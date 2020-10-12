HBO снимет сериал о SpaceX Илона Маска Материал редакции
Маск не будет участвовать в работе над сериалом.
- HBO работает над мини-сериалом о космической компании SpaceX Илона Маска, сообщает Variety. В нём будет шесть серий.
- Сериал будет основан на книге «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», которую написала Эшли Вэнс. Он расскажет о том, как Маск собрал команду инженеров для работы на отдалённом острове в Тихом океане для строительства и запуска собственной ракеты-носителя — Falcon 1.
- Исполнительным продюсером и сценаристом сериала выступит Даг Джанг («Охотник за разумом», «Банши»). Продюсером будет Ченнинг Татум через свою продакшн-компанию Free Association вместе с Рейдом Каролином и Питером Кирнаном.
- Маск не будет участвовать в работе над сериалом. Название, дата выхода и актёрский состав пока не раскрываются.
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Dmitry Chudinovskikh
Вангую сцену с тупыми/злыми русскими, что отказались продавать Маску ракеты.
Папа РимскийDmitry
Нет бл...ть, там будет образ талантливого Рогозина, нам на радость.
Dmitry ChudinovskikhПапа
Было бы неплохо. Но только если в роли Рогозина будет Ревва.
Юрий Белоножкин
Эксплуатационное кино
Папа РимскийЮрий
Уж всяко лучше чем военно-патриотическое дерьмо росийское.
Maxim Petrukhin
Джанг +HBO - почти гарантия того, что все будет хорошо. Вот только не рановато ли снимать.
Egor Galstuk
А потом снять фильм о том, как был снят фильм о том, как Илон Маск собрал команду инженеров для работы на отдалённом острове в Тихом океане для строительства и запуска собственной ракеты-носителя — Falcon 1.
Andrey Arsentyev
вообще зря Илон в космос без Эллен Рипли полез
Roman Moskovskiy
Какой смысл знать, как жил Илон Маск?