WSJ: Боб Айгер запланировал уйти с поста гендиректора Disney до завершения контракта, который истекает 31 декабря 2026 года

Совет директоров проведёт встречу по этому вопросу на днях, говорят источники.Источник: Charley Gallay / Getty ImagesТоп-менеджер сообщил о своих планах коллегам, рассказали источники WSJ, знакомые с вопросом. По их словам, совет директоров компании планирует встречу на неделе с 2 февраля 2026 года, чтобы проголосовать за нового гендиректора. Disney отказалась от комментариев.В частных разговорах Айгер якобы говорил, что готов отойти от ежедневного управления и хотел бы больше времени уделять другим делам.Окончательные сроки ухода Айгера с поста пока не определены, отмечает газета. По словам источников, после объявления преемника он какое-то время останется гендиректором, чтобы помочь новому руководителю.Близкие к компании источники считают, что борьба за пост главы Disney развернулась между двумя кандидатами: Джошем Д'Амаро, который курирует тематические парки и потребительские товары, и Даной Уолден, сопредседателем Disney Entertainment.Боб Айгер руководил Disney с 2005 года. За это время компания приобрела Marvel, Pixar, Lucasfilm и 21st Century Fox, а также запустила свой стриминговый сервис Disney+. В 2020 году он ушёл с поста гендиректора, но в 2022-м вернулся.#новости #disney