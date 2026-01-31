Популярное
WSJ: Боб Айгер запланировал уйти с поста гендиректора Disney до завершения контракта, который истекает 31 декабря 2026 года

Совет директоров проведёт встречу по этому вопросу на днях, говорят источники.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.hollywoodreporter.com%2Fbusiness%2Fbusiness-news%2Fdisney-content-marvel-star-wars-bob-iger-1235346999%2F&postId=2715386" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Charley Gallay / Getty Images</a>
  • Топ-менеджер сообщил о своих планах коллегам, рассказали источники WSJ, знакомые с вопросом. По их словам, совет директоров компании планирует встречу на неделе с 2 февраля 2026 года, чтобы проголосовать за нового гендиректора. Disney отказалась от комментариев.
  • В частных разговорах Айгер якобы говорил, что готов отойти от ежедневного управления и хотел бы больше времени уделять другим делам.
  • Окончательные сроки ухода Айгера с поста пока не определены, отмечает газета. По словам источников, после объявления преемника он какое-то время останется гендиректором, чтобы помочь новому руководителю.
  • Близкие к компании источники считают, что борьба за пост главы Disney развернулась между двумя кандидатами: Джошем Д'Амаро, который курирует тематические парки и потребительские товары, и Даной Уолден, сопредседателем Disney Entertainment.
  • Боб Айгер руководил Disney с 2005 года. За это время компания приобрела Marvel, Pixar, Lucasfilm и 21st Century Fox, а также запустила свой стриминговый сервис Disney+. В 2020 году он ушёл с поста гендиректора, но в 2022-м вернулся.

#новости #disney

1
3 комментария