Деньги
Маша Цепелева

Основатель «Рольфа» Сергей Петров будет добиваться компенсации за передачу компании в госсобственность Статьи редакции

Представители Петрова подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах.

Сергей Петров, фото Bloomberg
  • Сергей Петров в интервью Bloomberg рассказал, что будет добиваться компенсации из-за обращения в доход государства всех акций «Рольфа». Его адвокаты намерены действовать по аналогии с делом ЮКОСа. В 2014 году Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим владельцам нефтяной компании. Власти оспаривают решение суда.
  • Автодилер «Рольф» принадлежал семье Сергея Петрова. Летом 2019 года против него и других руководителей компании возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей. После этого предпринимателя объявили в международный розыск. Петров живёт в Австрии, местные власти отказали России в его экстрадиции.
  • В декабре 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа» во временное управление Росимущества. Петров назвал это «правовым беспределом». Новым гендиректором автодилера стал Алексей Гуляев. До этого он работал операционным директором «Авилона».
  • В феврале 2024 года суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу государства все активы «Рольфа» по иску Генпрокуратуры.
  • В апреле Путин объяснил передачу компаний в госсобственность интересами национальной безопасности. По его словам, речь «не о пересмотре приватизации». В 2022 году такое произошло с российскими активами Renault и заводом Nissan в Санкт-Петербурге, в 2023-м — с предприятием Toyota в Санкт-Петербурге.

#новости #рольф

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15 комментариев
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 Андрей Вечерний

Произошел рольфель

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Zloy Sniper

Добиваться никто не запрещал. С учетом обстановки и время выбрал правильное для желаемых себе результатов. Шансы получить нужный вердикт есть, чего то больше - нет.

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Андрей

Ну да, там такая очередь будет за компенсациями, что может и не хватить жизни

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Андрей

Когда начнутся движения по всяким делам типа ЮКОСа, эти акционеры будут еще объяснять как они украли, то, что украли у них

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Запопу Кусь

Мерзкий персонаж. Денег ему мало. Да ещё и депутат. 🤢🤮

Вот Тиньков весёлый. 😄

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Котик Котиков

Ну удачи ему. А то может вместо лежака на Канарах получить место на нарах

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ппс

и кто ж его выдаст? у него наверное не одно гражданство куплено

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Kinolog

nobody cares

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Po...

Ну ничего себе...

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Лавандовый Раф

🤣

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Fred Han

Кто ты воин

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Диана Логинова

Интересно следить за делом основателя Рольфа

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Михаил Иванович

Только Рольф принудительно передали, а французы автозаводы почему-то подарили добровольно

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Василий Орлов

Попытка не пытка.

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Недопил

Это будет первый человек в истории, который что-то выбьет у чиновников

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12 комментариев
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