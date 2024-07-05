Начало торгов акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже перенесли на 24 июля 2024 года

До этого предполагалось что они начнутся 10 июля. МКПАО «Яндекс» уведомила Мосбиржу о переносе начала торгов, сообщили в компании. Новая дата — 24 июля 2024 года.К этому моменту ЗПИФ «Консорциум.Первый» (основной владелец «Яндекса») планирует завершить все расчёты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций Yandex N.V.До этого предполагалось, что фактические торги акциями МКПАО «Яндекс» начнутся 10 июля 2024 года.Мосбиржа включит бумаги компании в первый уровень списка ценных бумаг под тикером YDEX.#новости #яндекс
Франция Португалия
Как
МКПАО - КАКАО ☕🤭
Это будет тот же Яндекс , или уже другой ?