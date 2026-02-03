Популярное
Новым главой Disney станет глава парков развлечений Джош Д'Амаро

Он сменит Боба Айгера, который занимал пост почти 20 лет.

Новым главой Disney станет глава парков развлечений Джош Д'Амаро
  • Совет директоров Disney объявил, что Джош Д'Амаро станет новым главой корпорации. Пока что специалист трудится в роли руководителя подразделения тематических парков развлечений.
  • Топ-менеджер работает в компании с 1998-го. За почти три десятка лет он занимал различные посты, связанные с бизнесом, маркетингом и операционной деятельностью. Текущая должность закреплена за ним с 2020-го.
  • Боб Айгер руководил Disney с 2005 года. За это время компания приобрела Marvel, Pixar, Lucasfilm и 21st Century Fox, а также запустила свой стриминговый сервис Disney+. В 2020 году он ушёл с поста гендиректора, но в 2022-м вернулся.
  • Первоначально Айгер согласился вернуться на должность только на два года, пока совет директоров занимался бы поиском преемника. В 2023-м, однако, контракт продлили до конца 2026-го.
  • Боб Айгер будет управлять Disney до 31 декабря 2026-го, после чего его обязанности на себя возьмёт Джош Д'Амаро.

#новости #disney

2
7 комментариев