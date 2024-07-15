Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Техника
Путешествия
Торговля
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Кипрская Qiwi запланировала сменить название на NanduQ

Его должны одобрить акционеры.

  • Кипрская Qiwi Plc анонсировала ежегодное собрание акционеров. Оно пройдёт 27 августа 2024 года.
  • На собрании панируют утвердить аудированную финансовую отчётность за 2023 год, избрать членов совета директоров, а также одобрить смену наименования компании на NanduQ Plc.

  • В январе 2024 года Qiwi сообщила, что продаст бизнес в России компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. Сделка предполагала четырёхлетнюю рассрочку.

  • В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем.

  • После этого Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок. Даже если платежей не будет, забирать активы обратно группа не планирует, а поищет компанию для выкупа дебиторской задолженности.

#новости

2
3
3 комментария
Gruntofos

НандуК. Сомнительно, но окей.

1
Ответить
Евгений Вовас

Как же я ЛЮБЛЮ БТС, вот они слева направо: Намдук, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги Люблю вас.

1
Ответить
Запопу Кусь

А как теперь мошенники выживают? Только обменниками и p2p? 🤔

Бедные мошенники 😥

Ответить