Nasdaq предупредила Qiwi о делистинге с биржи

Компания изучает возможность подачи апелляции на решение.Американская биржа Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге её депозитарных акций, рассказали в компании. Площадка ссылается на собственные правила, которые позволяют исключать бумаги из листинга «на основании любого события, условия или обстоятельства, которое делает первоначальный или дальнейший листинг ценных бумаг на Nasdaq нецелесообразным или необоснованным».В течение 15 дней Qiwi может обжаловать решение биржи. Пока компания рассматривает возможность подачи апелляции, а также оценивает влияние делистинга своих бумаг с Nasdaq на вторичный листинг на Мосбирже.Торги акциями Qiwi на Nasdaq приостановлены с февраля 2022 года. В июне 2023-го компания добилась отмены решения о делистинге своих бумаг при условии, что она разделит бизнес на российский и международный.После сделки по продаже российских активов зимой 2024 года Qiwi планировала провести обратный выкуп бумаг с Nasdaq и Мосбиржи. Однако акционеры компании не одобрили план выкупа из-за отзыва лицензии у «Qiwi-банка».#новости #qiwi #nasdaq
а что случилось?
Щас расскажу, я карту принес
Я думал с наждака уже все российские фирмы блокинули
Quiwi еще живо?!... Такая стремная контора жеж, давно пора поганой метлой отовсюду...
Отмучались бедолаги некоторое время назад