Медиа
Артур Томилко

Роскомнадзор будет блокировать пиратские ресурсы за контент с «ЛГБТ-пропагандой» Статьи редакции

Пока к отвественности за это привлекали только легальные сервисы.

  • Роскомнадзор (РКН), «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) и участники антипиратского меморандума согласовали механизм блокировки пиратских ресурсов, размещающих контент с «пропагандой ЛГБТ», пишут «Ведомости».
  • Правообладатели будут передавать РКН ссылки на нелегальные копии фильмов, попадающих под закон о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений». Речь идёт о 15 картинах, пояснил представитель МКС, не назвав их.
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. За нарушение предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юрлиц.
  • Пока к отвественности за нарушении закона привлекали только легальные видеосервисы, среди которых «Кинопоиск», Premier, Start, «Триколор» и «иви».
  • Чтобы распространить подобные требования на пиратские сервисы, их нужно вывести в легальное поле, что практически невозможно, пояснил адвокат коллегии «Клишин и партнёры» Владимир Энтин. Новый механизм будут использовать легальные сервисы — как инструмент конкурентной борьбы, считает он.

#новости #роскомнадзор

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129 комментариев
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 Nikita Klimanov

Сами себя что ли заблочат?

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Андрей Иванов

У них пропаганда п****асов

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1 комментарий
Светлана Василева

Вспомнился анекдот
В Москве состоялся гей-парад, собрались журналисты, православные активисты, полиция, националисты и разные другие пи***сы. Геи не пришли!

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1 комментарий
Правильный Взгляд

Они ожидали этот вопрос. Читайте внимательно, "пиратские ресурсы". Себя и остальных п***сов блокировать не будут.

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Lmao

придется обходить блокировку, чтобы зайти на РКН за списком ресурсов с ЛГБТ пропагандой

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Анна Роботова

Ну это конечно самые важные государственные дела.

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Копчик

Почему нет, ведь продвижение ЛГБТ-повестки на западе является важным государственным делом. Если у себя не взять это под контроль своего гос-ва, то получается этот процесс будет под контролем чужого гос-ва.

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45 комментариев
Vladislav Baranovsky

Кто-нибудь мне объяснит, что это было? Блокировать пиратские ресурсы за размещение контента с пропагандой ЛГБТ - это как?
То есть, если "пиратский ресурс" не размещает контент, посвящённый "пропаганде ЛГБТ", то его блокировать не нужно, мол, пусть ребята (пираты) работают и даже налогов с них не нужно? Так?
Если РКН знает, что некий ресурс "пиратский" (т.е. его деятельность подпадает под действие ст.146 УК РФ), то блокировать его лишь в случае "пропаганды ЛГБТ", это как автоугонщиков привлекать к ответственности лишь в случае нарушения ими ПДД.
Если же ресурс пиратский и РКН, зная это (т.е. знает о совершении преступления, предусмотренного ст.146 УК РФ) не предпринимает никаких мер реагирования (как минимум, передачу имеющихся сведений в Генеральную прокуратуру для проведения проверки), то это вызывает вопросы уже к самому РКН. А нарушение же указанного закона о противодействии пропаганде ЛГБТ, это, как ни крути (кто бы и как бы не относился к ЛГБТ), но лишь административное правонарушение.

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Фоксик

Наверное три топора наличные заносили, а лгбт предложила взятку натурой

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Забыл Эмейлов

напоминаю анекдот
ТНТ Music убрал радугу в клипе корейской группы Seventeen «God Of Music».

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eversvi

природа тоже пропагандирует, ужас!! нужно запретить дождь, чтобы радуги в небе больше не было!

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Мурад Муртазалиев

А голубое небо не убрал. Штраф немедленно!

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1 комментарий
Забыл Эмейлов

А кстати скажите кто-то, почему например сцены убийств в кино - это ок, сцены где муж пиздит жену/детей - это ок, а сцены где две девушки целуются (даже без контекста, что это нормально и т.д.) - это неок?
Пропаганда детского мозга только на одну тему работает, остальное дети не впитывают?)

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Бомж

Ну, приказ гомофоба "президента" самого. Кгбэшника чего ожидал

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Вадим Д.

Незаконная ЛГБТ-пропаганда. Здец. Пока штрафовали только за «законную» (-:
Пиратов тоже потом штрафовать планируют?

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Буквоед

Формулировка «по борьбе с незаконным оборотом наркотиков» вас не удивляет?

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22 комментария
xsignes

Никаких других проблем больше нет? Не понимаю откуда столько возни с этим ЛГБТ и почему к нему так привязались, такое ощущение что в дурке находишься.

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Eddie II

Отлично отвлекает общественное мнение от реальных проблем

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5 комментариев
Тоже хочу

medium - нет политечкого контента, нет ЛГБТ - все равно заблокировали. Россия - это беспрецидентная власть чинуш

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Vladislav Baranovsky

Должен Вас разочаровать, любая власть - это власть чиновников (или "чинуш", как Вы выразились). Отличаются имена и фамилии чиновников, но не суть.

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Eddie II

Некоторым легальным сервисам вполне себе разрешается пропаганда. Отправлял в ркн жалобу, ответили что противоправного контента на странице не найдено.

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SevSK

Античеловечный закон в России с тройным и тд подтекстом, нарушающий свободу выбора, свободу слова, двойные, тройные стандарты, репрессии за секс ориентацию в действии

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oh shit

т.е. лгбт пропаганда спираченная не приветствуется? только лицензионная?

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Elena Pliner

конечно, чтобы штрафовать сразу

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Alexander Bobylev

Они же говорили: в позитивном ключе. То есть пропаганда с негативным послом вполне уместна.

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Продюсер душнила

Интересно, запретят аборты в итоге

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eversvi

если путиняша и единоросы останутся после выборов(а они останутся), то через пару лет придём к такому же результату, что и в Польше

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4 комментария
Мурад Муртазалиев

Может лазейку оставят, если залетела в процессе изнасилования, то можно на аборт. А так даже не думай. А там глядишь и высшее образование, работу для женщин запретят. Разговоры об этом идут)

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Maria Skvortsova

ты в этом уверен

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Voin Mraka

Роскомнадзор очень нужная организация, высоко моральная

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Elena Pliner

насколько я поняла по штрафам под пропаганду попадает фраза "я есмь такой-то"

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Доктор Шкутко

За пиратский контент уже не блочат? Страна сюра

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Aleksandr Khellzhao

Людоедская власть уже и ЛДПР начали блокировать.

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Слегка Придурковатый

Зачем блокировать своих шестёрок?

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pavel

О, сейчас начнется

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Макс Фактор

Латентные не палятся 🤡

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Ksenia Katyhina

Важные дела ? Это что такое?

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Вдумчиво о продажах

Закон один для всех

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Мурад Муртазалиев
блокировать пиратские ресурсы за контент с «ЛГБТ-пропагандой»

А разве пиратский ресурсы в принципе не блокируют? Условный лорд фильм ежедневно меняет адреса.

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Олеся Сидорова

Пчелы с медом боротся собрались)

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Энтони Лавджой

Что делать с этим?

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Фоксик

Вы бы еще фотки Брежнева принесли. С ними, что делать? Замазывать?

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lalisa manoban

я трансгендерная девушка, задавайте вопросы.

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Кирилл Таран

В России?

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1 комментарий
Бомж

Какого это 69 делать ?

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3 комментария
Никита Звонарь

Геи не пройдут

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126 комментариев
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