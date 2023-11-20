Роскомнадзор будет блокировать пиратские ресурсы за контент с «ЛГБТ-пропагандой» Статьи редакции
Пока к отвественности за это привлекали только легальные сервисы.
- Роскомнадзор (РКН), «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) и участники антипиратского меморандума согласовали механизм блокировки пиратских ресурсов, размещающих контент с «пропагандой ЛГБТ», пишут «Ведомости».
- Правообладатели будут передавать РКН ссылки на нелегальные копии фильмов, попадающих под закон о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений». Речь идёт о 15 картинах, пояснил представитель МКС, не назвав их.
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. За нарушение предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юрлиц.
- Пока к отвественности за нарушении закона привлекали только легальные видеосервисы, среди которых «Кинопоиск», Premier, Start, «Триколор» и «иви».
- Чтобы распространить подобные требования на пиратские сервисы, их нужно вывести в легальное поле, что практически невозможно, пояснил адвокат коллегии «Клишин и партнёры» Владимир Энтин. Новый механизм будут использовать легальные сервисы — как инструмент конкурентной борьбы, считает он.
2.6K показов
1.3K открытий
Сами себя что ли заблочат?
У них пропаганда п****асов
Вспомнился анекдот
В Москве состоялся гей-парад, собрались журналисты, православные активисты, полиция, националисты и разные другие пи***сы. Геи не пришли!
Они ожидали этот вопрос. Читайте внимательно, "пиратские ресурсы". Себя и остальных п***сов блокировать не будут.
придется обходить блокировку, чтобы зайти на РКН за списком ресурсов с ЛГБТ пропагандой
Ну это конечно самые важные государственные дела.
Почему нет, ведь продвижение ЛГБТ-повестки на западе является важным государственным делом. Если у себя не взять это под контроль своего гос-ва, то получается этот процесс будет под контролем чужого гос-ва.
Кто-нибудь мне объяснит, что это было? Блокировать пиратские ресурсы за размещение контента с пропагандой ЛГБТ - это как?
То есть, если "пиратский ресурс" не размещает контент, посвящённый "пропаганде ЛГБТ", то его блокировать не нужно, мол, пусть ребята (пираты) работают и даже налогов с них не нужно? Так?
Если РКН знает, что некий ресурс "пиратский" (т.е. его деятельность подпадает под действие ст.146 УК РФ), то блокировать его лишь в случае "пропаганды ЛГБТ", это как автоугонщиков привлекать к ответственности лишь в случае нарушения ими ПДД.
Если же ресурс пиратский и РКН, зная это (т.е. знает о совершении преступления, предусмотренного ст.146 УК РФ) не предпринимает никаких мер реагирования (как минимум, передачу имеющихся сведений в Генеральную прокуратуру для проведения проверки), то это вызывает вопросы уже к самому РКН. А нарушение же указанного закона о противодействии пропаганде ЛГБТ, это, как ни крути (кто бы и как бы не относился к ЛГБТ), но лишь административное правонарушение.
Наверное три топора наличные заносили, а лгбт предложила взятку натурой
напоминаю анекдот
ТНТ Music убрал радугу в клипе корейской группы Seventeen «God Of Music».
природа тоже пропагандирует, ужас!! нужно запретить дождь, чтобы радуги в небе больше не было!
А голубое небо не убрал. Штраф немедленно!
А кстати скажите кто-то, почему например сцены убийств в кино - это ок, сцены где муж пиздит жену/детей - это ок, а сцены где две девушки целуются (даже без контекста, что это нормально и т.д.) - это неок?
Пропаганда детского мозга только на одну тему работает, остальное дети не впитывают?)
Ну, приказ гомофоба "президента" самого. Кгбэшника чего ожидал
Незаконная ЛГБТ-пропаганда. Здец. Пока штрафовали только за «законную» (-:
Пиратов тоже потом штрафовать планируют?
Формулировка «по борьбе с незаконным оборотом наркотиков» вас не удивляет?
Никаких других проблем больше нет? Не понимаю откуда столько возни с этим ЛГБТ и почему к нему так привязались, такое ощущение что в дурке находишься.
Отлично отвлекает общественное мнение от реальных проблем
medium - нет политечкого контента, нет ЛГБТ - все равно заблокировали. Россия - это беспрецидентная власть чинуш
Должен Вас разочаровать, любая власть - это власть чиновников (или "чинуш", как Вы выразились). Отличаются имена и фамилии чиновников, но не суть.
Некоторым легальным сервисам вполне себе разрешается пропаганда. Отправлял в ркн жалобу, ответили что противоправного контента на странице не найдено.
Античеловечный закон в России с тройным и тд подтекстом, нарушающий свободу выбора, свободу слова, двойные, тройные стандарты, репрессии за секс ориентацию в действии
т.е. лгбт пропаганда спираченная не приветствуется? только лицензионная?
конечно, чтобы штрафовать сразу
Они же говорили: в позитивном ключе. То есть пропаганда с негативным послом вполне уместна.
Интересно, запретят аборты в итоге
если путиняша и единоросы останутся после выборов(а они останутся), то через пару лет придём к такому же результату, что и в Польше
Может лазейку оставят, если залетела в процессе изнасилования, то можно на аборт. А так даже не думай. А там глядишь и высшее образование, работу для женщин запретят. Разговоры об этом идут)
ты в этом уверен
Роскомнадзор очень нужная организация, высоко моральная
насколько я поняла по штрафам под пропаганду попадает фраза "я есмь такой-то"
За пиратский контент уже не блочат? Страна сюра
Людоедская власть уже и ЛДПР начали блокировать.
Зачем блокировать своих шестёрок?
О, сейчас начнется
Латентные не палятся 🤡
Важные дела ? Это что такое?
Закон один для всех
А разве пиратский ресурсы в принципе не блокируют? Условный лорд фильм ежедневно меняет адреса.
Пчелы с медом боротся собрались)
Что делать с этим?
Вы бы еще фотки Брежнева принесли. С ними, что делать? Замазывать?
я трансгендерная девушка, задавайте вопросы.
В России?
Какого это 69 делать ?
Геи не пройдут