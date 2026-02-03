Новым главой Disney станет глава парков развлечений Джош Д'Амаро

Он сменит Боба Айгера, который занимал пост почти 20 лет.Совет директоров Disney объявил, что Джош Д'Амаро станет новым главой корпорации. Пока что специалист трудится в роли руководителя подразделения тематических парков развлечений.Топ-менеджер работает в компании с 1998-го. За почти три десятка лет он занимал различные посты, связанные с бизнесом, маркетингом и операционной деятельностью. Текущая должность закреплена за ним с 2020-го.Боб Айгер руководил Disney с 2005 года. За это время компания приобрела Marvel, Pixar, Lucasfilm и 21st Century Fox, а также запустила свой стриминговый сервис Disney+. В 2020 году он ушёл с поста гендиректора, но в 2022-м вернулся.Первоначально Айгер согласился вернуться на должность только на два года, пока совет директоров занимался бы поиском преемника. В 2023-м, однако, контракт продлили до конца 2026-го.Боб Айгер будет управлять Disney до 31 декабря 2026-го, после чего его обязанности на себя возьмёт Джош Д'Амаро.#новости #disney