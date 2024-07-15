Кипрская Qiwi запланировала сменить название на NanduQ

Кипрская Qiwi Plc анонсировала ежегодное собрание акционеров. Оно пройдёт 27 августа 2024 года.

На собрании панируют утвердить аудированную финансовую отчётность за 2023 год, избрать членов совета директоров, а также одобрить смену наименования компании на NanduQ Plc.

В январе 2024 года Qiwi сообщила, что продаст бизнес в России компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. Сделка предполагала четырёхлетнюю рассрочку.

В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем.

