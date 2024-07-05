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Артур Томилко
Деньги

Начало торгов акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже перенесли на 24 июля 2024 года

До этого предполагалось что они начнутся 10 июля.

  • МКПАО «Яндекс» уведомила Мосбиржу о переносе начала торгов, сообщили в компании. Новая дата — 24 июля 2024 года.
  • К этому моменту ЗПИФ «Консорциум.Первый» (основной владелец «Яндекса») планирует завершить все расчёты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций Yandex N.V.
  • До этого предполагалось, что фактические торги акциями МКПАО «Яндекс» начнутся 10 июля 2024 года.
  • Мосбиржа включит бумаги компании в первый уровень списка ценных бумаг под тикером YDEX.

#новости #яндекс

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4 комментария
Джабраил Цуроев

Франция Португалия

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Владимир Иванов

Как

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Запопу Кусь

МКПАО - КАКАО ☕🤭

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Bazel Trevis

Это будет тот же Яндекс , или уже другой ?

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