День 765: бывшие заводы Hyundai и Toyota «пойдут по пути максимальной локализации» Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 29 марта: доллар — 92,26 рубля (на 33 копейки меньше, чем 28 марта), евро — 99,7 рубля (на 56 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
ООО «Международное логистическое партнёрство» — головная структура УК MLP — и кипрская Lapointec Ventures Ltd подали иск к немецкому Commerzbank AG, пишет «Ъ» со ссылкой на картотеку дел.
«Новакард» вывел на рынок SIM-карты с отечественной операционной системой Simart Mi, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
Бывшие автозаводы Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге пойдут по пути максимальной локализации, заявил губернатор города Александр Беглов.
ОС «Аврора» планирует привлекать разработчиков мобильных игр к их портированию на платформу, пишут «Ведомости».
Контекст
Верховный суд встал на сторону поставщика ПО в споре с ВТБ об уплате НДС за лицензии Microsoft, купленные в 2020-2022 годах, пишет РБК.
Из всех запланированных на 2024 год к вводу офисных площадей только 10%, или 64,5 тысячи м², девелоперы намерены сдать в аренду, пишет «Ъ» со ссылкой на отчёт Nikoliers. Ещё 89% площадей (574 тысячи м²) застройщики планируют продать, оставшийся 1% приходится на проекты, реализуемые под конкретного заказчика. Год назад через аренду реализовали 33% (92,9 тысячи м²) новых офисных площадей, продали — 67% (574 тысячи м²).
ЦБ предостерёг компании от попыток обхода контрсанкционных мер, пишут «Ведомости». Регулятор подчеркнул, что прекращение обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед «недружественными» лицами без зачисления причитающегося исполнения на счета типа «С» допускается только с разрешения властей.
Заказы физлиц из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки, рассказал источник «Ведомостей» и подтвердил представитель Евразийской экономической комиссии. По словам последнего, это произойдёт после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза.
Новости предыдущего дня, 28 марта — здесь.
Давайте посмотрим правде в глаза: кроме сезонных огурцов и, возможно, навоза, всё остальное куплено за границей. Всё, что продаётся на маркетплейсах — куплено в Китае.
Всё хотите опошлить, паразиты ненасытные?! (-:
Путь максимальной локализации — хохломские шильдики.
Самый быстрый на диком западе комментатор😁
То есть типа беспошлинный порог будет уже не 200, а 0?
То есть аврору таки завалит поделками из серии три в ряд?
А где новость про очерндной отжим частных активов в пользу государства? Она поважнее будет
С некоторых пор негатив в этих сводках не пишут. Тоже как-то спросил об этом Полину. Она ответила, что я пытаюсь хайпить на теме и все. Внятного ответа я так и не получил.
"Заказы физлиц из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки"
Ещё вчера писали, что "с 1 апреля автоматически произойдёт возврат к прежнему порогу в €200", но, видать, даже до 200 евро теперь плоти сбор, физик. А то ишь, дохуя богатый стал.
Заголовок звучит угрожающе