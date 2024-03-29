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Источник: hyundai.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 марта: доллар — 92,26 рубля (на 33 копейки меньше, чем 28 марта), евро — 99,7 рубля (на 56 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:52 мск 29 марта: доллар — 92,6 рубля, евро — 99,8 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии 28 марта: доллар — 92,31 рубля, евро — 99,67 рубля.

Кто и как адаптируется

ООО «Международное логистическое партнёрство» — головная структура УК MLP — и кипрская Lapointec Ventures Ltd подали иск к немецкому Commerzbank AG, пишет «Ъ» со ссылкой на картотеку дел.

«Новакард» вывел на рынок SIM-карты с отечественной операционной системой Simart Mi, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Бывшие автозаводы Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге пойдут по пути максимальной локализации, заявил губернатор города Александр Беглов.

ОС «Аврора» планирует привлекать разработчиков мобильных игр к их портированию на платформу, пишут «Ведомости».

Контекст

Верховный суд встал на сторону поставщика ПО в споре с ВТБ об уплате НДС за лицензии Microsoft, купленные в 2020-2022 годах, пишет РБК.

Из всех запланированных на 2024 год к вводу офисных площадей только 10%, или 64,5 тысячи м², девелоперы намерены сдать в аренду, пишет «Ъ» со ссылкой на отчёт Nikoliers. Ещё 89% площадей (574 тысячи м²) застройщики планируют продать, оставшийся 1% приходится на проекты, реализуемые под конкретного заказчика. Год назад через аренду реализовали 33% (92,9 тысячи м²) новых офисных площадей, продали — 67% (574 тысячи м²).

ЦБ предостерёг компании от попыток обхода контрсанкционных мер, пишут «Ведомости». Регулятор подчеркнул, что прекращение обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед «недружественными» лицами без зачисления причитающегося исполнения на счета типа «С» допускается только с разрешения властей.

Заказы физлиц из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки, рассказал источник «Ведомостей» и подтвердил представитель Евразийской экономической комиссии. По словам последнего, это произойдёт после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза.

Новости предыдущего дня, 28 марта — здесь.