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Источник: Zuma / ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13-15 апреля: доллар — 93,44 рубля (на 27 копеек меньше, чем 12 апреля), евро — 99,72 рубля (на 95 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 12 апреля: доллар — 93,43 рубля, евро — 99,61 рубля.

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Курсы на Forex на 19:09 мск 12 апреля: доллар — 93,05 рубля, евро — 99,05 рубля.

По информации источника «Ъ», банки-организаторы оценили справедливую стоимость «МТС-банка» в объёме до 115 млрд рублей (1,6 капитала). Накануне компания сообщила, что проведёт IPO на Мосбирже. Объём, диапазон цен на бумаги и сроки выхода она не раскрывает.

Какие есть проблемы и трудности

США в координации с британскими властями ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американский Минфин.

Финляндия с 15 апреля 2024 года вводит новые ограничения по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией, пишет «Фонтанка». «Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределённый срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио».

Кто и как адаптируется

«Мир-дистрибьютор» представила модели марки MG Motor, которые начнут продавать в России в 2024 году, пишет ТАСС: седан MG 5, лифтбек MG 6, кроссовер MG ZS, спортивный лифтбек MG 7 и спорткар MG Cyberster.

Контекст

Средние чеки и количество покупок билетов в музеи, кинотеатры, выставки по итогам первого квартала 2024 года выросли на 10-15%, следует из данных «Чек Индекса» (входит в «Платформу ОФД»), с которыми ознакомился «Ъ». В частности, средний чек в кинотеатрах вырос на 10%, до 722 рублей, число покупок — также на 10%. В музеи и на выставки средняя стоимость билета выросла на 13%, до 951 рубля, число купленных билетов упало на 15%.

Количество выставленных на продажу складов по итогам первого квартала 2024 года в России выросло на 16% год к году, посчитали в «Авито Недвижимости» для «Ъ». Спрос на покупку складов сократился на 1% год к году. За год заявленная цена предложения складов в России на площадке выросла на 44%, до 13,5 млн рублей за лот в среднем.

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