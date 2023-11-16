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Артур Томилко

Главным редактором «Новой Газеты» стал Сергей Соколов Статьи редакции

Дмитрий Муратов покинул должность после признания иноагентом.

Сергей Соколов, фото ТАСС
  • За кандидатуру Сергея Соколова проголосовало «79 сотрудников из 84, имеющих право участвовать в голосовании», говорится в Telegram-канале «Новой Газеты». Он избран главным редактором издания на два года.
  • Сооснователь «Новой Газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов свою кандидатуру не выдвигал. В сентябре 2023 года Минюст признал его иностранным агентом, после чего Муратов покинул должность главного редактора.
  • «Новая газета» приостановила выпуск в интернете и на бумаге в марте 2023-го до окончания «специальной операции на территории Украины». Перед этим Роскомнадзор вынес редакции два предупреждения из-за «упоминания иноагентов без маркировки».
  • 5 сентября 2023 года суд по требованию Роскомнадзора лишил "Новую газету" свидетельства о регистрации печатной версии СМИ. 15 сентбяря Верховный суд отозвал лицензию у электронной версии издания.

#новости #новаягазета

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5 комментариев
Хозяин

Ну через месяц и Соколова признают иноагентом.

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умный человек
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Илья Попов

- Как живёшь иноагент?
- Как картошка - если зимой не сожрут, то весной посадят.

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Дно пробито

То что новую все ещё можно читать из РФ, это кончено недоработка РКН

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Андрей Костяшин

Ты совсем не в курсе как ФОИВы работают да? Бедняжка

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2 комментария
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