фильм о том, как Илон Маск собрал команду инженеров для работы на отдалённом острове в Тихом океане для строительства и запуска собственной ракеты-носителя — Falcon 1.

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Andrey Arsentyev

0

вообще зря Илон в космос без Эллен Рипли полез

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Roman Moskovskiy

0

Какой смысл знать, как жил Илон Маск?

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