Кипрская Qiwi запланировала сменить название на NanduQ

Его должны одобрить акционеры. Кипрская Qiwi Plc анонсировала ежегодное собрание акционеров. Оно пройдёт 27 августа 2024 года.На собрании панируют утвердить аудированную финансовую отчётность за 2023 год, избрать членов совета директоров, а также одобрить смену наименования компании на NanduQ Plc.В январе 2024 года Qiwi сообщила, что продаст бизнес в России компании Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова за 23,75 млрд рублей. Сделка предполагала четырёхлетнюю рассрочку.В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем.После этого Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок. Даже если платежей не будет, забирать активы обратно группа не планирует, а поищет компанию для выкупа дебиторской задолженности.#новости
НандуК. Сомнительно, но окей.
Как же я ЛЮБЛЮ БТС, вот они слева направо: Намдук, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги Люблю вас.
А как теперь мошенники выживают? Только обменниками и p2p? 🤔
Бедные мошенники 😥