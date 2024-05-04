Основатель «Рольфа» Сергей Петров будет добиваться компенсации за передачу компании в госсобственность Статьи редакции
Представители Петрова подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах.
- Сергей Петров в интервью Bloomberg рассказал, что будет добиваться компенсации из-за обращения в доход государства всех акций «Рольфа». Его адвокаты намерены действовать по аналогии с делом ЮКОСа. В 2014 году Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим владельцам нефтяной компании. Власти оспаривают решение суда.
- Автодилер «Рольф» принадлежал семье Сергея Петрова. Летом 2019 года против него и других руководителей компании возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей. После этого предпринимателя объявили в международный розыск. Петров живёт в Австрии, местные власти отказали России в его экстрадиции.
- В декабре 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа» во временное управление Росимущества. Петров назвал это «правовым беспределом». Новым гендиректором автодилера стал Алексей Гуляев. До этого он работал операционным директором «Авилона».
- В феврале 2024 года суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу государства все активы «Рольфа» по иску Генпрокуратуры.
- В апреле Путин объяснил передачу компаний в госсобственность интересами национальной безопасности. По его словам, речь «не о пересмотре приватизации». В 2022 году такое произошло с российскими активами Renault и заводом Nissan в Санкт-Петербурге, в 2023-м — с предприятием Toyota в Санкт-Петербурге.
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Произошел рольфель
Добиваться никто не запрещал. С учетом обстановки и время выбрал правильное для желаемых себе результатов. Шансы получить нужный вердикт есть, чего то больше - нет.
Ну да, там такая очередь будет за компенсациями, что может и не хватить жизни
Когда начнутся движения по всяким делам типа ЮКОСа, эти акционеры будут еще объяснять как они украли, то, что украли у них
Мерзкий персонаж. Денег ему мало. Да ещё и депутат. 🤢🤮
Вот Тиньков весёлый. 😄
Ну удачи ему. А то может вместо лежака на Канарах получить место на нарах
и кто ж его выдаст? у него наверное не одно гражданство куплено
nobody cares
Ну ничего себе...
🤣
Кто ты воин
Интересно следить за делом основателя Рольфа
Только Рольф принудительно передали, а французы автозаводы почему-то подарили добровольно
Попытка не пытка.
Это будет первый человек в истории, который что-то выбьет у чиновников